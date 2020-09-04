台軍或將部署具攻艦能力彈道導彈　射程可超過500公里

解放軍剛剛在南海展示具備攻艦能力的東風21/26型中、長程彈道導彈，對美軍進行戰略威嚇，引起全球注目。而根據美國陸軍最新的戰術需求，未來將獲得一款改良自陸軍戰術導彈系統（ATACMS, MGM-140）的攻艦版本新式彈道導彈，而台灣目前正在編列預算，採購同級武器，台軍未來極可能部署與美軍此款同等的攻艦炮兵彈道導彈，射程可能超過500公里。

根據美國陸軍的消息證實，即將展開一種試驗性的中程彈道導彈計畫，用來對付移動目標與海上船艦目標，這是美軍從2016年開始採取「多域戰」（Multi-Domain Battle）戰略後，陸海空三軍整體大轉變、戰術翻新的結果。

ATACMS陸軍導彈系統，服役超過30年，目前最新改良型為加裝可攻艦的尋標頭，使其成為美軍第一種可以對海上移動目標攻擊的戰區彈道導彈，台軍未來可能配備。（Lockheed Martin）

由於此戰略改變，未來陸軍也必須負擔傳統由海、空軍所施行的對海面移動目標的攻擊戰術，而此種戰術將使美國陸軍獲得一種以上的新式武器，目前該計畫包括改良美國陸軍已經使用一段長時間的ATACMS陸軍戰術導彈系統，將其ATACMS換裝反艦尋標頭，成為CD-ATACMS（CD: Cross Damains）型彈道導彈，這個專案早在2016年10月，「多域戰」概念提出時，就已經開始實驗。

此外，由於ATACMS是已經服役30年以上的舊型炮兵戰區導彈，換裝反艦尋標頭也僅是一種過渡時期使用，未來美軍將再獲得一種更換ATACMS的新型遠程導彈，目前名稱為精確打擊導彈（Precision Strike Missile, PrSM），由美商洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）和雷神（Raytheon）三大軍火商共同推出，在2016年3月公布計畫，將盡快取代ATACMS。

PrSM精準打擊導彈，體積將是傳統ATACMS的一半，標準的ATACMS發射莢艙，可以放置2枚PrSM精準打擊導彈，火力加倍且射程更遠。（Lockheed Martin）

PrSM將使用更先進的推進技術，使得其速度更快，有效攻擊射程達到500公里以上，同時彈體較ATACMS更為輕薄光滑，使得搭載使用的車型載具HIMARS，可以在一個ATACMS的莢艙中，攜載2枚PrSM導彈，使得火力增加2倍。此計畫在2019年獲得進展，計畫在2023年達到初始作戰能力（IOC），可以儘快部署在美軍需要的關鍵地區。此外，由於美國已經退出INF（中導條約），故PrSM導彈的射程應該會超過500公里以上，甚至達到800公里射程。

PrSM已經在2019年測試成功，一輛HIMARS高機動多管火箭系統的莢艙，可以裝載2枚導彈，未來不排除台軍將賡續採購，取代起碼11枚的傳統ATACMS陸軍導彈系統。（Lockheed Martin）

由於台軍在2021年財政年度的國防預算中，編列高達新台幣150億（約美金4.7億）的預算採購HIMARS高機動多管火箭系統，以及與其搭配的ATACMS，整個專案名稱為「轟雷計畫」，已經確定緊急執行，台軍要在2024年之前就完成全案部署，採購數量達到11套，也包含起碼11組ATACMS陸軍導彈系統，而ATACMS是否升級為具備有攻擊陸上與海面移動目標的尋標頭？目前可能性相當大。

也因為ATACMS即將被美軍汰除，未來台軍持續採購新式的PrSM導彈來替換少量的ATACMS，應該是持續不變的政策。台軍方已經觀察PrSM導彈研發進度一段時間，未來美軍在2023年開始服役後，PrSM將同時由美國陸軍與海軍陸戰隊實戰操作，將可獲得更多參數，而在2024年完成HIMARS高機動多管火箭系統部署的台軍，下一步直接編列預算採購PrSM搭配HIMARS順理成章。