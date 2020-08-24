觀察站：中共整頓公安系統的風暴到來

據地《中國新聞周刊》報道，一位接近河南靈寶政法系統的人士認為，近期全國有30多名政法官員接連落馬，但這只是前奏：「一場更大的整頓風暴即將來臨。」 7月初，中央政法委秘書長陳一新在一次中共政法系統整頓動員會上下達一政治任務——兩年之內（到2022年第一季度）完成全國政法系統的全面整頓。根據官方統計，此次整頓已經導致逾30名政法官員被查。

2020年8月18日，上海市副市長、公安局局長龔道安被查，其是今年中國公安系統落馬的第三「虎」。（微博@最高人民檢察院）

一系列迹象顯示，這才是剛剛開始。

政法隊伍一直是中共在十八大後的反腐重點。其權力在1990年代至2012年中共十八大之前不斷擴張，不僅將公、檢、法三大部門納入麾下，對其擁有實際的領導權，甚至還控制着一部分武警部隊，尤其是在周永康執掌中央政法委大權的時期更是如此，其甚至可以脱離中共中央的直接領導自成一體。

這為中央政法委將觸角伸入普通人社會生活的每個角落，壟斷司法和社會維穩大權並進行個案干預提供了機會。2014年年初，中共最高領導人習近平在剛剛升格的中央政法工作會議上曾稱關乎社會公義和民意最為不滿的政法系統亂象，警吿「老百姓無處伸冤，民間就會騷亂」，稱司法不公、司法公信力不高問題十分突出，一些司法人員作風不正、辦案不廉，辦金錢案、關係案、人情案，「吃了原吿吃被吿」等等。此外，包括8月份張玉環案等冤假錯案的平反都讓人們對公安執法和司法判決的現實產生了懷疑。

這是一次「整人」的運動，未知最終多少政法「害群之馬」會被揪出。

2020年7月份，北京下令啟動新一輪全國政法整頓。這是一場由點及面，囊括公、檢、法、司法行政機關、監獄和安全機關等整個政法系統的整頓行動。先期進行的首輪教育整頓試點分為學習教育、自查自糾、整改總結三個環節。目前，學習教育階段已經在8月15日結束。7月13日江蘇省檢察院原黨組副書記、副檢察長嚴明被查，成為此次整頓行動開始後落馬的首個正廳級官員。

8月18日，中央紀委國家監委網站公布，對上海市副市長、市公安局局長龔道安實施調查。這是此次整頓中落馬的首個省部級政法官員。這位在上海僅工作了三年的「老公安」在湖北省公安系統工作多年，被認為與不久前破獲的湖北龔道鑫黑惡組織放高利貸斂財案有關，也與曾經在湖北政法系統任職的重慶市副市長、公安局長鄧恢林等人有關。

事實上，政法系統尤其是在「以偵查而非審判為中心」背景下最具強勢地位的公安系統已出現多地塌方式腐敗，這其中不僅涉及趨利性辦案，甚至還涉及充當黑惡勢力「保護傘」。據《中國紀檢監察報》統計，截至7月28日，十九大以來政法系統中共有5名中管幹部、124名廳局級幹部被查，包括公安部原副部長孫力軍等，4名中管幹部、80名廳局級幹部受到黨紀政務處分。

正如上文所說，這還遠遠沒有結束。中國官方聲稱這是一次可以與1990年代末全國政法整頓規模相當的政治運動。當時，因政法隊伍中出現貪贓枉法、徇私枉法、錯誤執法等大量腐敗現象，在1997年全國人大會議上，最高法、最高檢的工作報吿被人大代表「黃牌」警吿。整頓中，全國檢察系統立案調查1,557人，有1,215人被給予黨政紀處分，113人被追究刑事責任，1,523名犯有嚴重違法違紀行為者被開除、辭退；全國法院系統共立案調查違法違紀案件10,014件，有2,271人受到黨政紀處分，221人被追究刑事責任，4,221名不合格人員被清理出法官隊伍。