王毅籲加拿大「獨立自主」　中加關係「解凍」遙遙無期

外長王毅8月25日訪問意大利期間，在羅馬一間酒店與加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）會面，討論兩國關係。兩人對上一次會面要追溯至是2019年11月，當時他們在日本出席二十國集團（G20）外長會議。 外交部的官方通報一如既往，側重於中方闡述立場，其間王毅向商鵬飛當面表示：「由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難。解鈴還須系鈴人，加方對此要有正確認識。希加方拿出獨立自主國家的姿態，儘快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。」

要求釋放兩名在華被拘加公民

在該通報中，商鵬飛講的都是尋常客套說話：「加方願繼承前輩打下的基礎，本著相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法，推動加中關係不斷向前發展。」不過據路透社報道，商鵬飛對王毅講的話就多得多，而且具體得多。

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美國引渡孟晚舟案是繞不開的話題，中加關係急轉直下可說是完全因此事而起。先是中方以涉嫌干犯間諜罪為由，拘捕康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）這兩名在華加拿大公民，之後由推出「限加令」，以衛生檢疫理由禁止多類加拿大農產品進口，而至今仍有幾種芥花籽被禁。

正當中方要求加方立刻釋放孟晚舟，加方亦同樣要求中方立刻釋放康斯二人，而按加拿大外交部通報，商鵬飛在王毅面前，只不過又重申一次立場，以及提到全球應對新型冠狀病毒疫情和疫苗開發。另外還有官方不張揚但消息人士放風的議題：商鵬飛指加方反對中方對待香港的手法。

以拖字訣變相封殺華為

自孟晚舟於2018年於溫哥華被補，中加交惡過不久就滿兩年之期，可是渥太華仿似對北京的反制措施置若罔聞，遑論對中方的口誅筆伐有反應。

商鵬飛（左）與王毅合照，兩人事隔大半年後再度會面。（資料圖片）

尤有甚者，據路透社引述6個直接涉事的消息來源，指加拿大故意對華為准入不置可否，以拖字訣變相封殺華為，致使加國電訊商在遲遲未獲批文之下，只好將華為排除在5G建設之外。其中一個消息人士就稱：「解決方案付之闕如，（反而）會解決所有問題。」

同樣作為五眼聯盟成員，相比加拿大，美英澳新都擺明車馬封殺華為，路透社的外交消息人士則解釋加方為何要遮遮掩掩：「如果不是為了康斯二人，加拿大已經會說它不會使用華為5G技術。」

美國大選前進入「戰略冷靜期」

中方很難看不穿箇中的政治盤算，畢竟由一開始就應預料得到，要封殺也不用掛在嘴邊，背地裡誘導唆使更有效之餘，政治成本亦更低，但西方陣營已形成「華為包圍網」，甚至連歐陸法國都使出同一招數，如今才抽出一個加拿大來殺雞儆猴，似乎意義和作用都不大了。

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毋庸諱言，中方對加攻勢未能改變渥太華的行為，但必須注意的是，在加拿大背後的是美國，北京如果能夠限制華府動員西方陣營的範圍，又或者阻止個別成員步步緊跟美國，已經是難能可貴的成果。至少就目前為止，加拿大在華為風波吃過苦頭後，近兩年來再沒有採取同等級數的援美堵華措施。

至於中國對加政策，近幾個月來有時指責其為美國「幫兇」，有時又好言相勸其「拿出獨立自主國家的姿態」，然而歸根究柢，中加交惡的癥結在於中美角力，而臨近美國總統大選，北京進入「戰略冷靜期」，相信對於一系列帶有「美國因素」的外交議題，暫時都會先靜觀其變，不會主動出擊。