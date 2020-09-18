習近平第三次視察湖南　是否祭拜毛澤東引關注

據新華社報道，9月16日，中共中央總書記、國家主席習近平赴湖南視察，首站到郴州市汝城縣文明瑤族鄉了解當地開展紅色教育、扶貧脱貧等情況。 這是習近平上台後第三次視察湖南，他是否上韶山祭拜中共開國領袖毛澤東引發關注。

自中共十八大上台之後，習近平到地方視察，通常都會瞻仰、參觀中共革命聖地，他的「紅色足迹」遍布中國各地。不久前，習近平視察中國東北省份吉林時，就專程參觀了國共內戰四平戰役紀念館。

值得一提的是，習近平曾經到訪河北西柏坡、湖北武漢、福建古田、貴州遵義、江西井岡山、陝西延安，以及北京香山等毛澤東曾經居住和工作過的地方。

2020年9月16日，中共最高領導人習近平視察湖南。（新華社）

江澤民1989年上台後，分別於1991年和1993年（毛澤東冥誕100周年）上韶山；胡錦濤2002年上台，於2003年（毛澤東冥誕110周年）上韶山祭拜毛澤東。

不過，習近平上台至今將近八年，卻從未到過毛澤東故鄉湖南韶山這個革命聖地。在2013年與2018年，習近平曾經兩次視察湖南，兩次都「過毛門」而不入，引起外界對習近平何時上韶山祭拜毛澤東的猜測。

雖然沒有上湖南韶山，但習近平在各種場合多次要求學習毛澤東，還時常引用毛澤東的名言。

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在2013年紀念毛澤東冥誕120周年座談會上，習近平號召中共全黨「要堅持和運用好毛澤東思想活的靈魂」。後來，習近平又批示要求各級黨委重温毛澤東的《黨委會的工作方法》一文，並向全國推廣毛澤東批示的「楓橋經驗」。

從鄧小平到習近平，中共領導人的韶山足迹

另外，中共十八大後，習近平在召集中共中央政治局第一次集體學習時就提出：「毛澤東思想一定不能丟，丟了就喪失根本。」十九大後，習近平即帶領中共政治局常委從北京趕赴上海，瞻仰中共一大會址這個中共（毛澤東）的革命原點。

2011年，即將接班的習近平前往湖南調研，第一站就是上韶山祭拜毛澤東。中共湖南省委機關報《湖南日報》當時特別提到，這是習近平第三次上韶山。「1966年和1997年，他曾兩次踏上這片紅色的土地，感受偉人情懷。」

這一次再上韶山，習近平說：「我們這一代人是在毛澤東思想教育培養下成長起來的；今天我們對毛主席等老一輩無產階級革命家最好的紀念，就是繼承好、發揚好他們開創的偉大事業，把中國特色社會主義事業不斷推向前進。」