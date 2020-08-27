【中美博弈】北京緣何「集火」蓬佩奧　背後三重深意

觀察中美近一段時間以來的外交交鋒，特別是北京對特朗普政府意圖開啟新一場新冷戰的反擊，北京十分明確地將矛頭指向了美國國務卿蓬佩奧。

8月25日，中共中央機關報《人民日報》罕見以三個整版內容，全文31,000多字，逐一駁斥蓬佩奧涉華演講中的26個針對北京的表述，內容涵蓋中美交鋒的各個層面。這是北京「集火」蓬佩奧的最新動作。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），成為北京外交和輿論層面集中火力反擊的目標，獲得了超越美國總統特朗普（Trump Donald）的「禮遇」。

在此之前，中國官方電視台央視最具權威性的《新聞聯播》，指責蓬佩奧散播「政治病毒」，並把自己變成「人類公敵」。

從最近中國官方對於中美關係的最新表態可以發現，作為特朗普政府忠實的反華派代表和美國最高層級外交官的蓬佩奧，成為北京外交和輿論層面「集火」目標，他所獲得的VIP級別的「禮遇」，已經超越美國總統特朗普，以及其他諸如副總統彭斯（Mike Pence）、國防部長埃斯珀（Mark Esper）等華盛頓鷹派人物。

觀察人士指出，北京將矛頭對準更加站在前台的蓬佩奧，有其特別的政治和外交考量，背後所體現的是北京對美博弈「兵來將擋，水來土掩」。

首先，這是中國對美外交反擊的一部分——「槍打出頭鳥」。

蓬佩奧近來接連發表針對中共和中國政府的激進言論。其中以7月23日在加利福尼亞州尼克松圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）發表題為《共產主義中國和自由世界的未來》（Communist China and the Free World's Future）的對華政策演講最具代表性，被外界視作是開啟新一場冷戰的「新鐵幕演說」。

蓬佩奧還於8月11至15日先後到訪捷克、斯洛文尼亞、奧地利以及波蘭等4個歐洲國家，不斷發表針對中共和中國的演講，意圖加強美國與歐洲國家的關係，「遊說更多國家加入全球反共陣營」。在捷克共和國參議院發表演講時，蓬佩奧表示，現在不是冷戰2.0，中國對西方構成的威脅在某些方面比冷戰期間的蘇聯更「嚴重」。

對此，北京自然要作出反擊。8月5日，中國國務委員兼外交部長王毅接受中國官媒新華社的專訪，對美國國務卿蓬佩奧發表的「新鐵幕演說」，企圖將中美拉入「新冷戰」等話題發表正式回應，對蓬佩奧的口誅筆伐，就已經完全將矛頭對準了蓬佩奧。「槍打出頭鳥」，集中火力攻擊蓬佩奧是北京的必然選擇。

其次，這是北京特朗普政府「離間計」的針對性的反擊策略 ——「以彼之道還施彼身」。

一段時間以來，華盛頓在對華問題上越來越明顯地進行政治切割，將中共與中國人民區別開來。以蓬佩奧為代表，美國一些政界人士集中火力攻擊中共，強調「美中衝突只是美國與中共的衝突」。中國的官方以及輿論場認為，這是特朗普政府離間中共和中國人民的陰謀。

最近中國重量級外交官——包括中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，中國國務委員、外交部長王毅，中國外交部分管美大（美國和加拿大）和拉美地區事務的副部長鄭澤光等，對於中美關係的最新表態，都明確將敵視中國的蓬佩奧等美國「一小撮政客」，與美國人民進行切割。多維新聞此前就曾指出，這是他們反擊特朗普政府「離間計」的針對性策略。

分析人士指出，北京將「美國一小撮政客」與美國人民進行切割，「以其人之道，還治其人之身」，有明確的針對性。「既然美國政客可以離間中共和中國人民的關係，為什麼北京就不能將他們與美國人民切割」，這位分析人士說。這大概率會是北京未來一段時間反擊美國進攻的主調，至少在美國大選之前。

第三，體現了北京對美博弈的「戰略基調」——「兵來將擋，水來土掩」，從容有度，不動如山。

就在《人民日報》發長文「集火」的當天，中美官方發布了中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話的通稿。

據中國官媒新華社報道，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。美國《華爾街日報》稱，此次通話有力緩解了市場有關該協議被擱置、雙方緊張關係進一步升級的擔憂。

2019年7月30日，中美上海貿易談判的背景牆，是「雲來山更佳，雲去山如畫」的詩句。（Reuters）

一邊「針鋒相對」，一邊「隔洋話事」，這就是中美關係當下寫照，也反映出中國處理對美關係的核心思路和戰略基調——兵來將擋，水來土掩——對待不同情況採取不同的對策，從容有度，不動如山。

種種迹象顯示，中國依然是在按照自己的節奏和佈局，處理對美關係，並沒有因為美國的「衝動和焦躁」，放棄對中美大局及主線的把控。這個大局就是：繼續保持雙邊的穩定，主線就是堅持對話渠道的暢通，即便是僅存的有效對話渠道。中國方面不止一次對美傳遞出「隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話」，「任何問題都可以拿到桌面上來談」的善意。

在美國大選前的未來幾個月，北京整體做法大概率會是設法管理與美國的緊張關係，並只會在必要時進行有限度的反擊，一如王毅所說：「以冷靜理智面對美國的衝動和焦躁」。