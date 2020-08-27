北京觀察：習近平會否三赴深圳？輿論關切背後的信號預測

當今世界面臨「百年未有之大變局」，從習近平、李克強這樣的中南海權力核心人物，到楊潔篪、王毅等外交系統關鍵大員，圍繞中國經濟外交大事，中共高層近期動作頻頻。這樣的背景之下，在預計必將會舉行的深圳特區建立40周年官方活動上，外界普遍預期中共總書記習近平屆時會親臨現場，對於中國下一步的發展，發表關鍵講話並釋放足夠多的信號。

2012年12月7日至11日，習近平在廣東省考察，期間到深圳蓮花山公園與當年參與特區建設的人交談。（新華社）

「佇橋頭、承前啟後。歷史洄流多激漩，弄潮兒、爭作擒龍手。」2020年8月24日的經濟社會領域專家座談會之後，中共總書記習近平是否會很快再次南下三臨深圳成為媒體的競猜話題。1980年8月26日，中國第五屆全國人大常務委員會第十五次會議，正式批准設置經濟特區並通過《廣東省經濟特區暫行條例》，中國第一個經濟特區——深圳經濟特區就此正式誕生，至今已過40年。

近期無論是中國官方媒體造勢還是外界輿論關切，關於深圳話題已經開始升温。截至北京時間8月26日，官方尚未就深圳特區建立40周年慶祝大會召開時間發布具體公吿，輿論猜測官方活動大概率會在9月舉行。有港媒8月24日就報道稱，習近平將南下參加深圳特區建立40周年慶祝大會，並發表講話；屆時也將邀請香港特首林鄭月娥和一些有代表性的港商參加。

在習近平的兩位前任——江澤民2000年11月14日參加深圳特區建立20周年慶祝大會、胡錦濤2010年9月6日參加30周年大會並講話之後，可以推測，習近平作為中共現任中共總書記，參加深圳特區建立40周年大會並發表講話已經幾乎懸念。但是屆時習近平講話將釋放什麼信號是一個變量。

不同於西方領導人發言的個性和隨意，包括習近平在內的中共領導人，很少針對具體事務發出個人色彩的評價和回應。但是結合近期習近平的公開講話可以推測，習近平第三次深圳講話釋放的信號無外乎如下幾個方面：

第一，從經濟布局到科技發展，中國聚焦「做好自己的事情」。

「做好自己的事情」。這是從2018年年3月中美貿易戰爆發以來，中共高層不斷釋放、近期釋放頻繁的信號。公開資料顯示，早在2018年8月21日的中國全國宣傳思想工作會議上，習近平就對中共官員講，對中國來說，最重要的就是做好自己的事情，不斷深化改革，擴大開放，實現經濟的高質量發展。」

一個月之後的2018年9月，習近平在視察中國東北三省的行程中，提出「自力更生」的口號；再一個月之後，習近平「南下」廣東二次南巡，在格力集團再一次提及「自力更生」四個字——這被外界普遍認為是當時中美貿易戰背景下，這位中國最高領導者對美國發動對華貿易戰的直接回應。

2018年12月13日和2019年2019年12月6日中共依照慣例研究下一年經濟工作的中共中央政治局會議上，中共官方對會議精神的通稿中，分別出現了「要切實辦好自己的事情，堅定不移推動高質量發展，」和「無論外部風雲如何變幻，中國始終堅持做好自己的事情」。雖然細節用詞略有不同，但是指向無不是「做好自己的事情」。

在這樣的基礎上，及至2020年7月21日的企業家座談會上，習近平開始提出「要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，到7月30日中共中央政治局會議正式提出「雙循環」戰略，至北戴河休假後習近平考察安徽，於7月20日在安徽合肥召開紮實推進長三角一體化發展座談會要求，「加強高水平科技供給，把創新主動權發展主動權牢牢掌握在自己手上」，及至本次8月24日的經濟社會領域專家座談會，提出「以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局」「以科技創新催生新發展動能」，中共高層的信號釋放愈發清晰。

第二，無論外部環境如何變化，中國將繼續對外開放。

關於中國將繼續「對外開放」，在美國發動對華貿易戰僅1個月後，即2018年4月10日的博鰲亞洲論壇上，習近平就通過開幕式主旨演講，宣布一系列中國擴大對外開放的強力舉措。在演講中，習將這些舉措細化為四個方面：第一，大幅度放寬市場準入；第二，創造更有吸引力的投資環境；第三，加強知識產權保護；第四，主動擴大進口。並很快付諸實施。

這種高層態度很快在中國商務部的官方表態中再次展現。2018年7月12日，針對美國貿易代表辦公室7月10日發表的《關於301調查的聲明》，中國商務部在反駁的同時聲稱，「不管外部環境發生什麼變化，中國政府都將堅持發揮市場在資源配置中的決定性作用，保護產權和知識產權，發揮企業家的重要作用，鼓勵競爭、反對壟斷，繼續推動對外開放，創造有吸引力的投資環境，堅定支持經濟全球化」。

2020年8月25日，正在歐洲外訪的中國外長王毅，同意大利外長迪馬約會談也聲明，「中方願與世界分享中國發展的機遇，中國越發展，對外開放的大門就開得越大。」8月24日的經濟社會領域專家座談會，習近平也強調，中國「新發展格局決不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環」，以及「要全面提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，形成國際合作和競爭新優勢。」

中共高層的這種表態，表現在外貿數據上，就是雖然中國經濟在2020年遭受疫情重創，一季度GDP（國內生產總值）萎縮6.8%，外貿（進出口）數據也隨之降低6.4%，二季度GDP增長3.2%，外貿數據下降0.2%，雖然外貿數據增幅仍然是負數，但是需要看到的是，中國的這一數據是在2020年第二季度全球貿易降幅18.5%的取得，難能可貴，並不容易。

2018年9月20日，深圳市民中心上方出現無人機隊擺出的「40」字樣，寓意中國改革開放40周年。（視覺中國）

第三，中國對內改革仍將繼續。

這一點，從近期中共推動的政法改革整風可以窺豹一斑。今年7月8日，中共政法委秘書長陳一新主持了一場主題為「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」的內部會議。透過中共頗具特色的黨語言風格的官方報道，如「刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的『延安整風』」， 可以看出這場特殊的政法系統會議釋放的信號並不簡單。加上「到2022年一季度前，完成全國政法隊伍教育整頓任務」的表述，更是預示着從現在起至中共二十大，中共政法系統可能掀起巨大震盪。

從2013年中共十八屆三中全會發布《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》至今，從地方政壇到軍隊，從機構調整到全黨整風，中共對內改革從未中斷。包括今年7月底討論下半年經濟的中共中央政治局會議，在強調「繼續擴大開放」之前，也稱「必須堅定不移推進改革」。

上個世紀70年代末、80年代初，十年文革剛剛結束，遭遇經濟和政治雙重浩劫之後，中國「向何處去」成為擺在中共高層面前的頭等大事。彼時，以鄧小平為代表的中共領導層作出實行改革開放的決策。

今天，世界正經歷「百年未有之大變局」，中國也處於「發展的內部條件和外部環境正在發生深刻複雜變化，」中國等於又一次處在發展的歷史關口。有足夠的理由讓我們相信，在深圳特區建立40周年的官方慶祝大會上，被外界預料將到場的習近平，應該會繼續釋放改革、開放以及自力更生（或者說做好自己的事情）的訊號。