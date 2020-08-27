觀察站：習近平的「經濟戰場」

從3月呼籲美國總統特朗普（Donald Trump）聯合抗疫後，中共總書記習近平已經許久不在中美問題上公開表態，但不表態不代表沒行動。從7月21日到8月24日，一個月之間，習近平及其智囊團隊召開4次關於中國經濟發展的會議。聚焦內政，尤其是經濟，某種程度上說，這種更具行動力的「外傷內治」並不比以往的外交周旋減損分量。

很久不在中美關係上公開表態後，中共總書記習近平頻頻部署中國經濟規劃。（新華社）

在中共外事委辦公室主任楊潔篪與中國國務委員兼外長王毅密集外訪的同一時間，8月24日，習近平等一眾高層以及中國經濟社會領域專家聚首中南海，再談「十四五」時期的中國國民經濟發展。值得注意的是，這種聚焦經濟的會議在過去一個月間密集召開。

7月21日，在習近平北上考察遼寧之前，其已經在中南海與中國內外的眾多企業代表一起就「十四五」規劃召開了企業家專場座談會。當時也是中共首次正式拋出「國內大循環」的提法。7月30日，中共的月度例行政治局會議主題即為「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」。8月20日，在安徽視察的習近平召集上海、浙江、江蘇、安徽三省一市高級別官員召開了「推進長三角一體化發展座談會」。

多維新聞在《【快評】中共高層政治進入「聚焦經濟」周期 習近平展現雄心》一文中已經梳理，從召開時間來說，四場聚焦經濟議題的重要會議，分別從企業市場主體、高層戰略、以長三角為代表的區域發展以及經濟學者四個維度展現，如此佈局，顯然是中共高層的有意安排。

自此，外界已經從這種高頻度、快節奏的經濟議題會議中意識到，「經濟」才是中共領導集體應對當下中國內外局勢的真謎底。更確切地說，其是平衡於中國外交之外的另一條線，這條線叫「以守為攻」。

如果將中國對美策略做一個概要，那麼外交就是那個正面戰場。在過去的幾個月裏，儘管美國對華動作不斷，在新疆、香港、台灣、南海、疫情等議題上不斷刺激中國，中國外交始終保持在被動對等反擊的保守範圍內。在美國的一系列攻勢下，中國仍然苦心孤詣地呼籲合作不要對抗，和平不要戰爭。甚至8月初，楊潔篪、王毅與中國駐美大使崔天凱輪番對美喊話，被認為放低姿態，西方媒體更是以為發現了中國戰狼外交軟化的蹤跡。

一個基礎的常識——難道中共不知道美國對華政策風向已經在轉變嗎？難道中國政府不知道當前的中美博弈不以中國意志為轉移嗎？

顯然，在國際輿論乃至國際秩序早已被中美關係所攪動前，中國政府對這一切是早已洞悉的，兩國關係的細微變化，什麼時候開始，這必然是最先體現在高層的接觸中的。那麼，中國政府為何還要如此徒勞無功地「對牛彈琴」？

原因是「世界第二」的中國尚不具備與美國一較高下的實力與底氣，是中國需要在國際上傳達一種被迫扛起多邊主義的旗幟「迎戰」的信號，佔據道德、輿論優勢，也是中國不認同零和博弈的規則……中國不可能隨美國起舞，美國要關掉中國領事館，中國就驅逐在華美國人，美國對華為等中國企業動手，中國就封殺美國企業，這隻會讓中美更快跳進「修昔底德陷阱」。但是中國也不能忘記歷史的經驗，以妥協求團結則團結亡，必須「以打求和」、「以打促和」。外交上唯有儘量壓住美國，將中美矛盾儘量管控到能對話的範圍內。中國外交要做的不是與美國為敵，唱反調，而是限制中美矛盾裂痕擴大到不可收場。

儘管這樣會使得外交上的積極接觸看似徒勞無功，但必不可少。簡言之，無論中國對美的傳統接觸政策能不能再次挽回華盛頓的心，中國都必須要這麼做。

但是「守」是遠遠不夠的，以戰止戰才是「老二」回敬「老大」最有力的方式。戰爭的形式不只一種，體現在外交上，上文提到，在習近平部署中國國內經濟的同時，中國外交系統異常活躍，從周邊到歐洲，在正面應對美國的同時也在爭取「中立」隊伍的壯大。外交之外，與美國不同，中國對美策略並不是一味的正面出擊，而是修煉內功。這便是習近平頻繁問策經濟的邏輯。

經濟成為外交之外中國對美的另一條線，但這條線指向轉守為攻。

雖然中國與美國的距離不是朝夕便能跨越，但當前的形勢並非對中國不利。縱使美國擾亂，但中國國內疫情形勢穩定，民族矛盾得到妥善處理，香港問題已有節奏進入治理階段。因此，當下聚焦發生變化的中國國內社會主要矛盾（人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾）便是中國能否有底氣抵禦「進攻」的關鍵秘鑰。經濟，將是中國政治新周期的主旋律。「十四五規劃」不僅僅是一次五年計劃，還是一個持久戰的動員計劃。