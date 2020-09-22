兩岸關係｜業界盼增大陸六6個貨運航點遭駁回　政治掛帥的寫照

近來台海局勢緊張情況下，海峽兩岸的經貿往來卻依然緊密，「政冷經熱」可謂兩岸當今的寫照。雖然新冠疫情衝擊經濟，但兩岸間航空貨運需求旺盛，業者希望開放更多兩岸貨運航點。不過，當台交通部欲開放大陸六個航點讓台籍航空執行貨運任務，以減少業者在疫情下的損失時，卻疑似遭到陸委會打回票，理由是「兩岸關係緊張」。假若當真如此，則明顯地又是一樁政治凌駕一切的決定。

台交通部研議開放六個大陸航點供台籍航空貨運使用，但疑似遭陸委會打回票反對。圖為交通部長林佳龍。（多維新聞）

據《聯合報》報道，當前國際航運因新冠疫情影響，幾乎呈現半停擺狀態，而航空公司則靠貨運來支撐營運；今（2020）年六月，台灣交通部就研議增加開放大陸六個航點給台籍航空公司以客機載貨，在疫情下找尋新出路，但因近來兩岸關係緊張，據傳陸委會不同意開放，讓航空業者期待的貨運商機落空。

目前，兩岸航線僅上海、廈門、北京、成都等4座機場維持載客服務，貨運航線雖有10個航點，但航班有限制。報道提到，台灣各航空業者從2月起便一再反應，在大陸復工後，兩岸的進出口增加，運能已不符合當前市場需求，希望能開放原來的兩岸航點，僅供貨運飛航服務。

事實上，根據台灣財政部的統計數據顯示，今年台灣對大陸（含香港）出口只在1月下滑了7.8%，2月因春節效應逆轉飆高31.5%，3月雖然大陸疫情正酣，台灣出口到大陸仍成長了3.4%，到了4月、5月、6月出口分別有14%、10.3%、13.8%的二位數成長。

另一方面，台灣自大陸進口的數據表現亦有類似表現，1月時下滑18.4%，2月就急遽攀升到29.7%，3月有9.5%，4月、5月、6月則分別有17.4%、16.4%、11.4%的成長。而整體台灣對大陸（含香港）出口更達到668億美元，按年增長9.8%，是台灣主要出口市場中增長最快的地區；對大陸出口更佔台灣總出口比重的42.3%，創下近十年來的新高。

2019年以來，芒果乾（亡國感）氛圍被民進黨塑造成為台灣社會的主流。（廖士鋒／多維新聞）

由這些數據顯示，即便在兩岸政治氛圍詭譎不安、台海衝突不再那麼「遙不可及」的情況下，雙方民間的經貿往來仍相當活絡。若無兩岸經貿互動的支撐，台灣經濟難道不會遭受衝擊？而這樣的情況，某種程度上更代表了兩岸社會、業者與從業人員、以及人數最多的一般大眾，多仍希望在疫情與政情混亂交織下，還能夠「好好過生活」，這不過是民眾最素樸的想法。

但是，雖然交通部有聽到業者與相關從業人員的聲音，卻似乎仍敵不過2019年以來民進黨政府炮製而出的「亡國感」憂慮；如今，即使業界認為「載貨不載客」不會有任何防疫問題，但若連這樣都被否決，顯然就是政治力介入。

當民進黨政府一方面批評解放軍的挑釁行為，另一面卻又要求大陸千萬不可斷了ECFA；但當自己的業者有難時，又將兩岸關係不佳拿來當作阻斷業者發展的藉口。之前滯陸「小明」與陸生赴台就讀，民進黨政府就已反覆無常，如今牽扯到的是經貿活動，若還是隻會意識形態掛帥、政治凌駕一切，那台灣想要突破困境，恐怕也只是一場幻夢罷了。