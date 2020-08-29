台灣已是「美國屬地」的錯覺

台灣準備好接受「地動山搖」了嗎？台灣人對這句話愈來愈「無感」，因為自2015年習近平於「兩會」召開期間首次提出「基礎不牢，地動山搖」以來，每每兩岸稍有緊張，就會有人提出這「八字箴言」，但台灣卻從沒感受到有何震動，以致許多台灣人將之當成「狼來了」的謊言，連國民黨前副秘書長蔡正元都曾拿此大做文章，藉此譏諷北京。

不過，隨着特朗普（Donald Trump）連任選情吿急致他愈發瘋狂，以及蔡英文認為有可乘之機願孤注一擲情況下，必須說，北京採取行動讓台灣「地動山搖」的自制力可能已經到達臨界點。

蔡英文強調，台灣在美豬、美牛議題上跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。（台灣總統府）

主要原因不在於軍事層面，而是在於政治與經濟層面。特朗普雖然急於想要一場「有限的衝突」幫助他脱離防疫不力及種族爭議的泥沼，但兵兇戰危，中、美藉軍演、發射導彈展示武力，互不示弱的放話，眾所皆知「大內宣」的成分居多，北京也不會輕易踩進陷阱，成為特朗普的「最強助選員」。

不過，藉由蔡英文的極力配合，特朗普打的「台灣牌」，在經濟層面大有斬獲，讓人不免對其背後有無「政治交換」產生臆想。

蔡英文於8月28日親自召開記者會，未經立法院討論下以行政命令宣布開放含萊克多巴胺（又稱「瘦肉精」）美國豬肉、放寬30個月齡以上美國牛肉輸入台灣；8月26日，台灣外交部長吳釗燮、通訊傳播委員會主委陳耀祥及美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）同場共同發表《台美5G共同宣言》，宣示將攜手制定5G標準，蔡英文則稱台、美產業互補，有助台灣產業發展。

特朗普於當地時間8月28日在共和黨閉幕大會演說中表示，若他當選，他的政府將對任何離開美國去海外創造就業的公司課徵關税，矢言讓美國成為「世界製造業超級大國」並「終結對中國的依賴」。

幾個不同的場景，放在中、美對抗的大架構下，以及當下台海緊張氣氛、蔡英文的「決心」等因素來看，極容易產生一個錯覺─台灣獻上自己的市場及5G產業的生產力給美國，以換取美國的「保護」，確保民主不受北京的威權威脅。

2020年8月26日，台灣外交部長吳釗燮(左二)、通訊傳播委員會主委陳耀祥（右二）及美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）同場共同發表《台美5G共同宣言》，宣示將攜手製定5G標準，蔡英文則稱台、美產業互補，有助台灣產業發展。（中央社）

為何會有如此強烈的「錯覺」？首先，對台灣政治人物來說，「開放美豬」較「開放美牛」更加棘手，馬英九兩個任期、蔡英文上一個任期幾度想要處理，但牽涉民生健康及豬農生計，每每在立法院卡關。雖然蔡英文已不再有連任壓力，但越過立院討論以行政命令宣布開放含「瘦肉精」美豬輸入台灣，顯示了她寧願犧牲養豬農的權益，也要「靠美」的決心。

其次，中、美「科技戰」的源頭在5G市場爭奪戰，台灣強大的半導體制造、設計能量，成了中國大陸與美國的必爭之地，特朗普、「五眼聯盟」國家祭出各種限制令、行使「長臂管轄權」禁用華為設備、壓迫廠商選邊也就罷了，但《台美5G宣言》形同宣布台灣在5G領域對北京「宣戰」，各種製造、設計能量「為美國所用」，其中也顯示了在5G場域「兩岸脱鈎」的決心及對美國市場撐起台灣產業的期許，更似在太平洋彼岸呼應特朗普「終結對中國依賴」的要求。

特朗普為了他的「反中」選戰主軸，僅僅派出一個內閣邊緣人、衛生部長來台，印證虛無的「台美關係史上最佳」，就能獲得蔡英文連下兩個「決心」，讓美國獲得如此巨大的經濟利益嗎？恐怕未必，奉行單邊主義的特朗普若決心遂行「中美脱鈎」這個瘋狂的計劃，決定與「台澎金馬單獨關税領域」簽訂自由貿易協議（FTA）的可能性就會大為增加。

對北京來說，若真的如此，孰可忍乎？甚至，蔡英文下的「決心」都踩在北京的痛腳上，讓「兩岸脱鈎」愈走愈遠，是可忍乎？就怕蔡英文下了「決心」，北京真的在經濟層面讓台灣「地動山搖」，「台美FTA」仍是鏡花水月。希望一切只是「陰謀論」與「錯覺」。