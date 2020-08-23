【觀察】字節跳動的反擊很無奈

被強迫變賣TikTok美國業務的字節跳動終於在8月23日做出反擊，但這場反擊看起來或許極為「悲壯」。

人為刀俎我為魚肉，TikTok目前的反擊不會改變什麼，就因為美國司法有其自己的使命。（AP）

8月23日消息稱，字節跳動將正式對總統特朗普（Donald Trump）8月6日頒佈的第一道行政令提起訴訟。據字節跳動公眾號消息，起訴時間為美國時間8月24日（北京時間8月25日）。同時，TikTok正在做最壞的打算，以確保即使該應用在美國被關停，其員工也能繼續獲得報酬。

字節跳動官方發佈的消息是如此表述的：

近一年來，我們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們將通過訴訟維護權益。 字節跳動

7月份，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部等對Tik Tok展開調查並考慮關閉它的消息傳出，特朗普政府以國家安全和干擾美國大選為由要求禁止Tik Tok在美國的運營。進入8月份，字節跳動可能剝離Tik Tok美國業務變賣給美國企業的消息和特朗普的兩次充滿「威脅口吻」的行政命令讓Tik Tok的命運顯得很被動。

特朗普8月6日簽署第一份涉及TikTok的行政命令，規定45天後禁止美國國民或企業與TikTok及其母公司字節跳動進行業務往來，違反規定者將受到處罰。

特朗普8月14日又簽署行政令，以國家安全為由，要求字節跳動在90天內出售或剝離TikTok在美業務。特朗普在行政令中稱，「有可信證據使我相信，TikTok可能會採取有損美國國家安全的行為。」

值得注意的是，上述兩份行政令援引法律不同，後者不會覆蓋前者，而是相互獨立、並列執行。8月6日的行政令意在遏制字節跳動全球業務，而14日的行政令明確強迫字節跳動必須剝離TikTok美國業務。

字節跳動微信公眾號回應美國下令自8月6日計起45天後，不准美國企業與字節跳動進行交易。公司8月23日稱，會在24日正式起訴特朗普（Donald Trump）政府。（資料圖片）

評論人士稱，這就像一次「貓捉老鼠」遊戲，在「貓咪」的強勢碾壓下，給「老鼠」施捨的任何恩賜都不會改變「老鼠」的命運。人們一直認為，特朗普的恫嚇會迫使字節跳動放棄毫無意義的抵抗，美國企業將輕而易舉地從字節跳動那裏賺取一個潛在價值無限的「處理品」。

字節跳動當然清楚自己的處境。其實從一開始外界傳出TikTok被查時，字節跳動與美國資本代表進行業務剝離談判本身便已表明這一點。這倒不是對美國司法沒有信心，而是意識到中美博弈的背景下美國政治風向的轉變。

不過，當字節跳動不得不變賣TikTok美國業務的消息在中國國內傳開時，中國民間的民族主義情緒被激發。在某些激進聲音中，字節跳動退出美國被認為是向特朗普「低頭」，是恥辱。於是，字節跳動繼續按照特朗普安排好的劇本「唱下去」將意味着不僅失去TikTok美國業務，還有可能在中國國內失去很多用戶的信任。

在此考量下，字節跳動不得不選擇反擊。只是如上文所言，除非美國大選導致政壇風向逆轉，特朗普被「清算」，否則字節跳動的形勢不會得到根本好轉。對於字節跳動來說，這場訴訟更像是一種向中國國內用戶所做的姿態表達，至於輸贏根本就是難說的。

幾乎可以確鑿地說，《美國陷阱》的故事會在字節跳動身上得到重演。但是，至少它不會輸掉中國。