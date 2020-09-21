台灣反共桌遊募資破千萬　以「政治」為賣點的文創路能走多遠

台灣政治類桌遊募資計劃《逆統戰：致地與海的革命者》（下稱《逆》）自2020年8月17日上線後剛滿一個多月，已經募到超過1,175萬新台幣，遠超原訂10萬新台幣起動線的100倍以上，團隊已計劃製作單機遊戲和手機遊戲版本，可以說是2020年台灣文創募資的大驚奇、大黑馬。

台政治桌遊《逆統戰：致地與海的革命者》募資突破千萬，還可扮演紅軍角色。（桌遊計劃募資宣傳海報）

《逆》桌遊背景設定在中國大陸內外各種政治勢力的地下角力中，玩家可以扮演台灣、香港、西藏、新疆等等，各自有不同的玩法和勝利條件，而最強大的紅軍勢力有如「大魔王」，必須由其他玩家合作對抗才有勝機。

《逆》為每一個勢力都設計色彩鮮明的男、女角色形象，俊男美女和豐富的細節設定廣泛受到好評。但《逆》製作團隊並不諱言其政治目的，表示其販賣桌遊所得資金將會投入到「現實的逆統戰」中，同時希望玩家能從遊戲中理解，只要用對方式，乍看之下的弱者也能擁有一絲取勝強者的機會。

由於題材敏感，製作團隊曾表示無網紅願意接業配宣傳，但在社群媒體的分享推播下，募資開始短短一個月就突破千萬大關，成為該募資平台上有史以來最高金額的桌遊類募資，也成功吸引到媒體報道。

不過外界對《逆》也有一些隱憂，除了政治敏感性的問題外，主要是由於其設計理念上就是反中國大陸的，若基於這理念而故意將紅軍勢力設計得太過弱小或不易勝利，就容易淪為膚淺的政治宣傳，而喪失了遊戲性；就如同過去中國大陸的「抗日神片」或是日本的「抗中奇俠」一樣，或許還是能受到目標客群的好評，但就如同「精神勝利」的阿Q一樣，反而容易淪為其他目標群體以外人群的的笑柄。

而且，在政治狂熱的台灣（投票率每每破七成，超過許多老牌民主國家），「政治文創」看似是門好生意，其實當中暗潮潛伏，並不如外界想得那麼容易。於2009年出版、以2008年的台灣總統大選為題材的《馬皇降臨》，是台灣公認最成功的政治諷刺漫畫，但續集《五都爭霸》計劃卻中途變掛，政治諷刺元素大減，被評論為「不痛不癢的縣市觀光手冊」；真正意義上的續集《霸海皇英》遲至2016年蔡英文當選後才出版，至今也未再有更多續集計劃。

《馬皇降臨》和《霸海皇英》是台灣漫畫家韋宗成的作品。（網上圖片）

台灣雖然對政治狂熱，但政治是立場鮮明的，站在某方的立場，就會得罪另一方的立場；假如想要站在中立的立場，最後如果不是兩方都得罪，就是成為「不痛不癢」的雞肋作品。況且，台灣對政治狂熱的情況確實可能讓創作者在短時間內收穫大批粉絲，但這些粉絲往往並不是「創作者的粉絲」，而是「創作者代表的政治立場的粉絲」，若無法分清這兩者，會讓創作者付出慘痛代價。

曾有於馬英九擔任總統任內在網路上剪輯影片諷刺時政的創作者表示，當一支影片動輒百萬觀看時，確實會有一股虛榮感，覺得自己「是個人物」；但為了取悦這些粉絲，結果製作的影片越來越偏激、越來越極端，也越來越偏離最初「諷刺時政」的構想，變成只是單方面的謾罵，而謾罵得不夠惡毒時還會遭到粉絲指責時，才終於覺悟到這些粉絲不想看「創作者的作品」，而只是想看「符合自己政治立場的的作品」而已。

過去台灣紅極一時的政治綜藝模仿秀，例如「悶鍋」系列、「全民」系列，最終都是走上同樣的老路，能夠創作的空間越來越小，而且其壓力往往並非來自特定的政治力量，而是來自觀眾群本身。政治文創的果實儘管甜美，但若沒有充足心理準備而試圖摘取，恐怕就會燙傷自己了。