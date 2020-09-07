【中印衝突】佔地得手增自信　印度會在「錯覺」中醒來嗎？

毫無疑問，近年的印度面臨着三層的現實誘惑，可能足以改變它在中印邊境衝突中的態度。 其一，印度在8月30日、31日的班公錯（Pangong Tso）衝突中可能的確取得了它所一直希望獲得的成功，從某種程度上改變了印度社會上下自6月份加勒萬河（Galwan River）谷地流血衝突以來的「悲觀」情緒。

印度稱他們已經佔據了班公錯南岸山脈的山脊位置，並且可以密切觀察在射程內的中國軍隊活動，而在北岸的4指位置也取得了突破。

更重要的是，印度軍方消息稱，他們調整了軍事部署，「從達普桑盆地（Depsang）到列城下的前線小村莊楚舒勒（Chushul），從楚馬要塞（Chumar）到碟木綽克（Demchok），我們加強了所有敏感地區的軍事準備，高度警惕中國解放軍任何冒險行為」。

在中印為緩和此前衝突為舉行的談判過程中，隨着新一輪衝突邊境局勢再度升温。

這些軍事上的「成功」可能讓印度朝野對戰場形勢的估算過於樂觀，從而採取危險的軍事冒險動作——這一點，不完全是猜測，歷史上也的確出現過。

印度主流媒體《印度斯坦時報》在一篇社論中即宣稱，印度已在軍事上取得優勢，中印外長也將在下週會面，「現在，就看中國是要挽救還是毀壞兩國的關係」。

然而，事實上印度軍隊所取得的所謂「優勢」有可能是虛幻的假象。中國依舊牢牢控制着平坦的阿克賽欽地區，並能夠依靠自己的公路、空運等條件迅速前出實控線附近的溝谷地帶，切斷印度的補給線（位於南北走向的什約克河谷），加勒萬河谷衝突便是一個例子。印度軍方在實控線附近的經營的確相當有意義，但是深入北部的狹長通道和落差極大的河谷是致命的，如今的「推進」無法根本改變印度地形上的劣勢。

其二，莫迪（Narendra Modi）政府的支持率似乎的確因為國內的疫情惡化而受到了影響，在這種背景下，對華展示強硬姿態，激發國內的民族主義情緒便成為最為有效的方式。

事實上，在中印邊境矛盾從5月、6月被曝光出現惡化後，莫迪政府展現了相當積極的姿態，甚至將邊境爭端的戰火引到經濟交往上，數以百計的中國產APP軟件被禁止使用，合作投資計劃被中止……

根據《今日印度》8月初的一份民調，莫迪支持率罕見地獲得78%的支持率（出色或者良好）。莫迪在加勒萬河谷衝突後於拉達克演講的照片一時熱傳。

但是，依賴民族主義情緒支撐的民意支持是危險的，裹挾民族主義情緒者必被民族主義情緒所裹挾，最終騎虎難下。

其三，特朗普（Trump Donald）政府已經三番五次遞過來「橄欖枝」了，印度至今沒有毫不猶豫地投入美國的懷抱，但莫迪可能不會拒絕那些實實在在的好處。

就在9月4日中印防長舉行衝突以來的首次會晤時，特朗普舊話重提，表示美國願意幫助印度和中國解決爭端。他說，情況「非常糟糕」，兩國對此事的態度「比很多人所知的更加強硬」，暗示必須美國出手才能化解。

事實上，在日前新德里舉行的美印戰略伙伴關係論壇（US-India Strategic Partnership Forum，USISPF）上，美國常務副國務卿比根（Stephen Biegun）和美國前駐聯合國大使妮基·黑莉（Nikki Haley）的出現已經代表了美國的「刻意拉攏」。在此期間，黑莉甚至聲稱美國終於重新認識了印度的價值，以此來討好印度。

至今，美印雖然促成了緊密的軍事合作，但是否會就此投入美國的懷抱，徹底站在中國的對立面呢？

9月4日中印防長會晤上，中國國防部長魏鳳和稱中國領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整，而印度防長辛格（Rajnath Singh）亦表明，「我們保護印度主權和領土完整的決心也是毫無疑問的」，但至少雙方都有迅速降温的共識。

很顯然，大規模改寫實控線已經非常不現實，而爆發戰爭的風險兩國卻又是難以承受的。對於印度來說，哪怕是得到美國的支持，中印戰爭的後果也將是不可想象的。印度會從錯覺中醒來嗎？