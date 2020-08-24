「六朝元老」的第五次轉折：解讀前重慶市長黃奇帆

近日，曾任重慶市長與中國人大財經委副主任的黃奇帆推出本人新著《結構性改革：中國經濟的問題與對策》，並自述稱「市長只是個職務，研究經濟學是終身的」。 這位年近七旬的政治人物，既然已非「身在其位」，所謂重慶「六朝元老」、「政壇不倒翁」都成往事，經過數次大時代政治動盪的黃奇帆，正在迴歸他的「初心」。

黃奇帆往事——「商而優則仕」

1968年是黃奇帆的第一個人生轉折點。當時年僅16歲的黃奇帆由於受到文化大革命衝擊，被迫輟學，在當時的上海市焦化廠焦爐車間當了一名普通工人。由於工作表現良好，他在1974年他被推薦到上海理工大學（原上海機械學院）儀器儀表系自動化儀表專業學習。1977年大學畢業後，黃奇帆重回焦化廠，在設備科任技術員，後來又升任助理工程師、工程師、副廠長。1983年12月，黃奇帆「商而優則仕」，被調入上海市黨政機關工作。這也是黃奇帆的第二個人生轉折點。

總計黃奇帆在上海市焦化廠工作12年時間。這是黃奇帆人生中一段重要的時期，橫跨從文革到改革開放的中國歷史節點。

進入上海政壇後，黃奇帆歷任經委綜合規劃室副主任、市經濟諮詢中心主任、浦東開發辦公室副主任、浦東新區管委會副主任等職，更曾兼任上海市委副秘書長與市政府秘書長的雙重職務。在此期間，黃奇帆又攻讀並獲得了工商管理碩士學位。

黃奇帆的第三個人生轉折點是在2001年10月，他離開了工作學習長達33年的上海，以副市長的身份轉戰長江中上游的年輕直轄市重慶。

黃奇帆在重慶曆時16年，2010年升任市長之後似乎就觸及了自己的仕途「天花板」，直至退居人大「二線」，再未更進一步。在此期間，重慶「一把手」先後換了6人，分別是賀國強、黃鎮東、汪洋、薄熙來、張德江和孫政才。黃奇帆「六朝元老」的名號也由此而來。

如果說「六朝元老」之所謂尚有一絲褒義，另一個名號「政壇不倒翁」則是帶有更明顯的貶義意味。之所以有此名號，主要源自黃奇帆所輔佐的薄熙來、孫政才兩人都在任內落了馬。其中，薄熙來一案更是引得全國震動，時局為之一滯，重慶官場更因此大幅洗牌，但黃奇帆一人得以倖免，繼續在市長一位上站崗。

這應該是黃奇帆人生中的第4個轉折點。

與薄熙來一樣被視為政壇明星的「60後」孫政才則身犯「六宗罪」，於2017年被免。黃奇帆依舊巋然不動。當時甚至傳出黃奇帆將要進京擔任要職的傳聞。

在2017年2月，黃奇帆確實進了京，卻是到被視為「二線」的中國人大任職，成為了一名財政經濟委員會副主任。再到2018年3月該委員會換屆，黃奇帆的名字不在其中。這便意味着黃奇帆已經正式退休。

離開一線政壇 在經濟領域頻繁建言獻策

黃奇帆2017年離開重慶，自然開啟了新一段人生，似乎也換了一個人。或許這也是黃奇帆人生中的第5個轉折點。

對他而言，不再擔任重慶市長，其關注視野也從重慶擴展到整個中國，對中國經濟、金融提供宏觀層面的意見與建議，並且外界也終於能夠對這位被稱「中國最懂金融的市長」的經驗、看法有些比較直接的認識。

例如在2017年7月，黃奇帆在江蘇南通做了一場長達3個小時的報吿，報吿的主要內容是經濟大勢，其中一個重點是地方政府如何招商引資。

而在離開人大之後，黃奇帆的身影更常見了一些。例如，據中國媒體2019年報道，黃奇帆2018年從中國人大財經委離任後，一年內參加論壇並公開發表演講的次數超過16次，足迹遍布北京、上海、深圳、瀋陽等地，演講主題大多與金融市場有關。

他所拋出的觀點屢屢引爆輿論，包括「P2P本質是高利貸在互聯網上的死灰復燃」，「聽任地方房市高槓杆將是另一場金融災難」，「（證監會改革）出牌順序錯了，一手好牌也會打輸」，「房地產税當然要收」，「財政（部）與央行『二元』管理外匯的結構比央行獨立管理會更好」等等。

黃奇帆一改重慶任職之時的謹小慎微，如此大膽發言，難免陷身於輿論場漩渦之中。尤其與中國央行之間發生了一些不大不小的爭議。

據悉，黃奇帆當時就央行獨立管理外匯表達不同意見後，在場的央行研究局局長徐忠立即不客氣地反駁稱，「黃市長（黃奇帆當時已離開重慶）講的邏輯看起來很美好，但是現實很骨感」。

其實，黃奇帆對中國銀行業的問題一直持以批判態度。早在2012年3月中國兩會時，時任重慶市長黃奇帆即批評中國銀行界稱，「我們的銀行比世界上其他銀行憑空多拿了一萬多億！不能吃偏飯吃得太過，銀行就很輕鬆地變成了穩利潤。」

另外在2016年2月，時任央行行長周小川在G20財長和央行行長會議上明確表態支持「個人住房加槓桿」。幾天後，當時仍是重慶市長的黃奇帆即表達了相反意見稱，「如果聽任當前一些地方的房市高槓杆，將會是另一場金融災難。」稍後有記者問及周小川兩人觀點分歧時，周小川聽聞一笑，未有表態。

不過，從2018年樓市去槓桿到P2P爆雷，再到2020年政府發文要求推進房地產税立法，中國總理李克強要求銀行讓利1.5萬億元人民幣，似乎都證明了黃奇帆對中國經濟的深刻認識，以及不一般的眼光與遠見。

或許這也是為何黃奇帆能夠成為「六朝元老」、「政壇不倒翁」，並在2013年11月中共十八屆三中全會之前與時任湖北省委書記李鴻忠作為僅有的兩位地方大員參與三中全會《決定》文件起草的原因之所在。

看來，外界在過去很長時間裏都低估和誤會了黃奇帆。如此的話，黃奇帆究竟是一個怎樣的人？

「既懂經濟、又熟稔於行政操作」——被低估的黃奇帆

整體來看，他可能是一個毀譽參半的人。在很多人的眼中，黃奇帆在2010年兩會期間對媒體表明自己與薄熙來「如魚得水」、「非常來勁」之後，因為薄的倒台，而迅速變臉「堅決擁護中央對王立軍事件的處理，擁護中央對重慶市委主要領導的調整，要講政治、顧大局」的表態，被指變色龍。當然，作為一名政治人物，聽令辦事、遵守規矩、維持大局也是為官是常態，或許也怪他不得。

而至少在經濟一面，他可能是一個傑出的人才。在很多人的眼中，黃奇帆是「既懂經濟、又熟稔於行政操作的官員」，他「精力充沛，滿腹經綸，對經濟數據有超強記憶力，他往往在會議上講話數個小時，從來不用稿子，思路清晰、邏輯嚴密，引用的數據很多而少有錯誤」。

2018年12月29日，中國知名企業家董明珠在第十七屆中國經濟論壇上介紹黃奇帆：「我跟他吃了一碗麪條，一邊吃麪條一邊談觀點，而且他特別的能講，對經濟特別有獨到的見解，所以基本上我都插不上話。」中國經濟學家張五常在其撰寫的《從黃奇帆的發展思維說中國的財富累積》一文中也提到，2012年8月，自己跟隨黃奇帆參觀某個項目，「途中他不斷解釋四個小時，主要是他說，我聽。這個人思想細緻緊密，組織力強，對數據的掌握有系統。」

在黃奇帆擔任市長期間，重慶GDP增速連續多年領跑全國，即便經歷薄熙來事件，重慶經濟形勢依然十分可觀，始終把持增速第一的寶座。黃奇帆被認為居功甚偉。後來孫政才落馬時獲得的「六宗罪」裏有一條是「庸懶無為」，以及黃奇帆離開重慶後該市經濟增速下滑，或許也是黃奇帆能力的證明。

而黃奇帆歷經薄熙來、孫政才落馬兩次嚴重的政治風波，始終得以穩坐釣魚台。這應該得益於黃奇帆與其沒有過多牽扯，另一方面也顯示出黃奇帆治渝的才幹和中共中央對他的倚重。

有消息稱，中國國家主席習近平曾對黃奇帆說過一句話：「奇帆啊，不容易。」如果此事屬實，應該也不足為怪。

黃奇帆是中國官場裏的一位比較特殊的官員。（Getty）

2015年10月，時任中國發改委主任徐紹史率隊前往重慶調研，作為重慶市長的黃奇帆一路陪同。徐紹史當時稱，這次調研，意在梳理、總結重慶的經驗」。此語一出，輿論頗感驚訝。坊間猶記，數年前，官場之中還有一個與之類似的詞彙「重慶模式」被熱炒，而「重慶模式」落幕後的「重慶經驗」中，應該不乏黃奇帆的幾分角色與功勞。

時至2020年8月，黃奇帆在對自己新書的介紹中總結了他對供給側結構性改革認識與思考的三個階段：自行而不自知、自知而不自覺，自覺而且自信。這三個階段或許也正是他對自己這一生的一個簡單總結。