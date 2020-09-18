推動台灣「返回」聯合國？　美國再次表演語言藝術

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）9月16日會晤台灣駐紐約辦事處長李光章。她指出，「台灣正遭到北京邊緣化」，但 2,400 萬台灣人的聲音應該被世界聽見，並進一步表示「美國正在推動台灣重返聯合國」。

克拉夫特說，台灣人應該和世界上其他國家的人民一樣，有權參與聯合國事務，「如果美國不挺身而出，對抗中國，那麼還有誰能夠協助解決台灣、還有香港，以及其他國家遭遇的困境？」她稱，美國在推動協助台灣重返聯合國，或是能夠在聯合國衛生大會有一席之地。

美國拋出的推台返聯之言，再次讓台灣社會認為「台美關係史上最好」、「美國是台灣最好的朋友」。然而，這可能其中隱藏了美方所擅長的「魔術戲法」，讓觀眾以為真實，實際上至始至終就是個騙局。

首先，「台灣」從未加入過聯合國，又何來「重返」一說？有加入過聯合國，爾後退出的是「在台灣的中華民國政府」。美方的說詞，很顯然利用了台人此時此刻身分認同跟國家認同混雜、尚待弄清的時候，運用這類情形，在台灣社會喚醒群體崇尚美國作為民主陣營老大哥的歷史記憶，以便回到1950、1960年代，那個「中」美友好的時代。只是事過境遷，當年的那個「中」早人事已非，從「中華民國」替換成「中華人民共和國」，原來的「中」如今已成了「台」。

其次，此刻距離美國總統大選剩餘約莫40天，美國總統特朗普（Donald Trump）續打「台灣牌」配合「抗中牌」救選情的可能性不低。據台灣政治大學外交系教授盧業中所言，美國內部對台策略的討論分為三派，如認為中國大陸是「麻煩製造者」的「友台建交派」、認為中國大陸實力崛起後破壞兩岸平衡但不贊成台灣宣布獨立的「友台務實派」，以及認為特朗普打台灣牌是對中國大陸技術上施壓的「質疑派」。不論是哪種派別，共通點是都納入中國大陸因素，目標都在維持美國政策彈性的同時，確保嚇阻繼續成功，而也沒有誰佔上風。

特朗普此刻對台「大放利多」，諸多「口惠」出爐，究竟是否會「實至」，不免要打上一個問號。就美國過去的對外政策軌迹觀之，恐怕最終還是得迴歸到美國自身國家利益決定是否「實至」。

倘美國果真「實質」推動台灣「返聯」，一者不可能以「台灣」為名，否則無異於「承認台獨」，那麼最有可能的便是推動以「中華民國」為名返聯；二者是進一步假想，美國推動「中華民國」返聯，是否等同於承認「兩個中國」；三者是，一旦美國開始推動「兩個中國」，無疑就是跟中共徹底翻臉的時候，美方做好這樣的準備了嗎？屆時恐怕不是既有交流又有博弈的「新冷戰」，而是重演過去美蘇冷戰的「鐵幕」。

綜合來看，美國推台返聯的這招，無論客觀、宏觀，都不可能達成，恐怕連形式都會出問題，而美國口中的「推動」是何種推動，美國也未講明，或許保有這種戰略模糊，避免清晰化才是美國未曾變過的策略。若說美國擅長施展語言藝術，眼前就有一個美國變的戲法正在台灣上演。美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月17日傍晚抵台，將於9月18日開展訪台行程，9月19日參加完李登輝吿別追思禮拜即登機返美，結束他簡短的訪台之行。

台灣輿論原本解讀，克拉奇作為美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿，本次訪台應會捎來台美經貿往來深化的信息，台灣官方也以此高調宣傳，大肆強調台美雙邊貿易協定（BTA）或其他台美經貿相關進一步消息，然而原定由克拉奇主持的「台美經濟與商業對話」突傳取消，取消原因台灣輿論猜測是台灣高調宣傳而引發美國不滿，又有媒體指涉是國民黨推動反美豬公投使然，但無論如何，取消對話留給台灣的是一片靜默和靜默後的驚愕，克拉奇的訪台「只聞樓梯響，不見協定來」。

當台灣僅被動的等待美國丟出「經貿牛肉」，類同情形可能還會再度上演，不免要問美國這類的「魔術戲法」，台灣還要誤判幾次？