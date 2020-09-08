台軍搶預算惡鬥 ？「艦隊無用論」浮上台面　台自造軍艦恐難產

近期台灣軍隊內部盛傳「艦隊無用論」，相關聲音亦傳到台灣各大媒體。據稱，台灣國防部長嚴德發，幾日前帶着厚厚的報吿，直通蔡英文的總統官邸，向蔡英文咬耳朵。由於嚴德發是陸軍出身，一直以陸軍的軍種本位利益為主，故有人懷疑，嚴德發當天或者由隨其進入蔡英文官邸的國防、國安高層人員，向蔡英文建議了「艦隊無用論」的說法，似乎有意引導台軍往新的戰略部署發展，放棄以往大造艦、建造神盾艦的企圖。

由於台灣自制神盾巡防艦的「震海計畫」無限期擱淺，台軍內部為了搶奪預算，出現了「艦隊無用論」聲浪，想要直接取消令人尷尬的「國艦國造」幻夢。（陳宗逸／多維新聞）

有論者指，由於台灣即將在近期，付出約新台幣810億（約合214億港元）、達到台軍年度預算接近四分之一的高價，向美國採購數量龐大、但是不明的陸基射擊型魚叉反艦攻陸導彈，故由於預算排擠的效應，台灣海軍原本堅持「國艦國造」的新式神盾巡防艦之「震海計畫」，隨着主要承包商國家中山科學研究院（簡稱：中科院）科研能力不足、無法造出符合台灣海軍規格、可裝於4,500噸排水量的中型巡防艦之神盾雷達，故此案原訂2018年起造的時程，由於技術關卡無法進展，可能延宕至2026年之後才有可能。

由於台灣海軍在此案遇到瓶頸，與當年信誓旦旦的要「國艦國造、自制台版神盾艦」的動作對比，相當尷尬。甚且海軍又準備花費大規模預算採購陸基型魚叉導彈，故所謂「艦隊無用論」浮上台面，除了有軍種利益競爭、惡鬥的成份在之外，也有台灣海軍自知已經無法自制神盾艦、尷尬之下只能提出此種理論。但是此論調一出，引起台灣輿論譁然。

台軍軍種惡鬥的醜態、不顧台灣國防安全、只為個別利益的搶奪資源經費動作，活生生在蔡英文面前上演。（陳宗逸／多維新聞）

自制4,500噸的神盾巡防艦，是台灣海軍一連串所謂「國艦國造」計畫中，僅次於自制IDS潛艇的最大案，此案的推出，不但讓台灣海軍升級至具備相位陣列雷達的台版神盾戰鬥系統的區域防空時代，而且一次汰換掉台灣海軍老舊、幾乎沒有現代戰場生存力的二手美製巡防艦，也能讓台灣海軍艦隊煥然一新。

但是，由於台灣海軍基於成本預算考量，堅持巡防艦大小必須訂在4,500噸，但是中科院研發的相位陣列雷達，其大小無法縮減、僅能裝配於6,000至7,000噸以上的船身，搭配中科院的迅聯作戰系統，才能搭配成完整的台版神盾作戰系統，但是由於相位陣列雷達體積難以縮減，技術上遇到瓶頸，故此案難以執行下去，只能默默等待中科院「技術突破」的一天，時間不明。

但是，環顧目前全球海軍軍火市場的各式艦用相位陣列雷達，要能夠裝配在4,500噸級的船身上、其功率還要大到能夠偵測遠達350公里以外的目標者，即使世界強國如美國，都沒有同等產品。

台灣中科院自制的所謂台版相位陣列雷達、神盾系統，如今僅有迅聯作戰系統號稱在本月開始測試，但是與之搭配的相位陣列雷達，卻毫無進展，雖已經有雷達本體測試，但是體積過大、無法裝用在台灣海軍想獲得的4,500噸船身上。（陳宗逸／多維新聞）

也就是說，當初台灣海軍訂定此種規格、而中科院方面又信誓旦旦能夠作到，二方交相欺瞞，使得蔡英文認為自制台版神盾巡防艦能夠有利於其國防政績，故而沾沾自喜的對外宣布，如今遇到科研瓶頸，海軍、中科院雙方都不退讓，無法改變規格的狀態下，即使要更改為外購相位陣列雷達，也無法滿足台灣海軍此種裝用在中型巡防艦的艦身上此種規格。

是故，當初台灣海軍訂定4,500噸神盾巡防艦規格時，其實相當外行，對整個軍火市場的科研水準不熟悉，故隨意訂定超越當今科技水準的神奇規格而不自知。此外，中科院方面也是外行，未知海軍訂定規格的不合理、也為了邀功表態，自認為樣樣精通可以研發，故才有今日之下場。到底是海軍外行抑或是中科院欺瞞？如今死無對證，僅剩下「艦隊無用論」口水戰浮上台面。

而此口水戰出現，也關乎目前台灣軍方爭權奪利的鬥爭枱面化，眾所周知國防部長嚴德發可能幹不到明年年初，而熱門人選包括退役的參謀總長、海軍出身的李喜明，以及蔡英文親信、國安會秘書長顧立雄等人。有分析認為，嚴德發所屬的派系為了力保嚴德發度過明年初的內閣、國安高層可能面臨的改組，故對海軍放出冷箭、釋出不利訊息。這也讓人看出，台軍內部面對嚴峻的台海局勢，人事鬥爭的激烈與兇猛，不亞於兩岸局勢的火爆。