東北警隊「豪揸」哈雷電單車　「跟足程序」不是自肥藉口

官媒《人民日報（海外版）》最近提到一宗官場「小事」，反映內地官吏奢靡成風直達基層幹部。 事緣東北某地交警支隊於兩年前大手筆購入的10台哈雷警用電單車，每架價格達到36.76萬元（人民幣．下同），而其他地區的警用電單車採購價則多數於6萬至8萬元之間。俠客島繼而發問：「警用摩托車，有必要買這麼貴的嗎？」

山東基層弊案揭「球證旁證」合謀

有權用到盡，有錢也用到盡，出於貪腐私相授受故然要嚴懲，但以哈雷事件為例，最常見的事態反而未去要出動到黨紀國法的地步：官吏愛互相攀比炫耀，在上位者為爭取政績表現，也為分配資源予同儕與下屬以顯示其手腕能耐，再加上審核機關得過且過睜一眼閉一眼賣人情，導致公家資源未獲得妥當善用。

網傳某地交通警配備哈雷電單車（網上圖片）

以中共術語來講，官僚主義作風甚至將好事變作壞事，例如在許多貧困地區，官方均以發展旅遊業為扶貧手段，但貴州省獨山縣就被揭發以年收入不足10億的底子，斥巨資建造耗資以十億元起標的奢華景點，致使該縣債務高達400多億元，相關工程也淪為爛尾項目。

官場不是沒有白紙黑字寫明的規矩，也不是沒有星羅密布的內部監督架構圖，但為政關鍵始終在人，如果在位的人別有心思，那任憑紙上寫得如何法度嚴明，實際運作上終歸是文件一份，毫無現實意義可言。

不過就在早兩個月，山東菏澤一轄區爆出醜聞，涉及一名小學校長安排時年11歲的兒子冒名頂替公職，長年白領「皇糧」，而各經手機關擔當「球證旁證」，更是配合得「天衣無縫」：人社局辦理養老保險轉移手續，但就未有截查得到冒名者，到了冒名者違規辦理戶口補錄、遷移和姓名變更，派出所民警亦聽之任之，最後安監局聘用冒名者，也沒有去核實身份。區紀委則疑似對投訴丟低不理。

網傳某地交通警配備哈雷電單車（網上圖片）

「用資訊公開迎接公眾的監督」

哈雷事件大概都離不開上述套路，而俠客島正藉此事指出：「政府採購中『買貴不買對』、『質次價高』等問題仍然存在。」實則政府資源有雙重性質，大原則下為取之於社會的公共資本，理應也用之於社會，現實操作上則是由官僚們日常掌控運用，兩者的利益有時一致，有時不一致，而甚麼叫「用得其所」，又如何達致這個「用得其所」，正是公共財政的大學問所在。

就是次哈雷事件，網上確實就拿著兩年前的標書來做文章，但對照上述個案，就可以知道同類情況林林種種經常發生，所以才會引起公眾密切關注，官媒如俠客島亦跟進批評。

「山寨紫禁城」位於貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部。（網上圖片）

在公關危機一面，總理李克強的「6億人月入僅千元」一語話音剛落，又提倡節約政府開支，如今對比地方吏員「豪爽花費」公家錢，得出來的「官肥民瘦」觀感難免會引起輿情迴響，俠客島即質疑：「以中國當下的發展階段和收入水準，若非出於禮賓用途，沒必要選哈雷摩托用作警車。」

面對公眾反應，當地相關人員就拋出按本子辦事的論調：「採購經過了正規手續和流程。」可是依程序辦事是最為就手堂皇的藉口，心底話其實就是「你吹得我脹咩」的跋扈態度，反正本子如何寫如何解讀全憑官字兩個口，黑箱作業又如何。俠客島即就此提出應對辦法：「關鍵是及時公開真實的採購資訊，包括專案情況、預算金額、採購結果、採購合同等，用資訊公開迎接公眾的監督。」