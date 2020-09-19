美國台海點火，北京實戰演練：兩岸真要「地動山搖」嗎？

針對美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）訪台，9月18日上午，中國國防部新聞發言人任國強回應表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台製華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚！任國強說，今天開始，中國人民解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）率訪團抵台。（中央社）

9月18日當天，台灣國防部網站也發佈消息稱，解放軍出動2架轟-6K戰機、8架殲-16戰機、4架殲-11戰機、4架殲-10戰機，多批次從多個方向進入台灣西南、西部防空識別區，台空軍緊急起飛戰鬥機，並出動防空導彈系統進行應對。台媒爆料，解放軍軍機頻繁出動，連續出現在台灣西南、西部、北部及西北空域，台空軍累計已連發24次廣播驅離，從18日上午7時至11時，空軍各基地各型戰機更罕見緊急起飛達17次之多。

無獨有偶，台海兵兇戰危之際，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）本週三與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，美聯社引述克拉夫特稱，她和李光章「討論瞭如何更好地幫助台灣參與聯合國的不同方法」。

特朗普（Donald Trump）政府大打「台灣牌」，營造出美台關係大躍進的表象。然而，美方涉台的這些動作不但踩了中美關係的紅線，也把台灣推向了火線。

對美國而言，這是無本萬利的買賣，挺台是舉手之勞卻能踩到北京的痛點。但對台灣來說卻是無可承受之重，蔡英文上台的四年多來，已將台灣牢牢地綁在美國的戰車上。 問題是天堂太遠大陸太近，且不說美國會否真為台灣火中取栗，一旦兩岸攤牌戰場勢必在台灣，縱使美國出兵來援，縱使戰到一兵一卒，屆時焦土一片生靈塗炭又所求者何？

美國常駐聯合國代表克拉夫特（右）與台灣駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。（AP）

過去出於兩岸關係大局的考慮，無論民間情緒如何對立升級，大陸官方始終扮演剎車皮的角色，對台灣給惠讓利作之不止。但隨着公眾輿論與政府在兩岸問題上的政策觀點差距不斷擴大，當民間的這股力量迫使官方不得不做出回應的時候，此時美方又將台灣牌越打越亢奮，對於台美之間的眉來眼去，北京不可能無條件容忍，內外壓力之下勢必促使中國大陸在對台政策上作出調整，加快解決台灣問題的步伐。

中美關係已然惡化，美國人會把台灣當棋子。在戰略上，如果北京拿下台灣，確實可能讓美國少掉一個籌碼。以此看，台海「地動山搖」恐怕不只是說說。