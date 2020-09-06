【北京觀察】「十四五」草案將出爐　中國製造或捲土重來？

當新冠肺炎（CONVID-19）疫情這隻黑天鵝在全球暴發時，幾乎各國工廠都曾因為疫情而一度陷入癱瘓。尤其是疫情最早爆發的中國，疫情意外卻巨大的影響，加上美國政府通過中美貿易戰對中國商品徵收廣泛關税，並和日法等國一起推動企業將生產移出中國，引發中國製造業產業鏈外遷的隱憂。

從目前的數據來看，中國經濟雖然遭受嚴重壓力，但是產業鏈外遷暫時並未集中出現，中國製造業已經展現出氣特有的韌性和潛力。中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心8月31日發佈數據顯示，2020年8月份中國製造業採購經理指數（PMI）為51%，非製造業PMI和綜合PMI產出指數為55.2%和54.5%，至此，三大指數均已經連續6個月保持在臨界點以上，中國整體經濟、尤其是製造業加速復甦的步伐已較為確定。

2020年8月份中國製造業PMI等三大指數均已經連續6個月保持在臨界點以上，圖為福建三明，中國重汽集團福建海西汽車有限公司工人在生產線上作業。（資料圖片）

首先，製造業市場需求持續恢復

查閲中國國家統計局的8月31日發佈的數據可以發現，8月中國製造業PMI新訂單指數為52%，連續4個月回升，表明製造業市場需求持續恢復。PMI生產指數為53.5%，雖比7月回落0.5個百分點，但仍位於臨界點以上，反映中國8月製造業生產量與7月相比有所增長。

針對疫情對經濟的影響，中國中央政府曾部署中國工信部牽頭成立跨部門工作協調機制，從今年3月開始向中國大陸7個工業大省派駐聯絡員，聚焦重點產業鏈協調打通斷點堵點卡點，在較短時間內實現了生產秩序基本恢復。所以，今年4月、5月、6月，中國規模以上工業增加值分別增長3.9%、4.4%和4.8%，回升勢頭加快。

二季度中國經濟「供給端恢復快於需求端」的不平衡問題曾引發擔憂。進入三季度，隨着需求持續恢復，供需循環逐步改善。8月生產指數與新訂單指數的差值收窄至1.5個百分點，為2020年3月份以來的最小值。

但是不可否認，中國中小企業仍面臨訂單不足、盈利能力下降、賬款回收困難等問題，生存和發展挑戰仍較嚴峻。中國工信部副部長辛國斌表示，下一步中國政府機構將會依照「政策惠企、環境活企、服務助企」原則，支持中小企業穩定健康發展。

當地政府通過落實各項惠企政策，加大對生產企業的幫扶支持力度，助力經濟平穩發展。8月6日，在位於河北省清河縣的河北利意蒙羊絨製品有限公司，工人在縫製羊絨衫。（新華社）

其次，中國製造出口進一步改善

在經歷2月底和3月初的重啟後，中國的工廠開始了一場出口閃電戰，當時主要以口罩、呼吸機以及其他醫療相關行業產品為主。目前這種出口增長勢頭仍在。數據顯示，中國7月份外貿進出口2.93萬億元人民幣，比2019年同期增長6.5%。其中，出口1.69萬億元，進口1.24萬億元。

值得關注的是，中國7月出口已飆升至歷史第二高水平，幾乎與2019年12月創紀錄的、聖誕高峰值2,376.5億美元持平。

其實在全球遭受疫情席捲時，製造業供應鏈優勢使得中國迅速成為了全球產業鏈的強勢補充角色，支撐中國出口超預期。中國8月製造業PMI新出口訂單指數為49.1%，高於7月份0.7個百分點。即使對美國進出口下降，中國對東盟、歐盟和日本的進出口保持較快增長，有效對沖了中美貿易摩擦的不利影響。

完整的產業鏈讓中國在新冠肺炎疫情之下，可以迅速恢復出口能力。從2020年下半年開始，中國的貿易順差開始大幅增加。（新華社）

第三，高技術製造業勢頭強勁

8月中國高技術製造業和裝備製造業PMI為52.8%和52.7%，高於7月份1.5個百分點和0.1個百分點，這說明中國製造業新動能活力被進一步激發。

公開數據也顯示，今年上半年中國高技術製造業增加值增長4.5%，電子元件、集成電路產量分別增長36.6%和16.4%。一言以概之，就是疫情催生中國新產品新業態新模式發展壯大，信息技術與製造業融合步伐加快。

數據顯示，7月份中國全國規模以上工業企業實現利潤總額5,895.1億元人民幣，按年增長19.6%。在41個工業大類行業中，有32個行業利潤實現正增長。中國高技術製造業7月份利潤按年增長36.5%，增速比6月份加快27.5個百分點，拉動全部規模以上工業利潤增長5.2個百分點。

中國工業用電量也在快速上升

用電量數據一項被視為經濟運行「晴雨表」。數據顯示，2020年以來，中國全社會用電量呈「V」型軌迹，從4月開始連續正增長。今年二季度，中國高技術及裝備製造業用電量按年增長4.6%，超出工業用電量增速約兩個百分點。

對比4月來看，5月和6月高技術行業用電量按年增速分別快速反彈至5.4%和8.4%。進入7月，汽車製造業用電量按年增長20.3%，計算機通信和其他電子設備製造業、通用設備製造業、電氣機械和器材製造業等用電量增速也都達到兩位數。依託大數據、雲計算、物聯網等新技術的服務業快速發展，2020年上半年，中國信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量增長27.7%。

高技術及裝備製造業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業等用電量「快跑」，從另一個側面說明中國製造業的韌性和潛力。美國信貸評級機構穆迪（Moody's）預計今年全球GDP萎縮4.6%，除了中國以外，20國集團所有經濟體的經濟今年都會下降。該機構8月25日發佈的《全球宏觀展望報吿》將2020年中國GDP增長預期從此前的1%上調至1.9%。中國是穆迪上調2020年增長預期的唯一國家。

而從中共高層以及中國官方近期的動向來看，雖然此前為了在貿易戰談判中減少刺激美國，中國官方已經幾乎不再提及「中國製造2025」，但是中國製造業似乎已經雄心勃勃地準備好捲土重來。

7月27日召開的2020年中國「全國工業和信息化主管部門負責同志電視電話會議」提出，要精心謀劃新發展格局和「十四五」規劃。把振興製造業特別是先進製造業作為構建新發展格局的重中之重和關鍵環節。

中國銀保監會主席郭樹清日前表示，將大幅增加先進製造業、戰略性新興產業中長期資金支持。

如此背景之下，中國各升級地方政府也在密集出台政策，謀劃萬億級先進製造業。據不完全統計，8月中下旬以來，中國河南、雲南、西安等地出台相關政策方案，蓄勢打造萬億級先進製造業，並重點面向新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、航空製造等領域培育新興產業集群。

7月24日，第五屆中國（廣州）國際新能源、節能及智能汽車展覽會暨華南國際車展在廣東省廣州開幕。圖為民眾在觀賞一款新能源車。（中新社）

中共高層正在精心謀劃中國的發展新格局和並正在準備「第十四個五年計劃」（簡稱十四五）草案。中共總書記習近平9月1日在中央全面深化改革委員會第十五次會議上稱，「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是根據中國發展階段、環境、條件變化作出的戰略決策，是事關全局的系統性深層次變革。」在中南海多次提及重視經濟「內循環」之後，這是中共高層首次將之表述為「事關全局的系統性深層次變革」。

這種變革將給中國製造業帶來怎樣的動力和契機？今年10月召開的中共十九屆五中全會，以及即將在該次會議上討論的「十四五」草案，料將是探究答案的一個最佳窗口。