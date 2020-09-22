自我催眠的「美台同盟」

台灣駐美代表蕭美琴日前將社群網站Twitter的自我介紹改成「駐美大使」，儘管蕭事後試圖「澄清」，重申自己的正式職銜仍是「台北經濟文化代表處代表」，但她仍意有所指地說，「大使」是對她現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼自己的方式。

台灣總統蔡英文。（中央社）

一直以來，民進黨說服台灣人走向「抗中」、「台獨」道路的說帖，是建立在美中台軍事對抗的「三階段論」之上。他們首先認為「中共不敢打台灣」，依次「就算打了，美軍也必然會介入」，最後則是「美軍一旦介入，則中共必敗無疑」。

這樣的三階段論在2020年台灣總統大選期間，成了民進黨無往不利的大絕招，國民黨期盼與中國大陸和平共處的訴求，被民進黨及諸多網軍側翼批判為「卑躬屈膝」，令國民黨被打到滿地找牙。

然而，近來共軍對台屢屢祭出針對性極強的軍事演習，台灣局勢頗有升高的危機，中共對台動武看似並非不可能，直面挑戰民進黨三階段論的第一道防線。為了防止選民情緒動搖，民進黨屢屢通過各種新花招，澆灌「美台同盟」的想象，包括迎來美國國務院次卿訪台、美國軍售突破、說服自己美國對台灣的承諾已經從「戰略模糊」轉為「戰略清晰」等「大內宣」手段，支撐「美軍必會介入台海」的自我催眠，蕭美琴此次將自己的職稱「自我升格」為有正式邦交關係的「駐美大使」，不外乎是同樣一套對內宣傳手段。

民進黨三階段論的後兩道防線真能保台灣長治久安嗎？礙於實踐是檢視真理的唯一條件，戰場瞬息萬變，在結果出爐之前，並沒有知道最後的答案會是什麼，但台灣軍事媒體人的一段評論，或許可作為借鏡參考。

國民黨智庫9月17日舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能做為」座談會，《軍情與航空》主編施孝瑋在會中表示，美國這幾年國力衰退的情況令他個人感到十分「驚心」。他舉例，2018年自己曾參訪美軍環太軍演，當時美國用了二艘兩棲攻擊艦，包括「拳獅號（USS Boxer，LHD-4）」、「好人理查德號（USS Bonhomme Richard，LHD-6）」，但這麼重要的大型軍事演習中，美國的二艘兩棲攻擊艦竟然雙雙都壞了，而且還在演習一開始就壞了。

施孝瑋指出，第二個令他感到緊張的是，那次參訪環太軍演他也曾登上美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）航空母艦，但發現艦上的第二艦載機聯隊中，竟有高達六分之一的飛機竟是跟部訓隊借來的。

施孝瑋繼續說道，第三個觀察是，他在2018年底也到訪日本，並於橫須賀港外看到了美軍幾艘軍艦，並他拍了一張照片留念，後來台灣另名軍事記者恰好也去了相同地方參訪拍照，沒想到兩人拍的照片一比對，發現有艘軍艦竟然在同一個碼頭裏三個月都沒動過，「甚至連鏽迹都沒處理。」

美軍MQ-4C無人機。（維基）

施孝瑋直指，第四個觀察是2019年伊朗曾把美國MQ-4C無人機打了下來，美國總統特朗普（Donald Trump）起初並沒有任何反應，直到後來美方才動手處理，空襲刺殺伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。施孝瑋總結，他個人認為從美國近年來在這幾起事件的反應分析，美國已經沒有能力再介入一場高成本、高耗時的國際軍事衝突，而且假如衝突在台海，想必也不會是一場低成本且短期就可解決的問題。

施孝瑋當時的看法，也給了民進黨三階段論的第二道防線、第三道防線一定程度的解構。儘管兩岸關係如今進入劍拔弩張的階段，但民進黨幾乎每天都有新花招支撐「美台同盟」的想象，使得主張中共此舉是自尋死路，必將遭美台反擊而全面慘敗，在台灣仍大有人在。

只不過，倘若退一步來看，姑且不論美軍會不會介入台海，也不論戰爭將是誰勝誰敗，倘若台海爆發衝突，不論哪一套衝突劇本，台灣這一寶島都將是承受戰火的場所，令台灣人註定成為這場戰役的唯一輸家。說到底，民進黨拿上賭桌的也不是美國空虛的承諾，或者自身的政治前途，而是台灣人的性命與未來。