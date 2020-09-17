【求和風波】央視主持人果真「坑了」國民黨嗎？

日前央視主持人李紅的「求和」言論所引發的兩岸風波隨着海峽論壇召開時間的逼近而備受關注，在國民黨與李紅以及大陸的多輪互動中，僵局仍未打破。李紅兩度為風波緩頰未能令國民黨滿意，而大陸國台辦的最新表態再次令國民黨陷入進退兩難的尷尬境地。 9月16日，國台辦的例行新聞發佈會上，發言人馬曉光否認了李紅向國民黨提交道歉聲明後來卻未照稿致歉的消息，而是以主動性的姿態要求媒體不要將主持人個人言論無限放大，上綱上線。這是「求和」言論風波後的首次國台辦新聞發佈會，馬曉光的回應並未改變前幾次大陸在該事件上的基調，其將李紅在央視新媒體平台上將王金平赴大陸參加海峽論壇稱之為「求和」的說法歸於李紅的個人言論。言外之意，與大陸對台官方意志無關，甚至與央視無關。

大陸央視主持人的「求和」言論令國民黨在島內受到揶揄，大陸雖調整說法試圖緩和氣氛，但並未如國民黨所提給出「道歉」。（facebook@民進黨發言人）

而事實上，這與李紅第二次的回應基本相一致。9月12日，在「求和說」引發國民黨抗議並討論取消以政黨形式參加海峽論壇的表態後，李紅隨後通過媒體解釋，所謂「求」就是「尋求」，「和」就是「和平」。且稱自己在短片中的言論是其個人表述，不代表官方。顯然這並不是國民黨滿意的答案。對於接連經歷選舉失利，黨內改組後敏感的國民黨以及希望在黨內站穩腳跟的江啟臣來說，這個台階不僅來得遲，而且不夠份量。

於是在沒有等到希望的「道歉」後，國民黨宣布將不以政黨形式參會，不限制黨員以個人身份參加。而本計劃以個人身份參會的前國民黨代理主席林榮德也效仿王金平取消參會。

儘管兩岸關係跌至冰點，但雙方也都清楚，至少現在仍要選擇對話這條路。即使中國解放軍軍機頻繁繞台並在台海海域演習等，海峽論壇不還是照開，而蔡英文即使暗渡陳倉步步推進法理台獨，不還是會與國民黨屬意的赴會代表王金平密談。說白了，裏子誰都想要，但大家又都是要面子的人。

尤其是國民黨，其在「求和」風波中儼然一副大家長之姿表現他的強硬與高調。而事實上，發表在新媒體上的言論可大可小。國民黨大可藉此展現他的政治手腕，發揮中華文化中漢字的魅力，所謂「求和」未必不能是李紅所解釋的「求取和平」，而如果王金平與國民黨真能如其所說承擔起兩岸和平的責任，所謂的求和也大可當作笑談。但國民黨在聽到「求和說」後便如觸電一般，要求道歉。

從國民黨以及國台辦等的表態來看，雙方雖然都堅持，但也並不真的決絕。國民黨不以政黨形式參加，卻為個人參會保留了空間。而大陸這邊，李紅數度做出解釋，甚至於國台辦在此期間刊發聲明表示歡迎王金平率國民黨代表團出席論壇。但事情發展到這個程度，去與不去，道歉不道歉似乎都註定是一個尷尬。無論國民黨還是對岸的央視，也都更難先行讓步。

但話說回來，看似被群嘲的國民黨真的就是如輿論描述的那般灰頭土臉嗎？恐怕不盡然。國民黨之所以在這次的輿論風波中如此高調與嚴肅的原因一方面確實是敏感的國民黨自認在島內栽了面子，但另一方面未必沒有自己的打算。對於剛剛發佈了兩岸關係論述報吿的江啟臣與國民黨來說，如果他們在以什麼形式，派誰參加海峽論壇的議題上還有一些遲疑與擔憂，那麼在反「求和說」這類議題上是相當堅決的。畢竟，在國民黨的重新認識中，近年島內社會情緒發生了變動，而國民黨大選失利的重要原因之一就是未能跟上這種變動。

距離海峽論壇召開還有3天，大概率的事件是乾坤難以扭轉，只是這次風波除了測出國共脆弱的信任外，更給中共的宣傳系統帶來警示。不只是民進黨在加速變，兩岸關係在變，國民黨也在變，而涉身其中的大陸文宣系統如果看不到這種變化，其結果不僅是出醜，還可能會出事。