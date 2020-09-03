國民黨能走出什麼「第三條路」？

近日國民黨中常會討論了先前改革委員會建議案，在不修黨章前提下通過兩岸論述，全面回歸馬英九時期的「九二共識」基準點，只是更強調了「中華民國」。但該黨主席江啟臣在接受媒體訪問時，屢屢提到國民黨應思考統獨之外的「第三條路」，更添論述上的模糊性。

為何「第三條路」會讓人搞不清楚意涵是什麼，畢竟按國民黨的立場，依照《中華民國憲法》與《增修條文》，國家統一是唯一一條路，國民黨若是既反台獨又不統一，豈不是「違憲」？一個將《憲法》掛在嘴邊不斷提起的兩岸論述，卻不想依據《憲法》明定的條文來推展未來方向，這樣「打着紅旗反紅旗」，如何讓人信服？

江啟臣任內，國民黨確定2020年全代會主軸為「護台灣、保民主、拚未來」，乍看與民進黨的論調並無二致。（中央社）

就這個意義來說，如果江啟臣有意討論兩岸論述、並協助國民黨形塑對終局方案的共識，則除了難免會有些矛盾外，更將涉及到非常模糊的光譜當中，陷入方案取捨的糾結。誠然，第三條路可以是「不統不獨」、也有許多其他新舊選擇，諸如東亞傳統的宗藩體制、當代的聯邦制度等等，但這其實並不是方向，而是決定方向後的細節。

說穿了，統獨或第三條路，都是兩岸「終局方案」的一種，國民黨願意面對迴避已久的「終局方案」，固然已是有所突破，但該黨對於何為終局目標以及如何達成，則仍是付之闕如。簡單說，江啟臣以「猶抱琵琶半遮面」的姿態指出了問題（「第三條路」出現在專訪、未出現在「江八點」內），但不願意擘劃方向。

就方向而言，到底有沒有「第三條路」？其實這是非常曖昧的問題、甚至是假議題。因為如今在台灣看到的很多「第三條路」想象，抽絲剝繭後不過都是統獨兩條路徑的細節版本差異，只是用「第三」來為自己「去污名」。畢竟洋葱剝到最後，只要認為兩岸都是中國，就算是統的光譜；反之若認為「中國」是「他者」，就是獨的光譜。

2020年韓國瑜敗選後，國民黨像是失了魂般，毫無戰鬥力，面對該黨與藍營期待的「改革」，補選上任後的江啟臣卻拿不出成績。曇花一現的「佔領立法院」旋即被民進黨攻滅、高雄市長補選更是一蹋胡塗，李眉蓁得票竟連韓國瑜的三成都跨不過，更別提面對蔡英文政府防疫、外交、內政的諸多輿論質疑，國民黨皆未能組織政治力量發揮作用。江啟臣上任後最明顯的改變，大概就是對中國大陸有着更強硬的主權立場了。

但江啟臣與國民黨也不應漠視，當蔡英文不斷挪移其所謂「維持」的現狀的同時，「中華民國」意涵在台灣也發生改變，從蔡英文大肆論述「七十年來的中華民國」、再到一度拿掉括號的「台灣」、以及台外交部不斷更改駐外館處頭貼、甚至將護照改版在視覺上幾乎刪除「REPUBLIC OF CHINA」，都顯示了「中華民國」跟着「現狀」的位移。

江啟臣此番提出「江八點」，其中對「中華民國主權國家地位」的強調，不禁讓人聯想到李登輝執政末期、委由蔡英文主持的「強化中華民國主權國家地位」項目小組，1999年該小組建議提出「特殊國與國關係」（也就是「兩國論」），讓李登輝執政末期的兩岸關係瀕臨崩解、許多進行中且即將突破的談判或洽商都功虧一簣，而這次國民黨重拾「強化主權國家地位」立場，又能如何與民進黨的兩岸論述形成區別呢？