撤銷逾千中國人簽證　美國劍指科研留學生「一石三鳥」

美國國務院發言人於9月9日表示，截至9月8日，美國已撤銷逾1000名中國人的簽證，阻止相信跟中國軍方有關聯的學生和研究員入境。部分被取消簽證的留學生自發對情況進行匯總統計，發現許多被取消簽證者畢業於與國防科技研發相關的大學， 此外，有部分被取消簽證者雖然本科院校與國防無關，但其畢業中學則屬於國防科技院校附屬中學，他們也疑似因此遭到波及。

一、發出「中國乃敵國」訊號

美國是次付出放棄中國科研人才的代價，使出這一招可說是一石數鳥，就最表面上來看，是延續「中美脫鉤」政策，由官方接觸、經貿往來、軍事溝通延伸至民間外交。

當這一張「脫鉤」之網愈張愈大，「中國乃敵國」的訊號亦更為清晰明白：對付敵國講求的不是確鑿證據，而是不放過任何最惡劣的可能性，將所有潛在威脅扼殺於萌芽之中。正是根據如此思路，留學生的「罪名」就僅僅是他們過去履歷有可疑，於現在或未來有可能為北京所利用，所以華府決定要寧枉無縱。

對於個人而言，美國的做法當然是歧視和不公平，導致自己只因「出身不好」就被拒諸門外；對國家而言，兩國相爭之下關係鬧僵，各自做最壞打算，全方位交鋒之間就難免會有炮灰。

二、切割分開中共與中國人民

如是者就去到美國此舉的第二重含義：若果國民有可能服務於北京的科技大計，人生路途上又留下相關紀錄，他們就將失去在美國求學深造以至落地生根的前景，於是乎學子選擇職業和所屬機構時，有可能會顧慮到會否失去赴美求學的機會，以及這個履歷印記會否拖累在海外職場的晉升前景。

7月23日，美國國務卿蓬佩奧發表題為〈中共與自由世界的未來〉的演講，宣布「對華接觸政策」失敗之餘，還呼籲盟友及中國民眾聯手改變中共的行為。於此撤銷留學生簽證是「脫鉤」一小步，但就切割分開中共與中國人民一事，此舉卻是意義深遠，旨在引導中國人才規避特定的學業和工作路徑，避免與官方機構拉扯上關係，以免限縮將來可以走的路。

更為要者，美國這一著打在中國產業發展的要害，專門針對被統稱為STEM的基礎科學範疇：科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）。中國產業優勢迄今止於應用層面，換言之即「站在巨人肩上」，騰訊創辦人馬化騰於2018年就表明：「（中國）在基礎科學研究方面，基礎還相對薄弱。但事實證明，一定要投入更多資源去做基礎科學研究。」

三、人才戰開打封殺「內循環」

毋庸諱言，四十年來改革開放成效可觀，引進西方知識是不可或缺的因素，而美國正正是手執西方科學技術之牛耳。全國人大外事委副主任委員傅瑩便承認：「（若華盛頓右翼主導對華戰略），中國自身的發展路徑很難不受到大的衝擊。一旦中美滑向局部乃至全面『脱鈎』，美對華採取極端行為的顧忌就會減少，中國進一步深化改革開放的難度也會增加。」

今年4月，美國共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）已提議，中國留學生不應該在美被允許研習STEM範疇。

當美國要與中國「脫鉤」，華府不單打貿易戰打企業戰，如今還揭開了人才戰的帷幕，一則阻截中國人才獲取美國知識的門路，二則試圖減少菁英群體流向中國科創產業。若然整個西方陣營效法美國做法，那中國即使推行「內循環」，也會是舉步維艱。

由人才培養到科技研發，除了「做好自己的事」攻堅核心技術，最關鍵是開拓國際空間，找多些可以互相交流和學習的朋友，國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席林毅夫便表示：「絕大多數高新技術不光美國獨有，我們可以從歐洲、日韓等發達國家進口，其他國家也沒有理由為了維護美國的單邊霸權而犧牲自己，不和中國進行貿易和交流。」