【南海爭議】美國制裁中國企業　「鬥而不破」仍是關鍵

美國商務部當地時間周三（26日）宣布，決定把24間在南海參與建設島礁的中國企業列入「實體清單」（Entity List），即美國出口管制黑名單，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）的5間子公司、中國電子科技集團公司第七研究所（CETC-7）及其兩間下屬機構等。 美國國務院同日亦宣布，對12名涉及南海人工島建設的中國公民實施簽證限制。

中國是南海諸國搬不走的鄰居

南海是中美角力的其中一個板塊，預料中方暫時不會對美方新招有太大反應。回顧過去一段時間，「實體清單」已施加於兩個領域，一是打科技戰時封殺華為及一眾相關企業，二是於新疆問題向中方施壓，封殺包括海康威視在內等多間中企，雖然多次傳出北京會推出中國版「實體清單」，但一直只聞樓梯響。

毋可否認，美國至今仍是世界政經軍及科技第一大國，手上籌碼比中國為多，要不斷跟牌叫價下去會有難度，北京的最好辦法是維持「鬥而不破」的局面，亦即華府怎施壓都只限於現行互動框架，而不會引發意外事端。

單講南海局勢，美方動用了制裁工具，相比過往只是表態、巡航和軍演，確實明顯向前走了一步，可是基本脈絡仍然大體不變：中國是南海諸國搬不走的鄰居，在域內的政軍覆蓋力逐漸提升，而美國則是域外國家，未算得上親自落場參與，暫時仍止於間接鼓勵中國的談判對手，採取更為強硬的態度。

中國於南海軍事部署日增

樂玉成：「未來幾個月十分關鍵」

對於近年美方介入，南海諸國有迴響但不算踴躍，主要做法還是作外交抗議，如馬來西亞於去年底向聯合國提交一項與南海有關的文件，內容要求劃定大陸架邊界，又如到今年伊始，由於中國船隻駛入納土納群島附近「專屬經濟區」（EEZ），印尼接連兩日向中方表示抗議。

據官媒《環球時報》引述，中國南海研究院副研究員陳相秒認為，美方制裁24間中國企業，旨在迫使菲律賓、越南等國家「選邊站隊」，但他判斷地區國家或將盡可能採取「不捲入」的「旁觀者」態度：「為過於明確的選邊，對這些國家而言是一種非常危險的行為。一旦選錯，將給它們帶來極大損失。」

2012年黃岩島事件後中國策略有變

商務部研究院國際市場研究所副所長白明則表示，美國最新一輪制裁及其最近一系列動作表明，中國採取迴避的態度已不管用：「中國應為未來各種情況的發生做好預判，包括中企企業如何生存，如何保護企業在海外的合法權益等。」長遠而言，中方當然要做好準備，不過看當前局面，或仍會保持「戰略定力」。

臨近美國總統大選，特朗普連任有難度，雖則寄望於新總統是不切實際，但中方總希望新人事有新氣象，屆時的交涉起點不至於太過惡劣。外交部副部長樂玉成早幾日就講得頗為直白：「未來幾個月十分關鍵，我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌。」