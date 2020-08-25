疫情下中國經濟走向如何？　總結林毅夫的3個觀點

國家主席習近平周一（24日）在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會並發表重要講話，座談會的主題是「十四五」規劃編制。 《北京青年報》旗下公眾號「政知見」周二（25日）介紹部分出席專家的背景，包括全國工商聯副主席（副部長級）林毅夫。他曾任北京大學中國經濟研究中心主任、世界銀行首席經濟學家兼高級副行長，2013年9月還被聘任為國務院參事，現為國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會的副主席。

一、必須依賴國內市場和需求

近大半年來，新型冠狀病毒疫情重挫環球經濟，影響之巨大比中美貿易戰有過之而無不及，其間林毅夫多次就此發表意見，指出中國是世界第二大經濟體，也是最大的出口國，所以疫情在影響全球經濟的同時，對國內經濟的影響也很大。

既然海外市場有長期萎縮之虞，林毅夫強調，處在當前形勢之下，中國的增長必須依賴國內市場和需求。

林毅夫指出，特朗普對中國產品加征關稅是「搬石頭砸自己的腳」，美國2018年的貿易逆差還在增加，對中國的逆差增加了11.7%。（AP）

早前中共領導層就提出「內循環」的講法，提出「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」，當中要應付的不只疫情常態化下的經濟困境，另外還有美國所發動的對華經貿科技戰。

二、美國想孤立中國但只是孤立自己

改革開放超過40年，「美國因素」從來都是不能忽視的變量，而華府迄今仍是全球政經軍與科技的第一強國。

林毅夫對此的看法總體來說是樂觀的，單講疫情應對，中國如應對得當，不只能完成今年全面脫貧的目標，確保未來增長品質，兼且也將像2008年那場國際金融經濟危機一樣，進一步提升中國在國際經濟中的比重、地位和影響。至於長遠而言，他也認為時間站在中國一方。

林毅夫表示，美國是目前全球唯一的霸權，中國的崛起威脅到美國的霸權地位，因此美國意圖打壓中國。（資料圖片）

對於美國打關稅戰，林毅夫不以為然，判斷這實際是「搬石頭砸自己的腳」，無助於改善對華貿易逆差，完全旨在「抑制中國的發展」。他相信中國只需繼續深化改革開放，以自身發展惠及全球，終究可以反制華府：「如果能這樣做，美國想要孤立中國，最終也只是孤立它自己。」

三、允許政府赤字率上升到3%以上

也不是所有官方人士都如此樂觀，全國人大外事委副主任委員傅瑩就表示：「（若華盛頓右翼主導對華戰略），中國自身的發展路徑很難不受到大的衝擊。一旦中美滑向局部乃至全面『脱鈎』，美對華採取極端行為的顧忌就會減少，中國進一步深化改革開放的難度也會增加。」

市場關注中國首季經濟顯著倒退，會否影響今年全面建成小康社會目標。（資料圖片／中新社）

不論對「美國因素」如何取態，林傅二人都認同中國先要「做好自己的事」，其中林毅夫就講得頗具體，期望「有為政府」除了發揮「投資拉動」的作用，還需要同時保護家庭、保障消費，幫企業渡過難關，所以政府可以使用積極財政政策，允許今年財政赤字率上升到3%以上，甚至增加2至3個百分點。不過他又提到，明年仍有可能出現第二波疫情高峰，因此中國應為明年留出政策空間。

目前為止，林毅夫所提到的特別國債和消費券方案經已進入實施階段，至於「提供資金流動性支持」、「允許貸款延期支付」、「提高低保的救濟標準」、「擴大開發銀行貸款規模」等等，則尚在探討階段。據其於4月估算，中國的全年增長將主要依靠第3和第4季度由投資拉動的反彈，如果下半年增速能達到10%，那麼全年增長率會在3%至4%之間，可望遠超全球平均表現。