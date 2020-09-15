【快評】TikTok在美結局逐漸清晰　算法不轉讓數據交給甲骨文

TikTok的算法是「蛋糕」，TikTok的用戶數據是「擔憂」，二者都是美國打壓字節跳動的理由。當中國政府緊張字節跳動出售算法之後，美國人只能要求TikTok將服務器交由一家美國公司管理。

趕在美國政府的最後期限前，TikTok最終牽手了甲骨文以合作的方式替代此前的出售選項以解決其在美業務的運營問題。（Reuters）

英國《金融時報》早前引述三位知情人士稱，字節跳動已與甲骨文就TikTok的美國業務達成了初步的「技術合作夥伴」協議，但該協議不包含全面出售TikTok。報道指出，其中一位知情人士表示，作為該交易的一部分，甲骨文計劃解決特朗普（Donald Trump）政府就字節跳動對TikTok的所有權而提出的「國家安全」擔憂。而一位了解談判情況的人士表示，兩方達成的任何協議都需要得到美國和中國政府的支持，目前談判仍在進行中，可能還會發生變化。路透社14日的報道中也指出，有消息人士表示甲骨文將負責管理TikTok在美國的用戶數據。

美國有線電視新聞網（CNN）14日報道稱，TikTok與甲骨文之間的協議性質尚不清楚，但並未被描述為完全意義上的「收購」。路透社援引消息人士的話稱，甲骨文將被宣布成為TikTok在美國的「可信賴的技術合作夥伴」，將承擔TikTok美國用戶數據的管理工作。

這一消息也得到了美國財政部部長姆努欽(Steven Mnuchin)的確認。他在當天晚間接受媒體採訪時稱，財政部在周末接到提案，甲骨文作為TikTok可信賴的數據安全合規合作伙伴，代表解決美國國家安全問題。TikTok將繼續把美國作為總部，併為美國創造2萬個工作崗位。值得注意的是，姆努欽談到的解決方案，是甲骨文作為數據合規夥伴，類似蘋果在中國由雲上貴州進行數據合規的方案，並不涉及之前特朗普提到的要求TikTok出售，也不涉及TikTok的核心技術轉讓。

在微軟退出收購TikTok的計劃後，圍繞TikTok在美國何去何從的「故事」也正在逐步落下帷幕。從目前各方信息來看，TikTok應該不會直接被一家美國公司收購，其在美國的運作更加類似「合資+數據共享」的模式。

目前較為可信的推測，TikTok同甲骨文的合作將基於這種「合資+數據共享」的模式。美國政府此前對於TikTok最為擔憂的一點就是北京方面可能利用這個社交媒體平台上的信息來收集美國人的數據。儘管TikTok表示不會將美國用戶的數據交給中國政府，而且TikTok的用戶數據已經不放在中國，使用的服務器包括在美國和日本的亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）和在美國的阿里雲（Alibaba Cloud）。

但華盛頓對此並不相信。這才引發了之後特朗普要求一家美國公司「收購」TikTok等一系列故事。

對於美國而言，TikTok的算法是「蛋糕」，TikTok的用戶數據是「擔憂」，二者都是美國打壓字節跳動的理由。但是中國政府8月底發佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》的公吿顯然將美國政府想拿到算法這條路徹底「堵死」。因此，TikTok唯一對華盛頓有吸引力，也可以說讓白宮擔憂的就是「美國用戶數據安全」這條他們可以光明正大提出來的理由了。

而甲骨文公司作為全球最大的數據庫運營與管理公司，作為TikTok的服務器運營商與合資者，顯然能夠部分化解美國人對於他們數據安全的擔憂，也讓特朗普政府在TikTok案面前有了台階下。畢竟甲骨文公司的CEO拉里·艾利森(Larry Ellison)與特朗普交往甚密，該公司還聘用了與特朗普有關係的人。其外部說客之一戴維·厄本(David Urban)是美國國務卿邁克·蓬佩奧(Mike Pompeo)在西點軍校的同學。另一位說客馬特·施拉格普(Matt Schlapp)的妻子梅塞德斯·施拉格普(Mercedes Schlapp)是特朗普連任競選團隊的高級顧問，也是前白宮通聯官員。

TikTok與甲骨文究竟會以怎樣的模式「合作」，有分析大膽設想了一下——甲骨文收購TikTok在北美、五眼聯盟、印度業務的低於50%的股權，字節跳動保留低於50%的股權，剩下的流通股在納斯達克公開上市。現有的美區運營團隊和中國區的合作除了涉及數據主權之外的常規基本保持不變，但是TikTok將北美、五眼聯盟、印度，更極端的可能性是整個在中國以外的數據和基礎設施全面轉移至甲骨文雲端。Tiktok美國（也有可能包括五眼聯盟和印度）與Tiktok其他地區將保持一個聯合運營的關係，將長期共享品牌和數據。

如果這個「故事」的結局真的如此，對於當下的TikTok可能是最好的結局，至於特朗普，這又將成為他在選舉中又一次對選民高呼「美國優先」的例證罷了。