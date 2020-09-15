美國開打科技冷戰　中國科研「遠水不能救近火」怎麼辦？

國家主席習近平上周五（11日）在北京主持召開科學家座談會並發表重要講話，就「十四五」時期中國科技事業發展聽取意見。 中央政法委旗下公眾號「長安劍」撰文指，是次座談會以中美博弈為議題背景，探討科技創新的問題。習近平在是次會議上特別強調，要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，努力實現更多「從0到1」的突破。

「卡脖子」源於基礎理論研究跟不上

科技創新對國家之重要是不言而喻的，回顧2018年美國以違反伊朗禁運令為由，封殺中興，當時這間中國電訊業巨頭一觸即潰，高層承認面臨滅頂之災，最終被迫要繳交巨額「罰款」之餘，還要接受美方派員監督。繼而華為亦遭受美方步步進逼，唯因該公司於財政、技術與市場範疇均底子厚實力足，才未至於步上中興後塵，但依然是處處受制肘，如自家設計的麒麟晶片便可能會「絕種」。

國家主席習近平。（資料圖片）

有見及此，官媒特別點明「原始創新能力」這一用語，意在表示中國需要自力更生，核心技術不可以仰賴於人，否則下至企業員工生計，上至產業戰略安全，均會在地緣政治動蕩的局面之中，受到嚴重威脅以至命懸一線。

按習近平的講話，「原始創新能力」可以分為兩方面，一為技術應用領域，農業方面有「很多種子大量依賴國外」，工業方面則「一些關鍵核心技術受制於人」，「石油對外依存度達到70%以上」。二為基礎科學理論領域，牽涉到技術應用缺失的根本原因：「我國面臨的很多『卡脖子』技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。」

「缺了甚麼就研發甚麼」思維不可取

沒有晶片就研發晶片？沒有引擎就研發引擎？現實科研和經濟運作當然沒那麼理想化和簡單。首先科技這回事日新月異，經濟體各自有相對優勢，專攻特定範疇的產業，如果本國投入大量人力物力時間，只換來追得上對方三四年前的生產制式、十年前的產品標準，這無異於是以有涯追無涯，得物無所用，對於自身資源分配亦是不划算的。

其次，四十年改革開放之所以成果驚人，引入西方科技和知識是不可或缺的因素，而美國正正執西方科研之牛耳。最理想的情況是，在中美科技完全脫鉤之前，中國已經準備充足，致使華府根本無法以本傷人勒索威脅，可是時機這回事沒可能盡如人意，即使中國數十年來急起直追，個別應用範疇如移動支付更青出於藍，事實是到了脫鉤迫近一刻仍多有缺漏，此時要亡羊補牢恐怕舉步維艱。

科研需要人才、市場和組織能力，評估成本效益和不斷試錯「交學費」，所有條件都需要時間醞釀生成，然而美國攻勢就近在眼前，遠水又豈能救近火呢？更何況就中國的基礎科學迄今仍是「站在巨人肩上」，華為創辦人任正非就直言：「過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？」

任正非：中國人才濟濟但仍要全球找人才

問題多籮籮又盤根錯節，官媒便就此標示習近平的一句話：「越是面臨封鎖打壓，越不能搞自我封閉、自我隔絕。」具體內容不算多，但大致方向是清晰的：「要逐步放開在我國境內設立國際科技組織、外籍科學家在我國科技學術組織任職，使我國成為全球科技開放合作的廣闊舞台。」

畢竟自力更生不等於自給自足，最有切膚之痛的任正非就表明：「光靠一個國家恐怕不行，雖然中國人才濟濟，但還是要全球尋找人才。完全依靠中國自主創新很難成功，為什麼我們不能擁抱這個世界，依靠全球創新？」

由此可見，如今中國或許最需要在國際上廣交朋友，以抗衡美國的科技冷戰，一則減省延續全球化優勢以減省開發成本，二則有助於集中資源專攻必須掌握的核心技術，三則通過分工合作以提升開發「原始創新能力」的成效。國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席林毅夫即表示：「絕大多數高新技術不光美國獨有，我們可以從歐洲、日韓等發達國家進口，其他國家也沒有理由為了維護美國的單邊霸權而犧牲自己，不和中國進行貿易和交流。」