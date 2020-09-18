【美次卿訪台】美高官接連訪台　蔡英文究竟沾了誰的光？

美國國務院主管經濟成長、能源及環境的次卿克拉奇（Keith Krach）於2020年9月17日17時率團訪問台灣，而這是自1979年美台斷交以來，美國訪台層級最高的國務院官員。

外界始終認為克拉奇這次訪台是抱有啟動「美台經濟對話」的特殊任務，但台灣外交部長吳釗燮在9月17日受訪時卻表示，「經濟對話由於涉及層面廣泛，台美仍就各層面進行討論，都還在討論當中」。吳釗燮發言似乎間接證實克拉奇此行將不會觸及經濟對話議題。而這也成為台灣近期最火熱的討論議題。

面對美國接連派高官訪台，顯示美台關係已達歷史新高，不過外界仍然好奇，此行克拉奇訪台的主要任務究竟為何呢? 而根據美國在台協會（AIT）轉載美國國務院發言人的說明表示，「克拉奇來台參加前總統李登輝的追思吿別禮拜，將緬懷李登輝的遺志，透過共享的政治經濟價值，維繫與台灣及台灣民主體制的情誼」。

根據美方的說法，克拉奇來台的主要行程其實是弔唁李登輝，而非促成美台經濟合作和交流，而在先前蔡英文決意開放美豬的情況下，卻換不到美方的一場經濟對話，似乎顯示美台經濟關係的不平等。台灣《聯合社》社評則以「蔡英文沾李登輝的光」來形容這樣的現實處境。不過這話或許只說對了一半，因為蔡英文的確是沾光，但並非是沾李登輝的光。

更切確的來說，台灣之所以獲得美國青睞不斷派高官訪台，主要是因為美國大選的迫切需要，另外則是處於中美大國博弈的全面開展的大脈絡下。換言之，蔡英文其實是沾了「反中最前線」的光，而美台關係升温則被用來當作特朗普（Donald Trump）在美國大選選情緊張下的助選工具。

台灣外交部指出，主管經濟成長、能源與環境的美國務院次卿克拉奇，9月17至19日在台期間將與蔡英文及其他台灣政府高層互動。（Facebook@Keith Krach）

因此，克拉奇來台吊信李登輝，美國除了重申美台是關係密切的「民主夥伴」之外，更重要的任務可能是重申國務院國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的反中意識型態，並儘可能地「抹黑」中國和中國企業，而做為主管經濟的克拉奇不遠千里而來，卻沒有和台灣討論美台經濟合作的打算，圖的就是如何製造新一波的反中大外宣。

而對台灣來說，蔡英文必須配合特朗普演出一場「抗中」的政治秀，因為這是台灣企圖獲得美國保護所不得不付出的代價，就算克拉奇最終沒有和台灣討論任何經濟議題，台灣也只能默默承受。因為但對身處「親美抗中」最前線的民進黨政府而言，所謂的「國家安全」遠比經濟議題更為重要，而在民進黨政府的闡示下，相信大部分的台灣民眾也能共同「相忍為國」。

不管蔡英文是沾誰的光，美國高官接連訪台倒是讓蔡英文「臉上有光」，但隨着美台關係不斷升温，也將使得兩岸關係趨向更加緊張的局面，而如何平衡美台升温和台海局勢的風險管控，將是蔡英文接下來不得不去面對的重大考驗。