【觀察】負氣關上交流之門　國民黨親手放棄展示政黨價值的機會

作為台海緊張局勢下的一個兩岸重要溝通的渠道，由中國大陸國台辦主辦等機構主辦的海峽論壇，因為中國央視主持人李紅的「求和說」，出現了巨大的變數。

海峽論壇將於9月19日登場，根據北京官員表示，今年海峽論壇已是在重重困難下舉行。中國國民黨前副主席、台灣前立法院長王金平原本計劃代表在野的國民黨率領100多人的參訪團赴會。但李紅「求和說」的言論一出，引發台灣國民黨不滿和反彈。

作為央視旗下唯一的涉台時事新聞評論欄目《海峽兩岸》，近日在時評中將王金平此行定調為「求和」，並稱王此行肩負「確保台灣和平」的任務。台灣國民黨黨主席江啟臣受訪時表示，「求和說」破壞兩岸目前交流氣氛，呼籲北京處理相關當事人，並向王金平和國民黨致歉。

央視女主持人李紅的「求和說」，引發台灣島內的輿情澎湃。（微博@CCTV看點）

涉事的央視主持人李紅接受媒體訪問，解釋「求和」是指「尋求和平」，又強調純屬個人表述，不代表官方。這樣的解釋並不能被國民黨所接受，她的解釋沒有消解台灣國民黨的心結。台灣國民黨隨後召開記者會，宣布國民黨決定不以政黨形式參加海峽論壇，王金平則表示，不會以個人名義出席論壇。

王金平在與江啟臣會談前受訪表示，「黨要我去，我就去，黨不要我去，百分之百不會去。」對於是否會以個人名義參加海峽論壇，王金平也否認。而曾任國民黨代理主席林榮德15日也配合國民黨的決定，宣布不前往海峽論壇。

在台灣島對岸的很多人看來，僅僅因為央視主持人李紅一句「求和」的表述——這並非大陸官方的正式表態，台灣的國民黨就上綱上線拒絕參加海峽論壇，甚至要求處理當事人李紅，這完全是「小題大做」、「小家子氣」。國民黨的玻璃心讓人們看到，在兩岸問題的議題上，台灣似乎已經陷入草木皆兵的地步，這背後是極端的不自信。

作為中國第一個近代意義上的政黨，從1905年8月孫中山在日本成立「中國同盟會」算起，國民黨至今已有百年。雖然在敗走台灣，特別是2000年台灣總統選舉中慘敗給民進黨之後，國民黨每況愈下，搖搖欲墜陷入崩潰的邊緣，但在很多人看來，還不至於淪落到如此不自信的地步。如果國民黨有足夠的底氣、自信和政治智慧，「求和說」風波完全可以變成兩岸溝通的契機，展現國民黨的存在感和價值的機會，而不是直接負氣關上溝通交流之門。

若國民黨只顧權鬥，而無視兩岸和平的大是大非，將是畫地自限的不智之舉。（中央社）

相對而言，北京遭遇特朗普（Trump Donald）政府的極限施壓，也沒有說氣急敗壞地中斷與美方的聯繫。北京方面還不止一次對美傳遞出「隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話」，「任何問題都可以拿到桌面上來談」的善意。這一點上，台灣的國民黨，台灣的執政當局，可能真的需要向中共學習。

海峽論壇本是國民黨展現其「能與北京溝通、捍衛台灣尊嚴兼顧台灣利益」政黨價值的場域。台灣國民黨關上的不僅僅是兩岸交流之門，更是失去展示自己政黨價值和作用的機會。如果連這樣一個小小的風波都擺不平、搞不定，那麼國民黨又能夠贏得多少人的信任和支持呢？如果國民黨能夠放下自己的玻璃心，利用海峽論壇與北京當面溝通，展現出「承擔」的勇氣，可能要比直接關上溝通之門更能體現出自己的價值，而不是成為民進黨政府的附庸。

台灣前副總統呂秀蓮12日在出席論壇活動中對此評價稱，「台灣最需要的是作為台灣人的尊嚴，面對中國大陸與美國都是如此」，央視說出「求和論」後，她希望王金平要懸崖勒馬，國民黨也做出智慧選擇，以這個為由全團取消此行。但問題是，台灣人的尊嚴不是寄希望於別人的不輕慢就能夠獲得的，是需要爭取的。蔡英文8月28日宣布，台灣將開放瘦肉精美豬以及年齡30個月以上的美國牛肉進口，被台灣島內藍營人士批評為對美「卑躬屈膝」，這難道就是所謂的「尊嚴」嗎？

央視主持人的「求和說」掀起的風波，可以說是當前脆弱的兩岸關係的真實寫照，這其實就是台海兩岸的政治現實。與統一台灣成為中國大陸的全民意志一樣，尋求「獨立」（無論是明獨，還是暗獨）似乎已經成為台灣的政治正確。在這個政治正確之下，兩岸之間任何風吹草動都可能掀起巨大風浪。相信，短時內，這種局面恐怕不會改變。

始自於2009年的海峽論壇，在兩岸交流具有指標意義，是促進兩岸人民相互了解的重要場合。今年各項兩岸交流陸續停辦，海峽論壇更顯重要。在兩岸之間的局勢非常複雜及嚴峻的大背景之下，顯然，兩岸之間的溝通總是好過完全陷入敵對。因為，兩岸關係的走向不該只有一種選擇。