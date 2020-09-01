兩岸觀察：台海距離打響第一槍有多遠

隨着台海局勢日漸複雜和嚴峻，擦槍走火風險的不斷提升，「不開第一槍」成為兩岸的共同話題。但當「不開第一槍」禁令出現在台海的時候，就表明台海局勢已經到了最危險的時候，隨時都有可能擦槍走火的可能。

至於說誰先開第一槍，其實某種意義上所已經不那麼重要。因為，兩岸都在有意識地不讓本方成為開第一槍的那一方。對於兩岸而言，包括不斷「打台灣牌」的美方，更為重要的是，如何管控危機，避免擦槍走火。

台海局勢日漸緊張，蔡英文日前視察台灣軍隊。（中央社）

多維新聞在《兩岸觀察：華盛頓會為台灣選擇與北京開戰嗎》一文就曾指出，中美台三方似乎都在有意識地避免擦槍走火發生，進而避免台海走向不可控的戰爭。美國和台灣雖然不斷在危險邊緣試探，但並未突破北京動武紅線。從北京的角度來講，任何讓台灣走向獨立的動作，都是北京不能容忍的紅線。

台灣方面此前就曾傳出嚴令禁止「擅自開第一槍」的消息。

北京方面同樣也在小心呵護這一處在危險邊緣的平衡。據稱，北京也已經下令「不要開第一槍」。這些對於當前嚴峻的台海局勢而言，可能都是相對積極的信號。

但問題在於，近期台海局勢的嚴峻程度是近年來所罕見的，有人甚至用第四次台海危機來形容當下的局勢。在台海兩岸分治70年的歷史上，發生過三次台海危機。名曰台海危機，實則是中美之間圍繞台灣問題的較量。

當前，這種嚴峻形勢和較量既表現在軍事上，更表現在政治上。軍事上，中美雙方以及台灣近期在台海周邊軍演、行動的頻度、規模、科目，以及實施地點的對抗性明顯增加。比如，此前解放軍東部戰區就在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化軍演。有分析稱，這相當於封鎖了台灣海峽。

政治上，隨着特朗普政府圍中、制中的戰略愈形緊縮，美國以各種方式力挺「台獨」勢力，也進一步出售給台灣更多武器，而台灣當局亦步亦趨緊跟美國，以期從中牟利。儘管台灣軍隊最先嚴令不得開出第一槍，但對美軍購有增無減。最新消息顯示，台灣將向美方爭取更多數量的岸置魚叉飛彈，作為台灣「岸防巡航飛彈系統」。此前，美方還承諾出售66架F16V戰機給台灣。

8月31日，台灣國防部公布「2020年中共軍力報吿書」，評估解放軍對台作戰力，當中指出解放軍對台戰術戰法運用仍受限台海天然地理環境，登陸載具和後勤能力不足，尚未完全具備全面犯台的正規作戰能力。

不知這樣的認知是否是台灣政界和軍界的共識，觀察人士指出，如果台灣當局真的如此認為，並進而據此採取更為激進的政治或者軍事行動。那麼，台海距離擦槍走火，或者打響第一槍，可能並不遙遠。