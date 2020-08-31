【觀察】美軍機疑似起降台灣　蔡英文不應試探大陸武統底線

美國軍機對中國大陸周邊抵近偵察近期愈加頻繁，但台灣此時如果認為有機可乘，甚至與美方展開實質性的軍事合作將會踩到大陸的紅線，可能導致嚴重的軍事衝突局面。

據中國「南海戰略態勢感知」計劃平台8月30日消息，當天一架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌迹較為異常，疑似直接從台灣起飛。因為這架飛機在此前一天就曾在台灣南部偵察，之後卻未收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號。

如果美國這架飛機確實起降於台灣，意味着美國與台灣兩方之間進行了一次針對中國大陸的軍事合作，是向中國國家安全的一次嚴重挑釁，可能導致一場戰爭。

事件發生後，大陸媒體和網絡輿論中已經出現了比較激進的聲音，要求「武統」的聲勢再度高漲。例如，有建議稱中方將台灣島上空宣布為巡航空域，派遣偵察機、戰鬥機前往台灣上空執行任務，以宣示主權或核查台灣機場港口。可以想見，由此而來的戰爭風險和台灣島2千多萬人前途命運的抉擇，是台灣當局難以承擔的巨大考驗。

中國大陸近年來國防實力顯著提升，軍事姿態趨於強硬，甚至與屢屢「造訪」的美國軍艦、軍機展開了針鋒相對的鬥爭。僅在2020年8月，中國在周邊四海軍事演習超過了20場。

如果美國軍機起降台灣一事屬實，而中國大陸予以默認，將意味着美國艦艇、軍機等軍事武力將可以常態化駐守台灣，無異於一把匕首貼着皮膚抵在了身上，是美國對中國國家防禦體系的沉重打擊，嚴重威脅到中國的國家安全。

考慮到中國「武統台灣」時機越來越成熟，如果趁機啟動對台灣的武力統一進程，也是不足為怪的。

解放軍實彈搶灘登陸演習。（央視軍事）

美國軍機能夠起降台灣，是兩方合作的結果，無疑得到了台灣的許可。因此，此次軍事挑釁既是美方的試探，也是台灣當局的冒險。可能是從近期美國軍艦、軍機頻繁現身周邊海域和美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台之事上受到了鼓舞，台灣此舉確實會進一步拉近美台關係，增加其在推進「台獨」議程時的安全感，卻不應誤判中國大陸捍衛國家安全和實現國家統一的意志，也不該高估美國介入中國周邊戰爭的決心。

就在不久前，大陸向南海區域發射了包括東風-21D和東風-26B在內的四枚導彈，表明中國有能力拒止美軍對周邊的介入。台灣應該對中美兩國的軍事實力，以及台灣在中美關係裏的位置有比較清醒的認識。

隨着近年中美關係的惡化，中國周邊軍事風險已然大增。台灣的這種冒險行為，將加重中國大陸的危機感，刺激其對周邊軍事安全的重視與軍事力量的投注。中美兩國軍事張力的碰撞，將使得西太平洋變得越來越不安全。台灣此時希望火中取栗，實在不是聰明的選擇。