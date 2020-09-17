樂見特朗普連任　台灣民眾為何成全球「異數」？

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）確定於9月17日率團赴台訪問，就供應鏈重組等議題進行對話。繼美國衛生部長阿札（Alex Azar）之後，又一美國高層官員赴台，對綠營支持者而言，這無疑是個振奮人心的消息，認為「台美更有邦交之實」，對特朗普（Donald Trump）政府的好感度可能更上一層。 根據台灣民意基金會於8月底公布的民調，有48%台灣民眾樂見特朗普連任，比不樂見的40%多出8個百分點，民進黨、時代力量、基進黨等泛綠支持者，更有7成樂見特朗普連任。此外，普遍分析認為特朗普在美國的支持者，大多為學歷較低、較為貧窮的中老年白人男性，在台灣則是截然相反，35歲以下樂見特朗普連任的民眾突破5成，大學以上的教育程度者，也是樂見高於不樂見。

樂見特朗普連任的台灣人高於不樂見，其中又以綠營最為支持。（台灣民意基金會）

其中原因當然很簡單，台灣多數民眾、尤其是綠營支持者樂見特朗普對抗大陸的強硬態勢，相信特朗普的對台政策將有助提升台灣國際地位。另一方面，在媒體和相關側翼的強力宣傳下，美國政府帶領全球掀起「反共風潮」的說法亦在台灣社會成為主流，台灣跟隨由特朗普引領的國際民主同盟一齊「反共」，也是再自然不過的選擇。

但國際社會對特朗普的看法似乎與台灣有些出入，2017年美國獨立調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的報吿中便已指出，多數國家的民眾對特朗普政府的領導能力沒有信心，僅22%國際受訪者認為，特朗普在處理國際事務上能做出正確抉擇，但對於前總統歐巴馬（Barack Obama）卻有64%的信心度。

今年9月15日，皮尤研究中心再次發布最新的全球調查結果，結果國際社會對特朗普的支持度滑落到16%，在世界領袖的信任度中敬陪末座，且對特朗普失去信心的不僅僅是歐洲，南韓對特朗普的信任度更是從去（2019）年的46%下滑至17%，降幅為所有調查對象國家中最大，分析認為與駐韓美軍經費有關。

而蓋洛普民意測驗中心（Gallup）於七月公布的全球領導力民調亦顯示，在針對全球134個國家的調查中，特朗普政府僅獲得33%的認可度，美國領導力的認可度在歐洲跌幅最慘，有61%的人對特朗普政府感到失望，而澳洲人同樣有67%的受訪者對美國現今的領導能力並不認可。這還是在疫情爆發前所做的調查，如今抗疫不力的特朗普政府，國際認可度恐怕會更加尷尬。

南韓民眾對特朗普的好感度急遽下滑。（KOCCA 網站）

當然，多數國家的民眾依然認同美國還是「世界第一強國」，但像台灣民眾如此「鍾愛」特朗普的情況，在全球恐怕並非多數，尤其在以倡議平等、自由、少數族群等「普世價值」的地區，更是難以想見，因為特朗普顯然對此些議題不感興趣。

台灣也常自詡為「普世價值」的一員，尤其是民進黨、時代力量等綠營的支持者，更是以「進步價值」、「覺醒青年」的說法自居。這群進步青年們也曾對特朗普感到不以為然，如今卻成為了特朗普的主要支持群眾，轉頭批評起那些不認同特朗普的民眾是「左膠誤國，不顧台灣前途發展」。

也由此可見，台灣人並未如他們所說的那般在意「普世價值」，民眾關切的是「誰願意幫助台灣」，且更重要的是「誰有能力幫助台灣」。

這也是為何在許多人眼中「缺乏民主價值」的特朗普，在台灣能受到如此熱烈的歡迎。但這同樣說明了一件事，在國際競技的賽場上，從來都是依實力說話，在某方面來說，台灣人對特朗普的反應確實合情合理。