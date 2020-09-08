樂玉成指責「美國一些政客」　中美關係仍可「回到過去」？

中美對抗下，美方有聲音認為，中美過去幾十年的交往政策失敗，外交部副部長樂玉成在9月7日於官媒《人民日報》發文強調，過去40年中美並非盲目接觸，但也坦言中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面。 樂玉成又指台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權，沒有妥協空間，不容外部勢力干涉：「中美建交以來的歷史表明，這些問題處理得比較好的時候，中美關係發展往往比較順暢、穩定；反之，兩國關係就會出現緊張甚至倒退。」

「企圖在21世紀復活冷戰」

樂玉成的講法是情理之中，正如以往台港藏疆情況穩定的時候，加上意識形態鬥爭退潮，中美之間沒太多不可緩和的爭拗，雙邊競爭都維持在正常框架之內。不過如果想深一層，現時都很難分得清楚，究竟是美國觸及中方核心利益，所以雙方角力日益熾烈，抑或是兩國已進入全面對抗的狀態，所以華府才對中方的核心利益愛理不理，甚至刻意挑戰以試探底線。

外交部副部長樂玉成。（Reuters）

對於這個有雞先還是有蛋先的問題，樂玉成在文中未有正面回應，但就認為：「當前，美國有一小撮政客出於一己私利，歪曲歷史，否定歷史，散佈各種謬論詆毀中國，把中美關係推到危險境地。」

該文表示，「美國一些政客」否定對華接觸政策的成果，相信美國在雙邊關係長期「吃虧」，鼓吹兩國在經貿科技領域「脫鉤」，進而「把中美分歧上升為『自由』和『專制』的矛盾」，「企圖在21世紀復活冷戰」。單從文中含意來看，中美矛盾就源自「一小撮政客」的對華敵意。

傅瑩：「相對理性的力量」同樣施壓

另一方面，全國人大外事委副主任委員傅瑩就毫不諱言，判斷即使是美國內部「相對理性的力量」主導對華戰略，也旨在督促中方修正自己，改變「違規」和「不公平」做法，「將中國規範為美國治下的新全球體系的一部分」。根據她的解讀，美方對華攻勢出於霸權衰落，政經軍力量下滑，內部焦慮感和矛盾加劇，所以面對中國的長足崛起之時，採取渲染威脅和強力壓制的方針。

樂玉成和傅瑩都會同意，「當前中美之間的紛爭完全是美方挑起的」，但對於始作俑者是「美國一些政客」，抑或是整個美國霸權，兩人側重點就各有不同了，引伸出來的論點也朝不同方向邁進。

既然衝突無可避免，傅瑩便條分縷析「制度和價值觀」、「輿論」、「經濟、金融安全」、「戰略安全和海上安全」這四個博弈場，指美國在輿論戰上經驗豐富而佔有優勢，而在經濟金融方面則較難奏效，外資在沒有大的政治和安全壓力的情況下，不大可能在短時間內背應原有供應鏈和國際分工，大規模離開中國。

政策擬定從來不是非此即彼

樂玉成則呼籲：「儘快恢復和重啟各層級、各領域的對話機制，把問題拿到桌面上來談。鼓勵兩國智庫媒體等各界開展形式多樣的交流，探討制定今後一個時期中美對話、合作、管控分歧的清單。」他還重新列出一連串潛在合作範疇：新能源、機器人、遠端醫療、經貿、執法、禁毒、反恐、人道主義救援、全球公共衛生、防止核擴散。

外交部前副部長、清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩。（資料圖片）

樂玉成大概不會天真得以為可以「回到過去」，但他作為前線外交官，可能較側重於當下實事求是地求突破，而不是沉浸在宿命論之中，尤其是臨近美國總統大選，白宮可能換主人，其表態可說是持最樂觀的預期，對新一屆政府「示好」：以往昔互動方式為本，除了主權問題，中美合作仍大有可為，而近幾年的所作所為可以歸咎於「美國一些政客」就了事。

至於傅瑩等已退下火線的專家，當他們表示雙邊關係已「回不去了」，是指出眼前趨勢延續下去的最壞情況，著眼點為總結近年兩國互動紀錄，推論出雙邊關係的結構轉變。實則樂傅二人的分歧沒驟眼看來那麼大，畢竟政策擬定從來不是非此即彼的，而是看時機態勢隨時探索，行動上心態上作多手準備總沒壞處。