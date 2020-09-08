【觀察】台海還是中印　鳴槍事件後中國邊境戰爭風險陡增

中印邊境9月7日響起槍聲，緊張局勢再度升級。中國方面9月8日凌晨首先發表聲明披露，印軍於7日再次非法越線，並在行動中對前去交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅。印度方面8日晚些時候也發表聲明，反駁了中國的說法。

消息一出，各方譁然，有觀察人士指出不排除進一步增大未來兩國邊境爆發更大衝突的可能性。

關於「中印開槍」的消息，目前輿論比較混亂。尚未看到印媒及個人任何提及傷亡的消息，但從中國軍方聲明和印度方面的消息，唯一可以明確信息是印軍率先開槍。

對此，中國軍方的回應「被迫採取應對措施穩控現地局勢」。這短短的數字中可以看到，在印軍鳴槍後，中國軍隊也應該進行了「還擊」，比如對應鳴槍。同時穩控說明當地局勢仍然保持在可控局勢，尚未到更大規模熱戰衝突局面。

同時，也證明目前中印雙方軍隊已經進入「實彈狀態」，中印雙方部隊已經在一線對峙中配發實彈。從此前中印兩軍已經將坦克部隊派駐前線，進入火力範圍等信息解讀，中印前線部隊「擦槍走火」的可能性正在急劇上升。

其次，目前中印兩國外交高層正在密切磋商，這種後方談判，前線鳴槍的舉動，讓中國政府對於印度方面的「談判誠意」深感懷疑。如果排除印度外交系統無法管控軍方的可能性外，那就只能證明此故意之舉為印方「以武促談」，希望藉此在談判桌上向中方索要更多籌碼。

轉移矛盾，計劃矛盾是印度高層擅長之舉，在此前內部政治選舉中頻繁使用。因此，目前中國內部評論主要認為，「鳴槍」一事是印方故意挑動邊境衝突，轉嫁矛盾之意圖，通過激化中印衝突轉移其國內疫情、經濟下滑等內部矛盾。

最後值得觀察的是台灣反應。之所以說目前輿情輿論，因為台灣和印度的政客、媒體分別在放大對方所面臨的與中國戰爭風險，用更直白的大陸評論稱之為「甩鍋」。在七八月解放軍於東南沿海頻繁演習後，台海緊張局勢升温，「武統台灣」議題被重新擺上桌。這也在印度媒體中被頻繁報道。而中印摩擦在9月初升温後，台灣方面認為中印戰爭的可能性遠遠高於台海。

這種輿情背後，恰是在大變局時刻，台灣和印度彼此希望對方激化與中國大陸的矛盾，藉以漁翁之利的心態。

評論認為，相比台海問題，中印之間即使發生戰爭也是有限度、可控範圍內的。另有觀點認為，中國軍隊有必要準備應對來自東南和西北的兩場戰爭的可能性。