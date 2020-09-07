歐盟為捷克出氣 　不代表會為台灣「抗中」

捷克共和國第二號政治人物、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領龐大代表團訪台行程於當地時間9月4日傍晚結束。這段期間，維特齊用中文說一句「我是台灣人」就輕易收伏了台灣人的心，同一時間，中國大陸外交部長王毅在德國訪問時，批判維特齊訪台是與14億中國人公然為敵，卻遭到德國外長當面辯駁，法國、斯洛伐克也表達不滿，被認為「親中」的捷克執政聯盟，其外長也實時命副外長召見中國大使表達抗議，「王毅訪歐一無所得」新聞同樣吸引台灣人目光。

維特齊指出，這次訪台有幾個原因，首先是為了要替捷克企業家尋找夥伴，並就經濟、科技、新創研發層面強化合作，再者則是確保捷克共和國的主權獨立。（陳卓邦／多維新聞）

相比維特齊在台灣立法院議場演說以「我是台灣人」闡述民主價值展現對台灣人的善意與認同，德國、法國、斯洛伐克及歐盟同一陣線指責王毅的「出言不遜」，甚至維特齊的政治競爭對手也不得不替他發聲的「同仇敵愾」，更能滿足台灣人的預期，進而「過度解讀」成歐盟會加入以美國為首的「抗中」國際集團，影響所及，蔡英文日前呼籲歐盟基於「共同價值理念」與台灣洽籤雙邊投資協議，彷佛也指日可待。

歐盟主要國家為捷克出氣是事實，但主要是為了歐洲的團結及共同的利益，相對的，王毅在德國斥責維特齊雖然犯了「時、地不宜」的錯鋘，使得歐洲行所得不多，卻也是為了捍衛「中國國家利益」的不得不為。簡言之，王毅與歐盟各國政治領袖各自說了各自的「政治正確」，也各自相互理解，或許會有一段時間關係較為緊張或是較為謹慎，但要想歐盟因此跟北京撕破臉，轉身與台灣簽了雙邊投資協議，充其量是一廂情願和宣傳手法罷了。

姑且相信維特齊率團訪台沒有夾雜其他政治目的（傳言指他將投入下一屆捷克總統選舉），「我是台灣人」也是基於捷克、台灣反抗威權歷史的相似性喊得真心實意。不過，就算如此，維特齊仍將其訪台定位在屬於立法機關的「國會交流」，小心應對王毅對他率團訪台「違反一中原則」的質問。

實際上，當下的捷克總統與眾議院執政聯盟都是「親中派」，但為維護「主權國家」的尊嚴，雖然維特齊是政敵，也必須表態不允許「境外勢力」指三道四；而歐盟本來就是為了歐洲的安全與共同利益，在「歐洲一體化」思考下催生出的政治與經濟整合組織，對維特齊「出言不遜」的人若不是王毅而是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），相信蓬佩奧獲得的待遇應該與王毅所差無幾。

台灣人應該要知道，美國此時號召各國對抗北京，是因為自己的「獨霸」地位被威脅了，實際上，歐盟各國領袖對美國總統特朗普不滿早已不是新聞，因此，若歐盟因為美、中對抗的現實而與台灣更加親近，與北京保持一點距離，絕對不是為響應特朗普、蓬佩奧「捍衛民主價值」號召，而是基於分散關鍵原料、零組件等產業供應鏈風險等更務實的經濟考慮。