美軍軍機降落台灣機場？　兩岸「認知戰」已開打

台灣國防部於9月2日軍人節前夕，罕見地舉辦緊急記者會，駁斥近期的軍事假新聞，尤其是關於美軍機從台灣起飛等事件，進行一次性的答覆，台軍以往罕見對這些網路消息予以回應，此次主動出擊、強硬應對，根據軍情界人士分析，兩岸之間的認知戰，台軍一直以來處於捱打的處境，如今國防部主動出擊、駁斥偽劣假訊息，是首度主動開第一槍，與大陸的認知作戰對抗。

台國防部認為，近期解放軍方面頻頻藉着所謂北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）的Twitter平台，發布各式假訊息、假新聞，已經不是「子虛烏有」，而是「魚目混珠」，解放軍企圖藉由此平台，將假的航迹圖、刻意炮製的假資訊，迅速傳播至網際網路平台上，再透過大陸官媒的報道與批判，來吸引國際與國內媒體的興趣跟進報道，是有計畫地企圖混淆視聽。

台軍針對北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）發佈的假訊息，引起台海緊張，終於打起認知戰對抗的第一槍。（台灣國防部提供）

台國防部還稱，這種假訊息的目的，就是希望媒體報道假新聞，藉由網路傳播、社群轉發討論的速度極快等特性，影響台灣民眾的認知，並且試圖引導國際輿論走向，近期此平台發布的假訊息，密度與強度都有變本加厲的情況。而且此種假訊息，例如炮製美軍軍機降落台灣機場等情節，將會製造兩岸人民衝突、引發台海戰爭危機，足以凸顯解放軍制造輿論戰、心理戰的威脅企圖。

蔡英文在第二任期的就職演說中，已經闡明未來台軍的三大軍事改革，其中之一就是「認知戰」（cognitive warfare）的應對。台軍方首度公開確認的解放軍認知戰攻擊，是起於5月16日，台灣總統府遭到駭客入侵，竊取蔡英文與蘇貞昌會面的幕僚準備數據，被重製之後散佈至網路與主流媒體上，將此訊息扭曲報道，此次攻擊得到台灣國防部智庫國家安全研究院的認證，並且提出相關的數據以及攻擊模式。

蔡英文上任之後，相當重視台軍針對認知戰的積極應對，視為三大軍事改革的重點之一。（台灣國防部提供）

此次，台灣國防部針對許多台灣主流媒體頗愛引用的北京大學「南海戰略態勢感知計畫」twitter群組報道，來駁斥其造假的美國軍機從台灣中部起飛等航迹圖，其嚴重度不亞於5月16日針對台灣總統府的認知戰攻擊，因為美國軍機在台空軍基地起降，茲事體大，一旦訊息處理不甚，將會引起台海戰禍，故台灣國防部相當震撼，且在第一時間出面，對一直處於認知戰捱打狀況的台軍，進行第一波的回擊，開啟第一槍。

台軍官員私下解釋，如果有美國軍機大剌剌地在台灣空軍基地起降或者起飛，台灣每一個空軍基地幾乎都是半開放的情況，台灣航空迷、軍事迷數量相當多，平常不僅站點當「爬牆黨」，努力攝影所有軍機動態，且還有民間的無線電玩家，可以接收到沒有加密的台軍航管訊息，多次驅離解放軍軍機的談話，都被無線電玩家節錄，如此的高密度觀察之下，如果有一架美軍電戰機在台灣清泉崗基地起降，馬上就會引起轟動，且照片四處流傳，怎麼可能只有航迹圖、而沒有任何軍機起降照片或者影片流傳？

台灣的軍事訊息相當開放，果真美軍EP-3電戰機在台灣任何空軍基地起降，資訊不可能遭到封鎖，影像立刻傳遍天下，故僅有航迹而未有照片，是不可能之事。（U.S.Navy）

台灣軍方對非機密的飛機起降畫面資訊，一向提供航空迷與玩家攝影，並且有一定的開放遊戲規則，以為有助於反制解放軍認知戰製造假訊息。

台灣國安院智庫也認為，所謂北京大學「南海戰略態勢感知計畫」的訴求為「促進南海的透明」，但所揭露的訊息以美軍活動為大宗。再藉由社群媒體、各國媒體轉載，藉以突顯特定國家為不安定因素，此種「戰略敘事」（strategic narratives）的手段，也可視為一種新式的灰色地帶衝突（Gray Zone Conflict）模式。

台軍學者認為，台軍要應對手法日新月異的認知戰戰術，必須尋找到更新的「資訊敘事優勢」。（台灣國防部）

而要針對此種認知戰，採取所謂的「灰色嚇阻」（Gray Deterrence），必須採用「創新行動」（creative action）來施加。諸如資訊戰，以及武裝力量的巧妙運用，來嚇阻敵方持續在認知領域的攻擊。例如，塑造更精密的政治姿態和資訊效果，來對抗敵方的攻擊，採取以假造假的方式來混淆敵方施展認知戰的作法，用「多層級」（multiple layers）的資訊控制來建構自己的「戰略敘事」。此外，切斷其認知戰使用之工具的「獲利網路」（patron-client network），也具備嚇阻效果。

例如，此次台灣國防部，主動出面指出「南海戰略態勢感知計畫」是解放軍的外宣造假機構，其資訊為具備敵意的不可信來源，未來台灣媒體引用其資訊，就會記得把關與守門。一旦「南海戰略態勢感知計畫」遭到台灣媒體以及社群網路的棄置，成為類似內容農場的存在，可信度蕩然無存，其「獲利網路」就形同中斷，僅剩下內宣效果，對外效果遭到「灰色嚇阻」。

預料未來台灣會以「灰色嚇阻」手段，繼續對解放軍對台認知戰進行攻擊，也就是將各訊息平台加以拒止、破壞其可信度、非法化其在社群媒體的宣傳，甚至截斷其社群媒體帳號，塑造台灣自己的「資訊敘事優勢」（overall informational narratives），藉由可信的事實，揭露其造假宣傳和栽贓（inuendo）的形象。

《塔林手冊》是目前全球軍事科學界研究資訊戰、認知戰的聖經。（wikipedia）

此外，台軍未來甚至將花費預算，投資「人因資本」（human capital），培養了解敵方的文化、習慣、傳統、政情、模式等之專家，果斷進行網路戰，這在未來幾乎是即將發生的事情。由於認知戰的對抗，在全球戰爭學理上，尚是屬於相當新的學理發展，目前能夠參照的案例極為有限，連美國國安單位，都還在今年美國大選，準備收集俄羅斯將再度影響美國選舉的參數，進行近一步研究。

而目前軍事科學界奉為網路戰圭臬的《塔林手冊》（Tallinn Manual）也剛剛才發展至2.0版本，要如何進行「網路武器化」（cyber weaponization）的準備，目前的還相當模糊，有待摸索。台軍方官員表示，台灣目前猶如當年的烏克蘭一樣，身處於認知戰的第一前線，全球都在關注台灣如何對抗認知戰，而不會再度發生克里米亞事件？台軍在其中的各式對抗戰術，恐怕都將會翻新全球對此新戰略領域的認知。