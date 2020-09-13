【觀察】網曝任志強案庭審現場細節　涉四宗罪刑期難料

中共知名「紅二代」、有「任大炮」之稱北京華遠集團原董事長任志強，於9月11日在北京第二中院接受審訊。這意味着輿論關注的任志強案進入結案階段。任志強庭審情況以及終將獲刑多少年，備受關注。

關於庭審現場情況傳出兩個版本：一是社交媒體推特（Twitter）上有傳言說，任志強在法庭反常地一言不發，承擔全部刑責；二是有媒體引述消息說，任志強自己辯護，對絕大部分指控拒絕認罪。法庭宣布擇期再審。這意味着任志強案的庭審似乎並不那麼順利。

任志強案庭審，北京二中院附近有多名警察巡邏，記者被限制接近：

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庭審現場兩個版本：直接認罪VS否認指控

據台灣中央社報道，消息人士透露，旁聽席除二三名家屬外，都是官方安排的人員，沒有準許任何人旁聽。而任志強也沒有聘請律師，堅持自辯。這名消息人士表示，據他了解，任志強面對檢察官當庭指控及法官訊問，絕大部分都拒絕認罪，且給予反駁，也有一小部分則以「記憶不清」回答。內容則涉及任職華遠期間脹目矛盾、資金流向及圖利家人等。

上述消息人士稱，任志強出庭時，身體及精神狀態「還算可以」。但院方安排的庭訊時間頗長，從上午9時30分進行到近12時休息用餐。午後繼續開庭，法官直到下午3時過後才宣布休庭，擇期再審。

任志強庭審情況以及可能的量刑，備受關注。圖為2015年11月18日，《財經》2016年會，任志強在會場上一幕。（資料圖片）

包括美國、歐盟、日本、澳洲等國駐中國大使館也對任志強案表達關切，曾申請當天前往旁聽庭審，被官方以防疫為由拒絕。據新加坡《聯合早報》報道，開庭時，數名任志強的中老年支持者，一早便站在法院對面。其中一名支持者向媒體透露，他是中國國資委系統退休的財會人員，並稱當年華遠集團和任志強的賬他都查過，「賬是清楚的」。

多維新聞記者現場發現，二中院周圍似乎是比平時多佈置了一些警力，應該是有過一些預案措施的。據觀察，法院附近有多名警察巡邏，記者無法靠的太近，法院北門對面三名外媒記者試圖拍攝但遭到警察的阻止，幾分鐘後便拿着設備離開。

但另據Twitter傳出消息，任志強出庭時一言不發。據Twitter帳號「視界」介紹，在庭審中，任志強一言不發，認領了其他人的所有刑責。這被指與任志強的個性不符合。名為「楊錦麟」的Twitter帳號說，曾有任志強的好友透露，7月30日，任志強與家人通了話，家裏給他聘請律師，被他拒絕，他堅持自己辯護。所有涉案人員的刑責都被任志強攬下。

現年69歲的任志強不僅是中國國企地產商人，還是一位資深中共黨員，甚至可以說是位「紅二代」。任志強父親任泉生抗日戰爭時期加入中共，後任中國商務部副部長。不過，這位中共黨員因在網絡上發表批評時政的言論而出位，人送綽號「任大炮」。2016年2月，因其在微博質疑「黨媒姓黨」而遭到封號，一度受到留黨察看一年的處分。

2020年4月7日，在任志強「消失」一個月後，中共紀檢部門發通吿稱，任志強正接受北京市紀委監委的審查與調查。

任志強被指「違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡」，「在組織談話時，不如實說明問題」，「將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取鉅額利益」，「不正確履行職責給國有資產造成重大損失」，「家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財」。

7月23日，北京市西城區紀委區監委對任志強案進行了立案審查調查，決定給予任志強開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。有消息稱，任志強的兒子以及秘書也被帶走調查。

華遠集團原董事長任志強涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權案，9月11日上午在北京市第二中院開庭。（資料圖片）

若情節嚴重可能獲刑十數年

北京第二中級人民法院公吿宣稱，任志強被檢方依涉嫌貪污、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪起訴。從法律角度講，任志強將面臨怎樣的刑罰呢？

首先是貪污罪，根據中國刑法規定，受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委託管理、經營國有財產的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有國有財物的，以貪污罪論。根據情節輕重，分別依照下列規定處罰：

（一）貪污數額較大或者有其他較重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金。 （二）貪污數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。 （三）貪污數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產；數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。

其次是受賄罪，根據中國刑法相關規定：貪污或者受賄數額在三萬元（人民幣，下同）以上不滿二十萬元的，應當認定為「數額較大」，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金； 貪污或者受賄數額在二十萬元以上不滿三百萬元的，應當認定「數額巨大」，依法判處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金或者沒收財產；貪污或者受賄數額在三百萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」，依法判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，並處罰金或者沒收財產；貪污、受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重、社會影響特別惡劣、給國家和人民利益造成特別重大損失的，可以判處死刑。

至於挪用公款罪，指利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大、進行營利活動的，或者挪用數額較大、超過3個月未還的行為。根據刑法的規定，挪用公款罪的量刑幅度及處罰方法是：

（一）犯挪用公款罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役 （二）情節嚴重的，處5年以上有期徒刑。 （三）挪用公款數額巨大不退還的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。 （四）挪用用於救災、搶險、防汛優撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。

當然，從目前披露的信息來看，任志強不涉及第四條。

而國有公司人員濫用職權罪，指國有公司、企業的工作人員，由於濫用職權，造成國有公司、企業破產或者嚴重虧損，致使國家利益遭受重大損失的行為。中國刑法規定：國有公司、企業的工作人員，由於嚴重不負責任或者濫用職權，造成國有公司、企業破產或者嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；致使國家利益遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。

從上述法律條款可以獲知，如果任志強上述四項罪名坐實，至少面臨着少則數年，多則十數年的牢獄生涯。當然，這需要根據任志強案件的具體細節來確定，比如貪污、受賄金額，是否有退贓情況，認罪態度，有無從輕或從重情節等，這些都是最終量刑的關鍵，相關信息還有待中國官方進一步披露。