衝突風險升高　台灣是否仍有恃無恐？

日前，內媒《環球時報》報道一架美軍EP-3E電子偵察機疑似自台灣起飛，該報認為這是美台雙方對大陸的挑釁行為，大力抨擊並向蔡英文政府提出「警吿」。雖然，有台灣資深軍事專家撰文駁斥陸方的報道為「假消息」，但近期台美的軍事交流的確相當緊密。然而，在中美齟齬不斷之時，台灣不選擇避險反而持續「曝險」，蔡英文還喊話「和平靠的是堅實的國防」，一旦台海真的發生衝突，台灣是否能全身而退，令人質疑。

蔡英文日前表示和平靠國防，對照1月選後說的中共若侵台代價將很大，似乎對於一旦兩岸發生衝突早有準備。（中央社）

據《環球時報》報道，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）於8月30日指出，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天曾出現在台灣以北近空，後經東海前往日本，軌迹異常。報道還稱，這架偵察機在8月29日時曾前往台灣南部海域偵察，之後便未收到來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

不過，台灣「中華戰略學會」研究員張競接受台媒《中國時報》訪問時對該則消息感到啼笑皆非。張競表示，航迹圖上離開松山機場的起點高度太高，令人不可思議；此外，航管的無線電通話波道不是秘密，許多航空迷整天鎖定；若EP-3E偵察機降落台灣，早就被台灣航空迷曝光，不會等到判讀航迹圖才發現。

然而，姑且不論美軍偵察機是否真的在台灣起飛或降落，台美之間的軍事交流頻率與活動進年來確實增加，這是一個「不爭的事實」。就連一些過去只能在枱面下說的或做的，2016年之後也由美方或台方任一方、甚至是雙方共同揭露。

這段時間以來，由於兩岸關係跌至谷底、中美博奕不止、美中台三方糾纏不清，使得各方紛紛走回傳統的老路──軍事實力比拚之上。中共解放軍在8月13日宣布在台灣海峽進行軍事實戰演練，大陸外交部表明是為了「堅決回應台獨挑釁」；8月24日又宣布一個月內將陸續在渤海、黃海、東海和南海舉行「四海軍演」，還向南海發射了4枚導彈，維護大陸認知的主權「不遺餘力」，最重要的還是做給美國看。

當然，美國也不是「吃素的」，除了派出軍機前往駐沖繩的空軍基地，還將先前在東海徘徊的里根號航母（USS Ronald Reagan CVN-76）航向菲律賓海；此外，美國的軍機與航艦通過台海與南海的頻率也較過往提高，甚至，大陸國防部還指責美國U-2高空偵察機進入了解放軍在渤海水域實彈演習的禁飛區。

與此同時，台灣向美方採購的66架新型F-16戰機軍購案也在8月獲得確認，台灣漢翔公司也與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽署合作協議書，促成台灣成為F-16戰機的亞太維修中心；台美雙方也正在磋商，未來台灣將採購包含「岸防巡航飛彈系統」和「智能型水雷」等武器，以提升岸防能力。

日前，位於台中沙鹿的F-16維修中心揭牌，蔡英文出席並致辭。（台灣總統府）

更耐人尋味的是，當蔡英文8月23日前往金門悼念「八二三炮戰」時，AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）破天荒陪同出席，AIT還在臉書（Facebook）上表示，「美台安全合作的歷史可以追溯到好幾十年前，也一直是我們夥伴關係中極為重要的一環」，同時還貼出許多台美軍事合作的照片記錄，包括台灣陸軍航空旅官員穿軍服到AIT辦公室，與美軍第25戰鬥航空旅進行視訊專家對話。當然，這些動作再度招致來自北京的批判。

蔡英文政府宣布開放含瘦肉精美豬美牛輸台，又是一次赤裸裸地屈服在美國壓力底下的表現。（中央社）

對台灣來說，此刻正值「台美關係最佳」，就算美國軍機真的從台灣起降也無所謂，更能拿來做活廣吿、彰顯台美關係密切。然而，在中美紛爭中，台灣若執意淌入這灘渾水、認為這樣就能凸顯台灣主體性、甚至完成某些人理想中的台獨大業、且老大哥還會挺台到底、北京因忌憚美國而不敢動作，進而就不做全面性的風險評估，假如哪天中共真的宣布整個台海都是其巡航區時，台灣究竟要如何應對？即便三方都不開槍，但還能夠避免真正的衝突嗎？