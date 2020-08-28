中美「論戰」：蓬佩奧何以激怒北京

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在中國的輿論場裏幾乎已經是一個人人喊打的人物。其在2020年7月23日於加利福尼亞洲尼克松圖書館發表的一個所謂「新鐵幕演講」，更是淪為中國媒體的箭靶。 8月25日，中國新華社和《人民日報》兩家媒體一道發佈了一篇3萬餘字的文章《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，對蓬佩奧演講所涉及的23個觀點打上了一個個「錯」、「錯」、「錯」的評語，並逐一進行批駁。

以此來看，當美方特別是蓬佩奧本人試圖將中美關係引向危險的所謂「新冷戰」之際，中方則毫不客氣地啟動了一場對美「論戰」，以及針對蓬佩奧本人的定點反擊。

蓬佩奧演說之爭

在很多人看來，蓬佩奧有意將其在7月23日的演講與拉開美蘇「冷戰」序幕的英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）1946年3月5日「鐵幕演說」相提並論。如今作為「冷戰」勝利者的美國的國務卿，蓬佩奧被認為有意率先拉開第二場「冷戰」的序幕，而他所設想的美國「新冷戰」對象正是其擔任國務卿後不厭其煩批判指責的中國。

在蓬佩奧極不友好的敘述描繪里，中國已然成為了一個與人類文明為敵的邪惡蠻橫的國家。其所謂「新鐵幕演講」不僅發出了「新冷戰」的號召，還是其一整套針對中國觀點體系的一次集中呈現。

不出意外，蓬佩奧的言行引起了中國的憤怒，其本人亦遭受激烈批評。例如在2019年12月3日中國外交部發言人華春瑩再度回應有關蓬佩奧對中國的指責時稱，「中國現代著名作家魯迅有一篇小說《祝福》，裏面有一個人物叫祥林嫂。她總是喋喋不休嘮叨着同樣的話題。我看蓬佩奧先生現在的行為舉止非常像祥林嫂！只不過祥林嫂嘮叨的是一些無害的廢話，而蓬佩奧先生嘮叨的都是有毒的謊言。」

華春瑩還不止一次提及蓬佩奧在2019年4月15日於德克薩斯州農工大學演講時所說的一段題外話：「當我還是一名軍校學員的時候，西點軍校的學員格言是什麼——『絕不撒謊、欺騙、偷盜，也絕不容忍有此類行為的人』——（而）我曾經是一名中情局（CIA）局長，我們撒謊、欺騙、偷盜，我們還有完整的培訓課程……」

中國政界和媒體屢屢提及蓬佩奧說過的這段話，以此反擊他向中國發起的一次次指控，還對蓬佩奧本人的道德提出質疑。如2019年10月23日華春瑩被問及蓬佩奧相關講話時曾表示，「在人際關係中，人們把那些撒謊成性、到處說人壞話的人稱之為小人，往往選擇蔑視、不予理睬。」

另一位曾任外交部新聞發言人的耿爽在2020年3月曾說，「如果這個時候還不把精力用於自己本國的疫情防控，用於為國際抗疫合作營造氣氛，反而一再的挑起政治爭端，破壞國際抗疫合作，這種政客，還有什麼道德可言？」

其實，美國國內對蓬佩奧也有類似的聲音。2020年8月25日，蓬佩奧在耶路撒冷通過錄制影片的方式在共和黨全國代表大會上發表講話，此舉打破了美國數十年來即國務卿不參與總統候選人提名過程的傳統，也打破了不在國外討論國內政治的外交禮儀。蓬佩奧因此招致美國各界的批判，美國猶太民主委員會主席哈利·索弗（Halie Soifer）認為，蓬佩奧的做法史無前例且極不道德。

中美兩國長期以來都已習慣於構築一整套「自說自話」的敘事。這兩種敘事對中美兩國的描述截然不同，卻出奇一致地肯定本國、否定對方。隨着中美關係的惡化，蓬佩奧等美國政客和媒體越來越多地將目光轉向中國，也將其對中國的一套「是美非中」的敘事越來越多地呈現在全球輿論之中。

與此同時，在全球輿論中一直比較被動的中國則做出了積極反擊的姿態，對蓬佩奧投注了最多的火力。似乎在中美關係演變過程中，這位美國國務卿是最危險的一個人物。

蓬佩奧的多重身份

現年57歲的蓬佩奧經歷多樣，擁有過軍人、律師、商人、政客等多重身份。他在1986年畢業於西點軍校後，於1986年至1991年間在美國陸軍服役；在1991年至1996年是一個法律界高校學生、税務訴訟律師；在1998年至2010年是一名業務涉及航空、石油的商人；自2011年後開始從政至今，並在很長一段時間裏負責情報相關工作。

2016年11月，作為堪薩斯州眾議院議員的蓬佩奧獲特朗普（Donald Trump）提名擔任中情局局長之職，2018年3月又被特朗普在推特上宣布成為新任國務卿。

值得一提的是，蓬佩奧出生併成長於「冷戰」時期，在美軍服役之時正值美蘇「冷戰」末期。當時作為負責巡邏西德、東德和捷克斯洛伐克邊境的陸軍騎兵軍官的蓬佩奧，可能親眼見證了東歐劇變、蘇聯解體的歷史瞬間。

而1991年「冷戰」的結束也是蓬佩奧人生的一個重要轉折點，他在這一年離開了服役6年的軍隊，重回高校學習，4年後轉行當了一名税務訴訟律師。再之後，他在律師行業工作了僅僅不到3年時間，又轉行進了商界，與西點軍校同學合夥創立了一家公司。

因此可以說，蓬佩奧是美國在「冷戰」時期成長起來並被安排在最危險前線的衛國戰士，卻因「冷戰」的結束而命運徒轉。而「冷戰」在其成長時期留下的烙印，似乎沒有隨着時間的流逝而消失不見。

在很多人看來，蓬佩奧成為美國國務卿之後，不遺餘力地指責攻擊中國，試圖構築以美國為首的針對中國的國際陣營，應該是有意將中美拉入新一輪「冷戰」的危險軌道。他在2020年7月23日發表的演講被指為「新鐵幕演講」，「冷戰」一詞在其中出現了三次，「蘇聯」一詞出現了四次。

相比於演講中的宏大敘事、濃重渲染與強烈號召，其所列述的事實與邏輯都顯得太過脆弱。畢竟中國與前蘇聯相差甚遠，中美關係也與美蘇關係大不相同，中美兩國的關係也遠遠沒有惡化到不得不除之而後快的地步。

有必要擔心，蓬佩奧所設想和期待的場景，是美國贏得新一輪「冷戰」的勝利，延續作為全球唯一超強國家的地位，還是一味地將中美兩國推入「冷戰」的深淵，而蓬佩奧本人當仁不讓地扮演起守護美國勢力範圍的個人英雄角色。