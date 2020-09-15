【中印衝突】邊境槍聲打破默契　「以戰止戰」會是中國的選擇嗎？

在中印邊境衝突中，北京方面並非主動進攻的一方，一直呈現「守勢」，秉持理性和克制，尋求通過軍事和外交層面的雙邊談判，解決中印邊境的紛爭，致力於尋求和平方式解決領土爭端。謀求「不戰而屈人之兵」，是中國對印的主要策略，但不排除「以戰止戰」的可能。

但這就意味，中國不時會被印度牽着鼻子走，雖然最後往往是印度一方付出的代價更多，比如6月份中印邊境駐軍在加勒萬河谷發生流血衝突，印度士兵就死傷慘重——至少20名印度軍人死亡，程度為數十年來最嚴重。

在中印邊境9月7日發生「鳴槍事件」之後，很多觀察家發現，印度的冒險主義舉動觸動了中國的敏感神經，中國雖然在軍事上仍然保持克制，但在輿論上相較之前變動更為積極主動。在拉達克地區鳴槍事件發生的當晚，中國負責中印邊境防務的西部戰區就發布聲明，「要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件」。

中國在輿論上「主動出擊」，這在以往中印邊境的紛爭中十分罕見。以往，無論中印邊境衝突如何激烈，北京往往諱莫如深，鮮少主動對外發聲。如果往前追溯，這樣的情形上一次發生在1962年中印邊境戰爭的前夜。

中印邊界西段態勢圖。此次發生衝突的地區位於班公湖南岸分水山脈，以及再往南斯潘古爾湖南岸熱欽山口附近的熱欽頂。（天地圖截圖）

1962年9月20日夜間，印軍偷襲中國駐軍打響了第一槍，中國軍隊一個代理連長犧牲，解放軍進行有限還擊。1962年9月22日，中國官媒《人民日報》發表了題為《是可忍，孰不可忍》社論，警吿印度尼赫魯（Jawaharlal Nehru）政府，立即從邊境撤軍，否則中方將使用武力。這是1962年中印戰爭全面爆發的起點。

1962年中印邊境戰爭，中國軍隊擊潰印軍後，主動退回戰前實際控制線，這一役打出了中國對印度的自信，也成為印度人心中多年難以忘懷的夢魘。中國印度1962年邊境戰爭後，小規模交火持續了多年，中印衝突至今最後一發子彈，打在1975年，當年4名印度軍人成為解放軍槍下亡魂。

此後45年，雖然紛爭和衝突依然不斷發生，但中印邊境再未傳出槍聲，這一局面一直維繫到今年的9月7日。因此，這一聲槍響，不僅打破了兩國之間保持多年的默契，也直接觸動了北京的敏感神經。這也是北京第一時間主動發聲的原因。

中國外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）當地時間9月10日晚在莫斯科舉行了會晤，並且達成了一系列共識。（中國外交部）

三天後，中印外長在莫斯科舉行高級別會談，針對中印邊境衝突，雙方達成了包括避免兩國分歧上升為爭端、兩國邊防部隊儘快脱離接觸等五點共識。但印度官員9月14日對路透社表示，中印外交部長9月10日會面後，中印都無大舉撤軍或增軍迹象，「就和之前一樣緊張」。

曠日持久的中印邊境問題，不可能在短時間內解決，特別是，中印雙方陳兵邊境，雙方都在彼此的步槍射程之內，並且時不時地發生直接接觸，不可控的變量甚多，隨時都可能觸發中印邊境戰爭的導火索，外界對於中印邊境目前的局勢依然持並不樂觀。

中國對印度沒有任何政治上、領土上的野心，亦不想影響印度的戰略利益，基本承認印度在南亞是一個大國，以及作為第三世界國家、不結盟國家的地位。中國一直對印度相當友善，無論過去，還是現在。

但問題在於，印度對中國一直存有戒心，視中國為最大威脅。奉擴張主義為國策的印度開國總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）說，印度的戰略目標，是要控制南亞次大陸的最高點——中國的青藏高原。印度「是不能在世界上扮演二等角色的，要麼做一個有聲有色的大國，要麼就銷聲匿迹」。

印度現任總理莫迪（Narendra Modi）被認為是最像尼赫魯的政治人物，在領土問題上同樣秉持擴張主義。面對印度的擴張性戰略和領土威脅，中國顯然不會寄希望於印度的「突然轉性」。自今年中印對峙爆發以來，印度政府一直面臨壓力，特別是6月15日至少20名印度士兵在衝突中死亡後，來自國內的民族主義壓力急劇上升。

1962年的中印邊境戰爭，中國以壓倒性的勝利——共殲滅印軍三個旅，擊斃、俘虜敵人 7,000多人，中方傷亡1,460人，無一兵一卒被俘，在軍事上、政治上全面壓制了印度。中國當時的最高領導人毛澤東評價：「打了一個軍事政治仗，或者叫政治軍事仗。這一仗，至少可以保持中印邊境10年的穩定。」

1962年邊境戰爭中，被中國軍隊俘虜的印度士兵。（網絡圖片）

從1962年至今，中印邊境雖然時有摩擦但一直保持着「和平」。如果今天的印度的決策者，依然像1962年一樣，賭中國不會向印度發起進攻，繼續採取更為激進的冒險行動，雖然北京並不希望中印邊境發生戰事，但必要時刻不排除北京會選擇「以戰止戰」，甚至主動選擇。

北京學者田飛龍就曾指出，中國在當前的民意政治和國家實力條件下，在反擊印度侵犯方面不可能比1962年更節制，只會堅定有力地打擊侵略者，維護自身主權、安全與發展利益。

印度媒體報道，根據印度情報顯示，自8月的第1周以來，印度注意到中國正在沿實際控制線（LAC）建設5G網絡，以實現更好的通信。印度政府高官表示，這些網絡可提供前線部隊與後方基地通訊的安全線路。而中國軍方密集在接近中印邊境的高原地區的實彈演練，相信也不僅僅是做做樣子。