【觀察】王金平登陸吿吹　國民黨問罪央視女主持讓「台獨」偷笑

對於台灣前立法院長王金平將代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，央視旗下的「央視頻」形容為「台海兵兇戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨強烈不滿。雖然節目主持人李紅澄清，求是指尋求，和則是指和平，她的本意是促進兩岸溝通和平。不過國民黨拒不接受。黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應。今天（14日）下午，王金平與江啟臣經過密談已有「高度共識」決定取消出團赴陸參加海峽論壇，並向陸方表達抗議。

令人好奇的是，如果國民黨反對「求和」，難道是要「引戰」？以中文語義之玄妙，莫非求和只能解讀為「乞和」，「追求和平」「謀求和平」為何不行？這如同當年郭冠英言論爭議，一句自嘲的高級外省人，難道就等同貶損其他族群低級？不能對應高級本省人、高級原住民？為區區「求和」二字竟舉全黨之力向一個主持人興師問罪，國民黨為迎合島內反中民粹，格局與視野何其小哉。

再說，台灣社會一向標榜言論自由，為何對李紅就要不依不饒？如果只因立場相左國民黨就要向對方高層施壓去限縮別人的言論自由，那比起平日對大陸所謂言論管控的肆意指摘，國民黨不也是東施效顰。而這種嚴於律人、寬以待己的選擇性放大，不也在在顯示了台灣社會面對中國大陸時的雙重標準。

國民黨在早前的新聞稿中表示，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

試問，如果兩岸人民的感情被國民黨如此珍視，當台灣政論節目中反中辱中的言論大行其道，甚至自疫情開始，一些藍營名嘴評論時的輕蔑態度也引起大陸民意的不滿，國民黨又何時作出表態甚至糾正呢？國民黨一邊要求大陸給惠讓利，一邊又對統獨問題避而不談，何時尊重過大陸人民對於捍衛國家統一與領土完整的決心與意志？難道 14億人的想法不屬於兩岸人民情感的一部分？

央視主持人李紅澄清王金平赴陸「求和」的報道本意，是指促進兩岸溝通與和平。她強調完整看完該短視頻報道後，可清晰了解其本意。（微博@CCTV看點）

事實上，扭曲和平原意的不是李紅更不在大陸。否則如何解釋，當年兩岸軍事對峙互不往來的年代，島內民意倒都認同自己是中國人，甚至要還要「武統」大陸「解救」同胞，現在給惠讓利交流頻繁，多數人卻選擇分裂叛離？當「九二共識」被「一中各表」斷章取義，當一個中國追求國家統一不再成為兩岸共識，國民黨求獨無膽統一無量的矛盾定位，才是導致和平漸行漸遠、兩岸關係每況愈下的根本所在。至於整個台灣社會，想當小國寡民卻不願安貧樂道，明知經濟的活水在大陸又將對方視為敵國寇仇，當善意滿盈陽光普照還硬說只有北風不見太陽，如此背景下談和平豈不是掩耳盜鈴自欺自人？

其實，馬英九的八年已經證明，死抱不統、不獨、不武，對「台獨」拿香跟拜的兩岸和平根本是假象，不對陳水扁大搞文化台獨、去中國化教育撥亂反正，當島內獨化的民意已不可逆，台海兵兇戰危的種子在那時已然埋下，待蔡英文班師回朝，八年兩岸交流累積的成果付諸東流，難道這也是李紅「求和說」的錯？國民黨不正本清源，想靠王金平登陸爭取和平，從一開始或許就抓錯了藥方，全黨火力全開怒懟一個主持人，凸顯的也只是處理兩岸問題的無能罷了，現在眼見延燒數日的美豬話題被成功轉移焦點，蔡英文想想都該偷笑。