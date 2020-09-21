【海峽論壇．觀察】汪洋致詞既對台灣民間釋出善意也是通牒

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練，解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。 與此同時旨在增進兩岸民間交流的第12屆海峽論壇於9月20日在福建廈門登場，全國政協主席汪洋在大會開幕式通過視訊致詞，內容雖仍維持兩岸交流互補、互利及「反台獨」基調，卻一反常態「警吿」兩岸「經濟脱鉤」、「文化斷鏈」之害，以及中國大陸面對國家主權、安全、發展利益受到損害時的「鐵骨錚錚」，軟中有硬，既是對台灣民間釋出善意，也是通牒。

9月20日，第十二屆海峽論壇在廈門舉行。（新華社）

眾所皆知，海峽論壇自兩岸恢復交流、2009年首次舉辦以來，一直被定位在「民間交流」及大陸宣布「惠台措施」重要場域，由於「受惠者」僅限於台商、台幹及赴大陸讀書的台生，長期被台灣「本土派」貼上「統戰」、「大拜拜」標籤，相較於中共總書記、國家主席會親自出席的國共論壇、博鰲論壇或亞太經合會（APEC）等活動，台灣媒體對海峽論壇的主要關注在於有哪些新的「惠台措施」又出台，對政協主席的開幕致詞談話普遍關注較少。

不過，相比於前政協主席俞正聲2017年及汪洋2018年2019年的海峽論壇開幕致詞談話主軸均為「擴大民間交流、深化融合發展」及「反台獨」基調，汪洋今年的開幕致詞談話與以往相較，「反台獨」依舊，但「擴大民間交流、深化融合發展」卻已消失，「和平統一」雖然還在，「方式」卻只剩下中共總書記習近平在2019年初於《吿台灣同胞書》發表40周年紀念會上宣示的「五項重大政策主張」（即「習五條」）及「九二共識」的基礎上。

相反的，汪洋在原本應該充滿温情、懷柔及「統戰」氛圍的談話中，加進「中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權、安全、發展利益受到任何損害！」的「肅殺之氣」，指明兩岸「經濟脱鈎、文化斷鏈」將給台灣「帶來不可承受的風險」、「有百害而無一利」，以海峽論壇被定位的「民間」性質及解放軍同一時間在台海上空的「實戰化演習」，台灣民眾應該明白汪洋的「警吿」，其實是「勿謂言之不預也」的「善意提醒」。

解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。（資料圖片）

看看近來台灣政論節目上「親綠」學者、名嘴如何評價解放軍在台海上空的「挑釁」，有的稱解放軍的「武嚇」已是故伎，況且當下世界各國都已借「新冠肺炎」疫情看清楚北京的本質，了解台灣的價值，還舉證歷歷的指台灣股市未因「武嚇」而像1995、1996年台海飛彈危機時崩跌，藉此證明「台灣人不怕」。

此外，還有人以特朗普（Donald Trump）派國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，商定儘快啟動台美經濟商業對話、台積電創辦人張忠謀成為美國「第二供應鏈」首選等，盲信台灣是美中「科技戰」中的不可或缺，甚至還自喜沾沾的認定「後市看好」，鼓吹加碼買進。總言之，這些以「重美國，輕北京」言論麻痺台灣人民圖個人私利的「學者、名嘴」，實在是台灣社會的「毒草」。

9月18日蔡英文宴請訪台的美國務次卿克拉奇與隨行訪團成員，台積電創辦人張忠謀也獲邀與會，是現場唯一的民間企業人士，大家合照時，張忠謀更站在最中央的位置。（台灣總統府提供）

還是得回到兩岸交流的「利」與「害」之上。汪洋借海峽論壇的場合說「重話」有其深意。一則兩岸交流之利建立在「九二共識」之「一個中國，各自表述，擱置爭議，先經後政」的原則上，然而，兩岸交流長期以來「只經不政」，大陸片面讓利、深化融合的結果，目前台灣對大陸的進出口依存度已達40%以上，汪洋在談話中詳細說明兩岸交流之「利」，其來有自。

其二，汪洋的談話也指出兩岸不交流之「害」，在於台獨、在於挾洋自重、在於「國家主權、安全、發展利益」受到損害，這些親綠「學者、名嘴」卻以「股市不跌」、「台積電對美國很重要」等「證據」麻痺台灣人民「別怕」，卻沒有想到目前是蔡英文政府有意「片面脱鉤」，大陸還沒正式啟動「脱鉤」之害。

對兩岸情勢稍有了解的人，一定知道，若北京真的下決心以「非和平手段」統一，採取的手段也一定是「先經後政」，台灣「股市不跌」的原因在於北京尚未對台灣「脱鉤」，解放軍的「 實戰化演習」自然只是「威嚇」，但別將汪洋的談話不當一回事，一旦北京在經濟上主動對台「脱鉤」，「武統」就不遠了。