【雙面花木蘭】中國觀眾不收貨的一大原因：漢服復興運動

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，歷經波折的迪士尼真人電影《花木蘭》，終於和民眾見面。在電影宣傳期間，迪士尼聲稱深刻研究中國文化歷史，花費心力打造出「真實」的花木蘭，以符合華人觀眾的喜好。但這部讓眾人引頸期盼的《花木蘭》，如同22年前的動畫版一般，其劇情、服裝、建築、道具，在在讓世界各地華人感到怪異與陌生，上映後隨即傳出「迪士尼不懂中國」等不滿聲浪。

儘管《花木蘭》導演妮姬・卡羅（Niki Caro）感性把電影稱為「送給中國的情書」，且劇中運用不少中國古典詩詞，如《木蘭辭》的詩句「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」，但華人依然不買賬，除了故事架構本身就有問題外，還與宛如鴻溝的文化刻板印象所造成的視覺效果有密切關係。

迪士尼真人版《花木蘭》從宣傳到上映，爭議不斷。圖為法國戲院老闆傑哈德勒蒙（Gerard Lemoine）砸毀花木蘭海報佈景。（facebook＠Gerard Lemoine）

魏晉塢堡與福建土樓

首先，便是在預吿片讓人嚇一跳的福建土樓。

《花木蘭》的故事出處－《木蘭辭》幾乎是每位華人中學時期必讀的課文，因此花木蘭對於華人而言是個家喻戶曉、非常熟悉的故事。姑且不論歷史上是否真有木蘭其人，其故事雖經歷代文人潤飾，不過從《木蘭辭》中的詩句用詞，如稱天子為「可汗」、描述的征戰地點皆在北方。因此從宋代至今，人們普遍認為《木蘭辭》的歷史背景應是北朝（386－581年）。

對於華人民眾來說，木蘭生活在北方是個文化常識，這也是為何真人版《花木蘭》出現了五代（907－979年）以後客家人南遷才興起的土樓，會讓人無法接受。

真人版《花木蘭》中木蘭居住在南方土樓之中，讓從小到大皆知木蘭為北方人的華人觀眾無法接受。（新華社）

那麼，真人版《花木蘭》出現土樓的用意何在？是因為每個迪士尼公主都需要一座城堡嗎？福建土樓的出現，或許是為了展現流行於魏晉南北朝時期的塢堡。塢堡大約形成於兩漢之間的新朝天鳳年間（14－19年），最初為邊塞的防禦遼望建築。隨著東漢社會動盪不安、羌亂蔓延、朝廷無暇顧及民間社會基層，民眾便組織地方武裝自衛組織、建造塢堡共同抵禦外人的侵犯，保護家族或鄰里鄉黨。從東漢末年至三國時期（184－280年）塢堡大增，如董卓之郿塢，許多豪傑便據塢堡為守。

到了魏晉南北朝時期，塢堡逐漸成為常見的村落名稱。由於塢堡是人們為了因應戰亂，所產生的組織與聚落，為維持塢堡內眾人的生活，除了軍事防禦外，還必須保障其內部的經濟供給。

圖為廣州麻鷹崗出土的漢代陶製塢堡。（Facebook@Yichen Tsai）

在塢堡內的民眾除了擔負禦敵作戰任務，還要從事生產勞動，呈現出兵農合一的生活型態。不少學者研究元代出現的福建土樓與魏晉塢堡，兩者在建築型制、防禦功能上非常相似，可能有一定關聯。不過塢堡與土樓在外觀上有醒目差別，從壁畫與考古出土的塢堡模型，可以發現其為方型，而福建土樓則有方有圓。或許迪士尼是出自於一般歐美人士對於中華文化的刻板印象，或為了畫面效果而選擇使用福建土樓替代歷史上的塢堡，但也顯示出迪士尼在考據上的不用心。

令人頭皮發麻的服裝與扮相

真人版《花木蘭》另一個讓人詬病的就是，上至主角木蘭，下至跑龍套的小角色，其服裝不僅沒有質感，還是中國歷代服飾大雜燴，放眼望去像是前幾年古裝劇中的廉價戲服。

劇中唯一符合歷史上的服飾，只有到木蘭家宣布徵兵的官員，可以看出其參考陝西唐代張士貴墓所出土的武官俑，但也與花木蘭故事背景朝代北朝不符。

劇中花木蘭的相親妝，與媒婆的妝容，從預吿片釋出後就考驗著華人觀眾的審美細胞，為何民眾對於這次《花木蘭》裏的服裝意見這麼多呢？

劇中木蘭的相親妝與看起來十分廉價的服飾，讓華人民眾無法接受。（迪士尼官網）

民眾除了不滿戲服呈現出西方幻想裏的中國風格外，另一個原因還與近年漢服在內地興起有關。漢服運動自2003年開始，已有十幾年的時間，發展至今已成為「漢服經濟」是具有高額產值的產業鏈。在年輕的漢服愛好者的努力推廣下，世人逐漸了解這套消失已久的服飾，各個朝代的漢服形制也有了更多的考據與復原。

這也是為何此次真人版的《花木蘭》服裝比起考據更為失據的1998年動畫版，卻引來更多批評的原因之一。

過去兩岸三地在製作古裝歷史劇時，對於戲服的要求並沒有那麼高，多將重點放在導演與演員的知名度上，對於服裝、道具與建築並無特別考據。因此過往的古裝劇，演員們都穿著相當浮誇、幾乎是幻想出來的戲服。

而近年不少戲劇捨棄過去常見的俗氣戲服、影樓裝，如《長安十二時辰》、《清平樂》等戲劇對於戲服的顏色、質感、整體搭配有更多的要求。

漢服唐服宋服明服之興起，帶動不少年輕人投入相關產業，如飾品、妝髮與拍攝。近年更有許多漢服愛好者仔細研究歷朝歷代流行的裝扮，順勢推出復原歷代妝容與髮型的相關影片，每個造型都能找到相對應的壁畫與陶俑。

因此，華人民眾在這幾年的漢服薰陶下，自然對於真人版《花木蘭》那俗氣的戲服與裝扮感到萬分不適。

迪士尼由於把《花木蘭》改編為真人版，華人民眾自然會以古裝劇與歷史考據的高標準，來一一審視其內容細節。先不論迪士尼是否曾向中國大陸當局過目劇本，導致服裝、建築與道具呈現各朝代大雜燴一事，單從木蘭與媒婆的誇張粧容、皇帝服裝的不考究，就多少能夠明白，西方視野對中國豐富的歷史文化仍有着「傅滿州」（Fu Manchu）般的負面觀感。

這封寫給中國的「情書」，是書寫自不瞭解對方的情況下的一份錯愛，以為已經做足功課，細節卻仍滿是彆扭。