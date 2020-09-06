【中印衝突】大範圍改寫實控線　中印均無可能做到

中印在班公錯（Pangong Tso）南岸的軍事衝突再度局勢緊張起來，根據目前的消息，雙方似乎都在實際控制線附近進行了增兵，潛在的軍事衝突似乎一觸即發。 不過，現實地看，中印兩國不管是誰先行挑起這場紛爭，想在新冠肺炎疫情和中美關係惡化的背景下大範圍改寫實控線，幾乎沒有任何可能。

9月4日晚，中印邊境衝突後兩國防長首次在莫斯科會談。中國國防部長魏鳳和在會談時強調，「造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方」。他並強硬地表示中國的領土一塊也不會丟。

而印度國防部在官方Twitter上說，部長辛格（Rajnath Singh）與魏鳳和的非正式會面持續了兩小時20分鐘。辛格指責了中國方面大規模聚集軍隊和試圖改變現狀的行為，同時呼籲雙方應努力盡快使一線部隊完全脱離接觸，在包括班公錯區域在內的邊境實現衝突降温。

可以說，至少從表面看來，儘管印度在8月底的班公錯南岸衝突中可能佔到了「便宜」，但進一步擴大沖突規模甚至爆發戰爭的可能性是幾乎沒有。

這一方面是因為雙方都做足了充分的準備，並且都拒絕做出任何改變實控線位置的讓步；另一方面更在於雙方都不會輕易嘗試以武力改變既有的實際控制範圍，印度一名軍方官員明確聲稱最近的衝突是為了讓印度方面在談判中擁有更有利的處境，而不是為了惡化局面。

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中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在自己的社交賬號也表達了類似意見。他說 ，中印是兩個大國，都有能力調動國家力量支持一場邊境地區的軍事衝突領土固然重要，但是現在急切需要冷靜。

他表示，除非中印有一方把另一方「打垮了」（這可是兩個核國家），否則總的來說雙方只能維持現狀。而以和平方式維持現狀比經過慘烈的戰鬥回到現狀，對兩國和兩國人民無疑都是更好的選擇。

他還指出，中印都是致力於經濟社會發展的新興經濟體，有着各自國內的繁重任務，對於印度來說，尤其不能任由其民族主義情緒裹挾，「印度國內也應當對輿論與軍方的民族主義互動做出管控」。