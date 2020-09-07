國民黨王金平能否令兩岸關係「破冰」？

日前，台灣媒體報道台灣立法院前院長、政壇號稱「公道伯」的王金平，獲國民黨黨主席江啟臣請託，將代表國民黨參加今年9月20日於大陸福建廈門舉行的「海峽論壇」，並有可能與大陸政協主席汪洋會面，在兩岸幾乎「沒有關係」的現在，若能順利成行不啻為一個破冰口。然而，台陸委會隨即三申五令警吿台灣民眾「勿輕易參加」，並拿出《反滲透法》示警，讓王金平能否順利成行仍充滿問號。

前台灣立法院長王金平可能代表國民黨出席今年度的海峽論壇。（中央社）

據瞭解，國民黨原欲在9月6日舉行的全代會後宣布由王金平出席海峽論壇，但隨着全代會落幕，似乎仍未落下最終之槌。即使王金平在受訪時表示，「我們走該走的路」，但也坦承事情尚未做最後決定，但他強調希望有機會能夠去，並願意在兩岸緊繃的時刻，為兩岸和平交流做出貢獻。

面對藍營試圖借海峽論壇讓兩岸有機會「破冰」，陸委會在例行記者會中警吿，該活動為「統戰大會」，因此「禁止在台灣辦理海峽論壇相關活動，也不希望台灣人士參與視訊」；「禁止中央機關人員參與，不樂見台灣地方政府與會，呼籲民眾與團體勿輕易參加；禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」；最後，陸委會強調台灣已完成「國安五法」及反滲透法等修訂，「提醒」民眾交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。

當然，面對民進黨政府的提點，王金平則回應參加海峽論壇「一點都不涉及相關法律規定」，他認為大家互相關心、釋出善意，營造和善的氣氛很重要。王金平還強調，大家都能為兩岸穩定和平來貢獻，民眾也一樣，也要有這樣的想法與做法。

其實，早在2016年就曾傳出甫上台的蔡英文欲邀請王金平擔任海基會董事長一職。但由於兩岸關係在民進黨政府二次執政後急速下墜，王金平從一開始的正面態度轉而猶豫，特別是當蔡英文不接受「九二共識」，北京卻又將「九二共識」視為互動的前提下，兩岸交流難有發揮空間，因此王金平最終婉拒。

回顧王金平的政壇生涯，雖曾創下擔任立法院長時間最長的紀錄，但這中間他只曾在1992年與2019年兩度前往大陸，這兩次也都是「私人行程」，去年赴陸對外也只是強調祭祖，雖然曾與國台辦主任劉結一會面並說「中華兒女一家親」，但未曾代表國民黨乃至於台灣與北京溝通兩岸關係。

不過，若此次海峽論壇最終能夠成行的話，王金平是否發能夠揮長袖善舞的功力，至少讓兩岸再打開一扇機會之窗？從他過往在政壇打滾逾40年卻幾乎與兩岸事務沾不上邊的歷史來看，似乎難以「速成」，或許僅能借此代表國民黨仍是台灣社會中少數能與中共同桌的政黨。

王金平雖曾於2019年返鄉祭祖時與國台辦主任劉結一會面，但在兩岸關係上仍少有着墨（王金平辦公室供圖）

此外，還有一種情況則是，即便王金平順利成行，結果仍只會是行禮如儀，很難像歷次國共高層交流般能讓兩岸關係產生質變，例如2005年的「連胡會」曾造成後續台灣農產品進口大陸的紅利。更何況，王金平過去還常被認為與李登輝及綠營關係匪淺，這些質疑，必定會影響北京的觀感，更將決定此次行程究竟能拿幾分。

最糟的情況則是，王金平在台灣社會及民進黨政府的壓力制約下，自行退縮或受限而無法出席，以王金平過往「過於謹慎」的政治表現來看，「怯場」是有可能的。而除了王金平個人外，民進黨政府只想以封堵代替互動，卻又矛盾地喊着兩岸要正常交流，試問，一味封堵又要怎麼正常交流？

陸委會認為海峽論壇是統戰活動，若台灣民眾參加恐有違法之虞。圖為陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

當王金平說「我們走該走的路」時，民進黨政府該想想，什麼才是台灣真正該走的路，台灣難道就不能走出一條屬於自己的「公道」或「正道」，而只能一面倒向美國、走往拒斥兩岸互動的「旁門左道」嗎？誰都知道，大陸對台工作幾乎樣樣都是「統戰」，但就因為是統戰，所以就老死不相往來嗎？這樣下去，究竟會將台灣帶向何方，蔡英文、民進黨政府與台灣社會都必須好好思考、謹慎以對。