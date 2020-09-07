國民黨砌起「主權防火牆」　國共交流需重新摸索

國民黨全代會於當地時間9月6日上午通過了「凝聚共識 穩健前行」報吿，象徵2020年敗選後黨務改組的進度吿了一個段落，但結束只是另一個開始，從該黨報吿內容來看，這個新的起點可能還需要國民黨耗費不少心力去摸索和探究。

國民黨的報吿大抵分為兩個部分，一個是組織改革、一個就是兩岸論述，組織改革主要為精簡財務和青年參與，兩岸論述面則在過程中具有最多爭議、也歷經最為激烈的討論，最後的版本將戰線縮小到堅決反對台獨以及反對一國兩制上。

國民黨全代會當地時間９月６日登場，國民黨提出的兩岸論述成矚目焦點。 （陳卓邦／多維新聞）

砌起「主權防火牆」

在報吿中，國民黨也有鋪陳其傳統價值，例如「中華民國象徵國父孫中山融合中華民族的理想，中華民族立基於中華文化，中華文化尊崇王道，反對霸道」、「中華民國承載國父孫中山追求民主自由的目標，國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命」，但更主要的是將目前兩岸關係惡化責任歸咎於共產黨與民進黨雙方。

篇幅上，國民黨大力強調「中華民國主權國家地位」與「憲政秩序」，更多次搬出《憲法》，這顯然是回應台灣內部綠營人士長年對於國民黨出賣主權的質疑，並且也決議國民黨將制定「黨公職兩岸交流行為準則」，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範，昭示杜絕「買辦」的決心。

然而，不論是高舉中華民國、還是強調訂定行為準則，都顯示國民黨正要砌起一道大陸政策的「主權防火牆」，或者說是「國民黨版反滲透法」，這也顯示國民黨在面臨民進黨日益加深詮釋「中華民國台灣」的進逼下，必須以約束自己人的方式來展現對共產黨的強硬姿態，而接下來要面臨的問題就是，國民黨還能如何跟共產黨交流？

王金平探路海峽論壇 盡顯國民黨尷尬

目前國共論壇復辦遙遙無期，近日受到台媒熱議的江啟臣邀請不具黨公職身分的王金平參加9月在福建省廈門市舉辦的海峽論壇一事，是全代會後第一起較受矚目的國共交流，這也可以看出國民黨不無先在「模糊地帶」探索國共往來新模式的意思。

據台媒《聯合報》報道，目前王金平參與海峽論壇一事，江啟臣回應「因新冠肺炎疫情、目前兩岸局勢影響，前天陸委會又警吿大家，相關事情還在討論中」，這個回應其實凸顯了國民黨面臨的尷尬處境：一方面要做美國與中國大陸之間平衡的政黨、同時又要高舉中華民國主權地位、另一方面還要面對蔡英文政府的「警示」，乍看哪裏都討不了好。

回過頭來說，作為在野黨，國民黨既然決定要改革自己、以重新獲取民意支持，那對過往路線有割有捨本就無可厚非，但是在目前中國大陸與美國權力博奕更加白熱化、且民進黨政府完全倒向美國、兩岸「現狀」持續漸變的這個「新常態」結構下，未來國共交流重啟，恐怕在很多環節都需要從頭開始。