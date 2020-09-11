兩岸關係緊張　民進黨料續施「切香腸」戰術

民進黨政府近來給人一種「無限逼近紅線」之感，包括在9月2日布了最新版的台灣護照，不僅台灣的英文獲得放大，中華民國的英譯則縮到幾乎最小，併成為標註在護照國徽外圍的一圈「裝飾」，甚至台灣國中（即中國大陸的初中）二年級學生接下來開學即將拿到的歷史課本，將見不到傳統政治史必談的政權交替，例如周武王伐紂、漢末三國、魏晉南北朝等，台灣學生將學不到「三國」，護照英譯也不見「ROC」，「去中國化」問題再度在台灣引爆。

看着民進黨不斷通過切香腸的手段，挑戰兩岸紅線製造民粹，即將被大砍勞保年金的台灣人是否納悶，究竟是誰給了民進黨切不完的香腸？（中央社）

可想而知，，在蔡英文未來的任期內只會越來越多，甚至除了台灣內政之外，在美中台的三邊關係方面，台灣一樣配合着美國「大切香腸」。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於9月17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」，根據美國國務院的架構，國務次卿（Under Secretary）的地位僅次於國務卿（Secretary）與副國務卿（Deputy Secretary），是美國國務院第三順位。先前美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）到訪台，已被個別傳媒炒作成「史上訪台層級最高」的美國官員，屆時只要克拉奇訪台，綠媒勢必也將如法炮製，自顧自地炒作美台關係，卻絲毫不去思索，克拉奇此行是否將如同阿札爾一樣，高調在台四處悠晃過後，什麼實際的東西都給不了台灣。

儘管秉持「異見」者認為，前陣子蔡英文高調宣布將開放含瘦肉精的美豬輸台後，美國方面解密了美國前總統里根（Ronald Reagan）給予台灣的六項保證，當中提到了不會對台灣軍售設下期限、不會強迫台灣與中共談判等等。而這六項保證也引發近來台灣內部，以及美國友台陣營的一波炒作，加以「演繹」成美國對台從「戰略模糊」轉為「戰略清晰」的訊號，甚有論者稱，美國不排除在外交上正式承認台灣。

只不過，儘管不少台灣人對「美國保證」還持有「幻想」，但事實上，無論是美國與北京的所簽的公報內容，或是對台灣的「私下安撫」，均共同顯示了一件事情，那便是美國在對外政策上從來針對自己的需求展現「彈性」，唯一不變的原則就只有美國自身的利益。退一步來看，即將要吞下瘦肉精美豬的台灣，得到的只有一紙看似全面，實則空洞的六項保證，那些求取美國轉為「戰略清晰」的言論，恐怕不只是緣木求魚，還要慎防美國的清晰是捨棄「筆尖」而去。