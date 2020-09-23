特朗普再次變臉　「雲上加州」的TikTok方案還有北京一關

被稱為「雲上加州」的TikTok與甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）的最新合作方案，在獲得美國總統特朗普（Donald Trump）「原則上」的同意之後，又迎來了巨大的不確定性。特朗普21日接受美國霍士電視台（FOX）採訪時表示，如果中國企業保留對TikTok的控制權，那麼他不會批准這筆交易。

特朗普這番言論與其9月19日所說的不同。特朗普19日曾表示，他在「原則上」批准了這項協議，並對對這筆交易表達了祝福。特朗普的「出爾反爾」，無疑又讓TikTok原本不確定的未來蒙上陰影。

根據TikTok現在提交的方案，TikTok將會由一家新成立的名為TikTok Global的新公司持有，甲骨文和沃爾瑪將分別持有TikTok Global的12.5%及7.5%股權，其餘八成股權將由TikTok母公司字節跳動（ByteDance）掌控。

甲骨文將會負責把TikTok美國用戶數據按美國國安規定存在雲端，而沃爾瑪會負責提供網上銷售、單子管理和支付服務。由於TikTok美國業務在加州洛杉磯設有辦公室，該方案也被稱為「雲上加州」。

美國外國投資委員會將審查這項「技術合作夥伴關係」協議，以確定其是否足以保護TikTok美國用戶的私人數據。

TikTok提交的最新方案，又迎來了巨大的不確定性。（路透社）

如果上述方案能夠獲得通過，意味着在美國擁有1億用戶的TikTok，能夠繼續在美國運營。觀察人士指出，上述方案不僅能夠確保字節跳動繼續掌控TikTok——根據這份協議，字節跳動仍然會保留TikTok的源代碼，甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

字節跳動9月21日發佈聲明稱，該方案「不涉及任何算法和技術的轉讓」。

另一方面，TikTok又通過與甲骨文和沃爾瑪的合作，確保TikTok在美業務能夠繼續運營不受影響。觀察人士指出，如果上述方案能夠獲得通過，可能是 TikTok能夠獲得的最好結果。中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進表示，雖然計劃仍然不公平，但避免了把TikTok關掉或完全賣給美國公司的最差結果。

幾個月以來，特朗普一直表示必須把TikTok美國業務出售給美國公司，否則就在美國封殺這款應用。此前有消息稱，在特朗普政府的重壓之下，字節跳動董事會出現重大分歧，部分投資方力主出售TikTok，甚至想通過其所持字節跳動中國股權，置換TikTok的股權，以使得字節跳動創始人張一鳴徹底剝離TikTok。

TikTok選擇讓甲骨文以「可信的合作伙伴」的身份，託管TikTok美國用戶的相關數據，以消解美國政府對美國用戶數據安全的「擔憂」。這種合作方式並不是首創。此前，蘋果公司（Apple Inc. ）就曾和中國企業「雲上貴州」合作，把蘋果的中國用戶iCloud信息全部遷移至雲上貴州的數據庫。

這一次TikTok 與甲骨文的合作，與「雲上貴州」的模式十分相近，即字節跳動繼續掌控TikTok，但TikTok美國用戶的信息存儲於美國，由甲骨文負責。這種模式無疑是符合美國政府對於信息安全要求的。目前的問題在於，特朗普政府是否能夠接受上述折中的方案。

蘋果公司曾採用「雲上貴州」模式，解決數據安全問題。（路透社）

對於上述方案，有媒體報道，中國政府不會批准TikTok與美國企業甲骨文、沃爾瑪現階段達成的協議。不過，觀察人士指出，如果僅僅是將美國用戶數據遷移到美國的數據庫，不涉及任何算法和技術的轉讓，北京更大的概率是樂見其成，如果這可以確保TikTok美國業務正常不受限制的話。而且，中美企業間的「你中有我，我中有你」的交互狀態，北京方面並不排斥。

8月28日，中國商務部和科技部調整發布的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，在「限制出口」部分只是包括「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，TikTok的核心算法屬於此類。這讓TikTok一個互聯網公司跟美國政府的博弈，變成了中國政府與特朗普政府的博弈，也為TikTok帶來喘息的時間和轉圜的餘地。但這並不意味北京就不會同意TikTok與美國公司的合作。

美國政府給予TikTok出售在美業務的最後期限一變再變，最早特朗普要求TikTok在9月15日前將公司出售給美國企業，之後這一時間變成了9月20日——在9月15日之前一天，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）稱，TikTok交易期限是9月20日。爾後，美國商務部表示因為「近期的正面發展」而把限期押後一週至9月27日。

在中美兩國，以及夾在中間的TikTok底牌都已經亮明的背景下，如同中美貿易戰，圍繞TikTok的爭奪，必然會是一場持久的拉鋸戰，可能將一直撕扯到11月美國總統大選後都不一定能有定論。但TikTok「雲上加州」的模式，無疑是當前符合各方訴求和利益的方案。