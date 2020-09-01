台灣冀發展「不對稱戰力」　微型導彈艇計劃內幕重重

根據台媒報道，由於台軍近期迅速轉變軍購模式，要花高達新台幣800億（約美金25億）的預算，擴大採購美製岸置陸射型魚叉導彈，故原本由前任參謀總長、海軍出身的李喜明所提出的所謂「不對稱戰力」裝備之一的60艘微型導彈艇，當初預定每艘艇僅45噸排水量，最多能裝載2枚雄風2型反艦導彈，對空武器使用美製刺針（Stinger, FIM-92）肩扛地空導彈。

此案當時在台灣朝野引發爭議，由於立院質疑此種微型突擊艇的實戰效能，要求台灣海軍在進行測試過後，再同意撥發全額約新台幣316億元預算。但是，由於台軍轉向大量採購美製魚叉導彈，以及李喜明已經退役下台，故未來此案的變數將可能增大。台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）已經使用一艘名為「光榮之星」的雙船艇測試微型導彈艇的概念，但是由於中科院的案子在美國軍售的陰影下，近期逐步蒙上陰影，故此微型導彈艇的案子，也可能遭到下架。

微型導彈艇的概念，目前由中科院的「光榮之星」快艇試驗中，基本上是一種政治動作，以防李喜明從退役身份重回國安高層。（陳宗逸／多維新聞）

事實上，45噸級的微型導彈突擊艇，是否能夠適應惡劣的台海海象，當初已經倍受質疑。而李喜明以海軍出身的身份，擔任參謀總長任期內，大力推廣此案，事實上是有軍種上的一些優惠思考在。由於台灣海軍體制的關係，海軍軍士官需要「歷練養經歷」，才能夠更上層樓封官加爵，故如果無法出海、僅在地面、空中值勤，是對海軍軍士官不利的處境，未來升遷堪憂。故李喜明獨排眾議，非要造微型導彈突擊艇，就是務求海軍軍士官都能夠有海上值勤歷練，而非真正有何特殊的戰術或者戰略思考。

台灣海軍已經有二型導彈快艇與巡邏艦服役中，一種為光華6型導彈快艇，以及沱江級導彈巡邏艦，如果再投資所謂45噸級微型導彈快艇，實在看不出其戰略意義何在？生存性如何？（陳宗逸／多維新聞）

而且，台灣海軍已經擁有岸置對海、對陸導彈部隊，海軍編制下為海鋒大隊，專門使用岸置導彈，事實上其效能要比所謂的微型導彈突擊艇高，但是由於岸置導彈部隊軍士官，並無海上值勤的歷練，故台海軍軍內部，人人視在海鋒大隊服勤為畏途，因為在此隊服役專任，對未來仕途不利，故海鋒大隊也被台灣海軍應該專事「海上作戰」的觀念所束縛，被海軍冷凍至第二線以外，並沒有太多投資在上面。

台灣海軍的海鋒大隊，專門操作岸置對艦、對面導彈，擁有機動發射車（圖左）和固定窖射陣地（圖右）等裝備，但是由於沒有海上值勤的勤務歷練，故台灣海軍軍士官，都視至此隊服役為畏途，寧願操作微型導彈艇。（陳宗逸／多維新聞合成）

但近年由於美國方面不斷要求台灣進行軍事事務改革，總體作戰概念要現代化，故岸置導彈才再度受到台灣層峰重視，而大量採購岸置魚叉導彈、甚至未來可能採購NSM海軍打擊導彈等計畫，將讓台灣海軍的海鋒大隊，成為當紅炸子雞。但是，台海軍是否會因應戰略、戰術的提升與轉變，同時改變人員晉升、封官加爵的整個評估體制，還有待未來檢驗。

其次，李喜明雖然已經從參謀總長任上退役，但是去年底退役前，其接任國防部長的聲音不斷，李喜明是否能更上層樓，倍受外界關注。而李喜明也悄悄代表蔡英文國安高層，多次赴美與重要官方人員與智庫交談、推演兵棋等，蔡英文是否之後有重用李喜明的打算，也引起軍事界猜測。

李喜明是否會重返軍事圈，不僅事關微型導彈艇計畫的興衰，可能也會引起一波台灣國安高層的人事震動，目前外界揣測極多，且爭取者眾。（台灣國防部提供）

今年初，由於接任參謀總長的空軍上將沈一鳴搭黑鷹直升機遇難、以及台灣面臨新冠肺炎疫情考驗等，國防部長嚴德發暫時留任至今，但是嚴德發任上發生多起海、空軍死傷事件，甚至折損一名現役參謀總長，以及發生敦睦艦隊肺炎群聚感染事件，每一個嚴重事故都已經到了要國防部長下台負責的程度，但是都因為新冠肺炎疫情的關係，內閣穩定為大局着想而擱置，但是最起碼明年農曆年前後預計的內閣改組，嚴德發並不被看好能夠繼續留任。

目前台灣軍內爭取國防部長者，最積極的為現任國家安全局局長邱國正，以及受到蔡英文重視的李喜明二人，除此之外，也有聲音認為現任國安會秘書長顧立雄，可能是蔡英文啟動文人領軍的國防部長重要人選，而李喜明不僅國防部長一職，擔任國安會秘書長等職也非不可能，顧立雄目前正在默默養望，可能也是接任閣揆的熱門人選之一，端看蔡英文在後肺炎時代的政治考量。

一旦李喜明重新回到權力中心，依照台灣軍中「人存政舉、人亡政息」的傳統，微型導彈艇的計畫可能會浴火重生也有可能，故目前台灣海軍正在面對政治考驗，而台灣立院也並未把話說死，以免未來李喜明如果重登舞台，其微型導彈艇的政策將有繼續持續的空間。至於微型導彈艇是否符合現代的海洋戰術環境，這已經不是台灣層峰考量政策的最大因素。李喜明對微型導彈艇的態度相當堅持，已經等於是代表他戰略規劃意志的「面子工程」。