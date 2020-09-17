Tiktok協議一大步，中美止戰一小步？

在拒絕微軟收購Tiktok的美國業務之後，字節跳動與美國軟件巨頭甲骨文（Oracle）達成合作協議，前者將於美國成立總部以保留控制權，而後者則包攬在美數據儲貯並取得TikTok原始碼，以確保無後門程式。協議提案已經交由美國政府審核，但總統特朗普（Donald Trump）卻表示不滿意箇中條款。 另一邊廂，中國商務部於8月28日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，涵蓋人工智能等領域，換言之字節跳動若要出售其在美業務，需要申請許可。

第一階段貿易協議連停火都算不上

經過幾年時間，美國的經貿攻勢套路都有個大致輪廓，重點在於整治其眼中的貿易不公，動用關稅、國安禁令、外交動員、中斷民間外交等各類武器，對華大打經貿戰與科技戰。

TikTok在美業務的變故受當下中美關係影響，中國外交部發言人華春瑩曾在社交媒體推特（Twitter）上指責美國方面對TikTok的限令政策。（Twitter@Hua Chunying 華春瑩）

在悲觀主義氣氛蔓延下，唯一利好消息就只得兩國於今年1月簽訂中美貿易第一階段協議，然而這份協議本身就只是凍結而非終結關稅戰，嚴格來說連停火協定都算不上，之後新冠疫情席捲全球，傷亡慘重的美國企圖向中國追究責任，致使該協議對雙邊關係的少許鎮靜作用都煙消雲散，重新點燃的是外交戰與科技戰火，Tiktok併購風波就是這新一輪交鋒的其中一個戰場。

老生常談的「修昔底德陷阱」於是也被不斷重提，不少中國的官方專家都講明要丟掉幻想準備鬥爭，幾可說是一片臨敵肅殺的氣氛。正是以兩國持續交惡交火為背景，TikTok協議如成功達陣，無異於是在緊張氣氛之中稍為緩和事態發展，其重要性和政治意義不比中美貿易第一階段為低，甚至是有過之而無不及。

TikTok以部份「治權」換「主權」

個人行為有慣性預期，國家行為也不例外，假如兩國事事劍拔弩張，互信全失就只講拳頭不講協調，結果只會在每一個領域都針鋒相對，將對方意圖想像到最差最壞，繼而其應對前提再不是有證據才發難，而是旨在將對手的威脅扼殺於萌芽之中。美國「勸導」學界對孔子學院下逐客令，以及撤銷約千名中國科研人員和留生的簽證，就是基於「有罪假定」所作出的強力手段。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看（彭博社：甲骨文將全面取得TikTok原始碼 合作計劃未消除國安憂慮）：

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與第一階段協議不同，TikTok協議沒有那麼「唔湯唔水」，而是一錘定音四四六六「拆掂去」，總算是遍觀過大大小小仍在醞釀發酵的衝突之後，終於有一個爭端得出一個博奕結果，有機會作為良好先例，毋須要拖拖拉拉爭鬥下去，枝蔓牽扯到其他議題，愈鬧愈大愈難解決，淪為又一場望不見盡頭的華為風波。

有一個結果，就試得出一條底線，之後有類似爭端都可加以參考效法，兩國至少在這一範疇養成互動慣性，行為模式有機會由「破壞」轉為「建設」：美國比中國有實力，又覺得中美市場開放不對稱，如今要硬來分一杯羹攔都攔不住，但中國也不是任由本國企業隨意被煎皮拆骨的，必要時也可以玉石俱焚壯士斷臂，而就Tiktok協議所見，字節跳動讓出部份「治權」，以保留在美務的「主權」，情況其實就類似於蘋果公司在華的經營方式。

官商互動鞏固雙邊「相生」元素

所謂「修昔底德陷阱」，某程度上就是兩國找不到進退均衡點，所以一條對抗之路走到底，決一雌雄就變成「熱戰」，相持不下就成了「冷戰」，而「新冷戰」正是現在大行其道的中美關係擬想路向。

中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門接管圖片，請點擊放大觀看。

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就當下形勢，北京當然做最壞打算，但其間不乏抱持樂觀預期，期望白宮換了主人會有新作風，而簽妥完成的合作協議將會是TikTok發展的一大步，同時大可被視為中美止戰的一小步，通過企業合作、政府互動以鞏固中美關係的「相生」原素。

當然，是否要給予中美關係以一絲曙光，現在就取決於特朗普政府如何衡量利弊，總統大選、字節跳動的美國投資者、試圖鯨吞Tiktok的美企、白宮黨派分歧等等都會影響總統的決定，而當結果塵埃落定之時，各界將可以更肯定中美關係已走到何等地步，是尚存轉圜餘地抑或是狂瀾有待力挽。