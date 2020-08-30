【觀察】對美國豬牛開大門　台灣飲鴆止渴的想象

台灣總統蔡英文8月28日親自站上火線，對外宣布台灣將鬆綁美國牛肉、豬肉的進口政策。原本台灣僅限30個月齡以下的牛肉可進口，未來將擴及至30個月齡以上；至於豬肉方面，原本僅限未使用瘦肉精的美豬可進口，但此後台灣將訂定豬肉的瘦肉精殘留標準，並令美國豬肉可依殘留標準輸台。

國民黨文傳會主委王育敏（右）、前農委會主委陳保基（左）等30日召開記者會，批評蔡英文片面宣布開放美豬牛進口，犧牲人民健康。（中央社）

事實上，美國豬肉、牛肉問題，是過去很長一段時間台灣希望與美國進一步談論經貿時，擋在台灣面前的第一座大山。《華爾街日報》八月上旬曾揭露，美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以台灣存在貿易保護主議為由，否決了美台洽簽FTA的提案。明眼人都曉得，萊特希澤所指的便是美國豬牛輸台的問題。牛肉的影響倒是還好，畢竟台灣畜牧業畜養肉牛的並不多，主要以乳牛等酪農為主，同時也有部分篤信道教的台灣民眾，因信仰關係對飲食牛肉敬而遠之，開放美國牛肉，尚不至於對台灣畜牧業、消費者帶來重大沖擊。

可是豬肉就另當別論了，畢竟肉豬可是台灣畜牧的大宗，台灣豬肉的自給率上看九成，也因為這樣，倘若價格更低的美國豬肉可進口台灣，對於台灣豬農可能造成的衝擊自然不在話下，使得含瘦肉精美豬是否開放，無論是民進黨或國民黨執政，都是台灣嚴峻的政治問題。過去每當台灣政府有意開放瘦肉精美豬，豬農上街潑屎的激烈抗爭動作，是台灣農政單位揮之不去的夢魘。

國民黨主席江啟臣（前左）29日率領國民黨秘書長李乾龍（前右）等人到花蓮視察養豬業狀況，有花蓮養豬業者指出，美豬進口後絕對會影響台灣養豬產業，因此堅決反對開放美豬美牛進口。（中央社）

蔡英文這次親自召開記者會對外宣布台灣將進一步開放美國牛肉、豬肉進口，其實也很明白吿訴台灣人，她為什麼這麼做的原因，那便是為了強化與美國之間經濟連結，而不得不跨出這一步。蔡政府必須在美台經貿上尋求突破，理由或許不難理解，因台灣與大陸之間的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）能否存續都還是未知數，加上台灣再參加其他區域經濟組織均不得其門而入，蔡政府八年任期若在區域經濟整合的表現上若交出白卷，只怕淪為台灣人永遠的笑柄。持平而論，美國是台灣第二大貿易伙伴，若台灣能與美國洽簽相關貿易協議，對台灣產業想必有正面效應。

不過，國際貿易應該秉持對等原則，當一方希望在特定項目取得進展時，也必須在某些項目有所退讓，雙方通過減分項目換取加分項目，達到互惠的效果。說實話，美國豬牛爭議在台灣已是老生常談，若能做好管理，使肉品在貨架上清楚標示來源，同時令食安獲得把關，為了拓展台灣對外經貿，放寬美豬美牛並非台灣完全無法接受的退讓條件。

蔡英文「勇敢」開放瘦肉精美豬美牛輸台，台灣賭上畜牧產業與人民健康，能從美國得到什麼，仍在未定之天，難保不會「人財兩失」。（中央社）

但是，在美方在對台貿易關係方面，未有更明確的承諾下，蔡英文就以一道行政命令，讓台灣對美國豬、牛開大門，台灣人不禁納悶，究竟台灣這番退讓，可從美國身上換得對台灣產業哪些優惠？假如最後台灣開了門，卻得不到美國開扇窗，蔡英文政府恐怕將戳破美台關係的幻想，更坐實所謂的「口惠卻實不至」。

更進一步來看，倘若美國連經貿議題方面，對台灣都抱持着敷衍的態度，那台灣又怎麼能天真相信，美國在台灣的安全問題上會願意伸手援助？此次蔡英文對於美豬美牛的開放，猶如對美台關係的「試金石」。儘管過程還在推進，但從美國過往種種表現看來，最後結果為何，相信並不難預料。